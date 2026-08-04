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تكنولوجيا

«أبل» تحجب «تلغرام» من متجر التطبيقات مؤقتاً بسبب محتوى مخالف

شعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)
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«أبل» تحجب «تلغرام» من متجر التطبيقات مؤقتاً بسبب محتوى مخالف

شعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» (رويترز)

قالت شركة «أبل» إنها حجبت لفترة وجيزة «تلغرام» عن متجر تطبيقاتها «أبل ستور»، بعد أن كشفت عملية مراجعة عن وجود محتوى ينتهك إرشادات «تحظر المواد المتعلقة بالانتهاكات الجنسية بحق الأطفال».

وذكرت الشركة أنها أعادت التطبيق إلى المتجر بعد أن «أزال المطور المحتوى على الفور وحظر المستخدم الذي نشره». وفي المقابل، علّقت «تلغرام» عبر منصة «إكس»، قائلة: «التقارير التي تتحدث عن نهايتنا مبالغ فيها للغاية»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم يرد متحدث باسم «أبل» على طلب تعليق إضافي بشأن انتهاك الإرشادات، كما لم ترد «تلغرام» على طلب للتعليق.

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