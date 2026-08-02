انقطاع التيار الكهربائي عن ثُلث مقاطعات كوبا

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية في كوبا انقطاع الكهرباء عن 5 من أصل 15 مقاطعة، بينها هافانا، مساء السبت، إثر عطل في الشبكة في الجزيرة الخاضعة لحصار نفطي أميركي.

وأفاد الاتحاد الكوبي للكهرباء على منصة «إكس» بأنه في الساعة 18:07 مساءً (22:07 بتوقيت غرينتش)، حدث «عطل جزئي في الشبكة الكهربائية الوطنية»؛ ما أثر على الجزء الغربي من البلاد حيث العاصمة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أشخاص يسيرون خلال انقطاع التيار الكهربائي في هافا بكوبا (إ.ب.أ)

وتعاني كوبا من أزمة اقتصادية حادة منذ 5 سنوات، وتشهد انقطاعات متكرِّرة للتيار الكهربائي؛ بسبب تهالك البنية التحتية ونقص الوقود.

وتفاقمت هذه الانقطاعات منذ يناير (كانون الثاني) عندما فرضت واشنطن حصاراً نفطياً على البلاد زاد من صعوبة إمداد محطات توليد الطاقة والمولدات الاحتياطية بالوقود، وهي تعمل عادة بالديزل المستورَد.

ولا تتمكَّن الجزيرة البالغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة من تشغيل محطاتها ومولداتها في ظلِّ نقص إمدادات الوقود.

شخص ينظر إلى هاتفه الجوال خلال انقطاع التيار الكهربائي في هافانا (أ.ب.أ)

ومنذ يناير، سمحت واشنطن بوصول ناقلة نفط روسية واحدة، حملت 100 ألف طن من النفط الخام إلى كوبا في مارس (آذار).

وخلال الأسابيع الأخيرة، انقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وصلت إلى 30 ساعة متواصلة في العاصمة وأيام عدة في محافظات أخرى.

ومنذ بداية العام، شهدت البلاد انقطاعاً شاملاً للتيار الكهربائي 5 مرات، بينها 3 مرات خلال فترة 10 أيام في يوليو (تموز).

وتقول شركة الكهرباء إنَّ نقص الوقود يجعل الشبكة الكهربائية أكثر عرضة للأعطال، ويبطئ جهود إعادة التيار، إذ يعيق استخدام المولدات الاحتياطية.

أحد شوارع العاصمة الكوبية هافانا (أ.ف.ب)

وتفاقم توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا منذ بداية العام، لا سيما بعدما اعتقلت واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حليف الحكومة الكوبية.

ويعدُّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنَّ الجزيرة الواقعة على بُعد 150 كيلومتراً من سواحل فلوريدا تُشكِّل «تهديداً خطيراً» للأمن القومي الأميركي، وحذَّر مراراً من أنَّه قد «يسيطر» عليها.