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العالم الولايات المتحدة​

أوامر بإجلاء 60 ألف شخص بسبب الحرائق في ولاية واشنطن

أُمر آلاف الأشخاص بإخلاء منازلهم يوم السبت وليلة الأحد مع اندلاع ثلاثة حرائق منفصلة في المدينة ومحيطها شرق ولاية واشنطن (أ.ف.ب)
أُمر آلاف الأشخاص بإخلاء منازلهم يوم السبت وليلة الأحد مع اندلاع ثلاثة حرائق منفصلة في المدينة ومحيطها شرق ولاية واشنطن (أ.ف.ب)
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أوامر بإجلاء 60 ألف شخص بسبب الحرائق في ولاية واشنطن

أُمر آلاف الأشخاص بإخلاء منازلهم يوم السبت وليلة الأحد مع اندلاع ثلاثة حرائق منفصلة في المدينة ومحيطها شرق ولاية واشنطن (أ.ف.ب)
أُمر آلاف الأشخاص بإخلاء منازلهم يوم السبت وليلة الأحد مع اندلاع ثلاثة حرائق منفصلة في المدينة ومحيطها شرق ولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أصدر مسؤولون محليون أمس الأحد أوامر بإجلاء نحو 60 ألف شخص بسبب حرائق غابات تهدد مدينة سبوكان في ولاية واشنطن، وذكروا أن الحرائق في المنطقة دمرت 600 مبنى بينها منازل وشركات.

وقال توم ويليامز رئيس إدارة الإطفاء في المدينة لوكالة «رويترز» للأنباء إن ما يطلق عليه (حريق منطقة سبوكان)، الذي يتألف من ثلاثة حرائق منفصلة، يهدد المناطق التي تشملها أوامر الإخلاء.

أنقاض منزل سكني محترق في حي بالبوا بمدينة سبوكان بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

وأفاد فريق اتحادي معني بالتعامل مع الأمر بأن الحرائق أتت على 5390 فداناً حتى أمس الأحد.

وأكد مسؤولون في مؤتمر صحافي عقد بعد ظهر الأحد عدم ورود بلاغات عن وقوع أي وفيات أو إصابات. ووصفت ليسا براون رئيسة بلدية سبوكان الأمر بأنه «أسوأ كارثة طبيعية واجهتها منطقتنا».

سيارة محترقة تقف في ممر منزل سكني محترق في حي بالبوا بمدينة سبوكان واشنطن (أ.ف.ب)

وقالت هيذر روزنتريدر الرئيسة التنفيذية لشركة أفيستا يوتيلتيز إن الكهرباء انقطعت عن نحو 10 آلاف شخص في المنطقة بحلول بعد ظهر أمس الأحد.

يتحدث أحد أفراد الحرس الوطني لولاية واشنطن مع سائقي السيارات عند إغلاق طريق في منطقة متضررة من حرائق الغابات في مدينة سبوكان بولاية واشنطن (رويترز)

وذكر مسؤولون بولاية واشنطن أن أكثر من 250 ألف فدان تحترق في أنحاء الولاية.

وقال حاكم الولاية بوب فيرجسون إنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأحد وطلب المساعدة من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ. وأعلن الحاكم حالة الطوارئ في أنحاء الولاية.

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