نفوق ثلاثة أسود في حديقة حيوانات بطوكيو بسبب ضربة شمس

نفقت ثلاثة أسود في حديقة حيوانات بطوكيو، بسبب ما يُرجّح أنها ضربة شمس، فيما وُضعت أسود أخرى تحت المراقبة، وفق ما أعلنت ناطقة باسم الحديقة، الثلاثاء.

وبعد أن شهدت اليابان في العام الماضي أكثر فصول الصيف حرّاً على الإطلاق، تواجه صيفاً حاراً آخر، مع وصول الحرارة في بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي منتصف يوليو (تموز)، ظهرت أعراض على 10 من أصل 16 أسداً في حديقة حيوان تاما في غرب العاصمة، بينها «فقدان الشهية وقلة النشاط»، ونفقت ثلاثة أسود، حسبما ذكرت إدارة الحديقة في بيان.

وأوضح البيان أن إحداها نفقت في 28 يوليو، والثانية يوم الجمعة، والأخيرة يوم الأحد.

وقالت ناطقة باسم الحديقة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «حسب طبيبنا البيطري، يُرجّح أن يكون سبب النفوق ضربة شمس»، إذ لُوحظت مؤشرات جفاف وفشل عدد من الأعضاء.

وبينما تُظهر الأسود مقاومة للحرّ، عزز القائمون على رعاية الحيوانات في الحديقة إجراءاتهم خلال السنوات الأخيرة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في اليابان خلال فصل الصيف. وأوضحت الناطقة: «تترافق الحرارة هنا مع رطوبة عالية، وهو ما يختلف عن طقس أفريقيا الجاف».

وقالت: «نعمل على تعزيز إجراءات مكافحة الحرّ من خلال ريّ الحظائر، وتحسين التهوية، وتركيب أجهزة تكييف هواء محلية»، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الأسود لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.