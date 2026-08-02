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العالم الولايات المتحدة​

حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان بولاية واشنطن... وعمليات إجلاء واسعة

تتصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق مدينة سبوكان الأميركية (رويترز)
تتصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق مدينة سبوكان الأميركية (رويترز)
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حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان بولاية واشنطن... وعمليات إجلاء واسعة

تتصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق مدينة سبوكان الأميركية (رويترز)
تتصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق مدينة سبوكان الأميركية (رويترز)

قال مسؤولون بولاية واشنطن إنَّ حرائق الغابات التي اجتاحت أكثر من رُبع مليون فدان في الولاية أدَّت إلى عمليات إجلاء واسعة النطاق، وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان.

وأعلن الحاكم بوب، فيرجسون، حالة الطوارئ على مستوى الولاية وحظر إشعال النيران أمس (السبت)، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال المسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات مرتبطة بالحريق حتى الآن.

وقالت رئيسة البلدية، ليزا براون، إنَّه تمَّ إخلاء بعض المنشآت الرئيسية في سبوكان، بما في ذلك محطات معالجة المياه، ومحطة لتوليد الطاقة من النفايات، ومستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى.

صورة من فيديو حيث تتصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق مدينة سبوكان الأميركية (رويترز)

وحتى الساعة 03:30 مساء (22:30 بتوقيت غرينتش)، تم إخلاء نحو 200 منزل في سبوكان، لكن المسؤولين توقَّعوا أن يتغيَّر هذا الرقم.

وقالت براون: «هذه مناطق واسعة من المدينة، لذا أفترض أنَّ العدد سيكون أكبر من ذلك».

تظهر صورة التقطها قمر اصطناعي دخان حرائق الغابات بولايتَي أوريغون وواشنطن ومقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية وهو ينجرف شرقاً في أميركا الشمالية (رويترز)

وقالت شركة المرافق العامة التي تخدم شرق الولاية إن 60 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي. وشكَّلت حرائق الغابات هذا الصيف مشكلةً في أجزاء أخرى من منطقة شمال غربي المحيط الهادئ. وأدت ما يقرب من 34 ألف صاعقة برق الشهر الماضي إلى سلسلة من الحرائق وأوامر إخلاء في الجزء الجنوبي من مقاطعة كولومبيا البريطانية.

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