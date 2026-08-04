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الاقتصاد

الذهب يرتفع قليلاً ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

وسط اضطرابات الشرق الأوسط

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة في متجر «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة في متجر «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
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الذهب يرتفع قليلاً ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة في متجر «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة في متجر «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)

ارتفع سعر الذهب قليلاً يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين إشارات متباينة بشأن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يترقبون فيه سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات حول المسار المحتمل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 4062.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.7 في المائة إلى 4117.50 دولار، وفق «رويترز».

وتتضمن البيانات المرتقبة هذا الأسبوع تقرير فرص العمل المتاحة في وقت لاحق اليوم، وتقرير «إيه دي بي» للتوظيف يوم الأربعاء، قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وقال أجاي كيديا، مدير شركة «كيديا» للسلع في مومباي: «يمر الذهب حالياً بمرحلة استقرار. وإذا شهدنا ضعفاً في سوق العمل، فقد يضغط ذلك على الدولار الأميركي، وبالتالي يدعم أسعار الذهب».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن محادثات مع إيران جارية، محذراً من أن أمام طهران «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق جيد، بينما نفت إيران إجراء أي مفاوضات، أو التخطيط لها.

وأدى الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، للحد من ضغوط الأسعار.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه كأداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الضغط على المعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً.

ويُقدّر المتداولون حالياً احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) بنحو 65 في المائة، بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي، الذي شهد انقساماً في صفوفه، أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية.

وقال كيديا إن تراجع الرهانات على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر من شأنه أن يدعم أسعار الذهب.

وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إنه لا يزال متفائلاً بأن ضغوط التضخم تسير في اتجاه التراجع التدريجي، لكنه أضاف أن البنك المركزي الأميركي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا لم يتحقق ذلك.

وفي مذكرة، قال بنك سيتي إنه يتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود، أو حتى تتراجع خلال الشهر المقبل، قبل أن ترتفع إلى 4500 دولار للأونصة في الربع الأخير من العام، وإلى 5000 دولار بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري 1.2 في المائة إلى 58.89 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 0.9 في المائة إلى 1641.96 دولار، وارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1275.83 دولار.

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