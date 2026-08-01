عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
العالم أوروبا

فرنسا تعلن السيطرة على أكبر حريق غابات في البلاد منذ عقود

عناصر من قوة الإطفاء في فرنسا يستخدمون المياه لإطفاء حريق (أ.ف.ب)
عناصر من قوة الإطفاء في فرنسا يستخدمون المياه لإطفاء حريق (أ.ف.ب)
TT
TT

فرنسا تعلن السيطرة على أكبر حريق غابات في البلاد منذ عقود

عناصر من قوة الإطفاء في فرنسا يستخدمون المياه لإطفاء حريق (أ.ف.ب)
عناصر من قوة الإطفاء في فرنسا يستخدمون المياه لإطفاء حريق (أ.ف.ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، السبت، السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ عام 1949، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد.

وقال نونيز إنّ «الحريق تحت السيطرة، ولم يعد ينتشر»، موضحاً أنه لا يزال مشتعلاً في بعض المناطق.

وتكافح فرنسا منذ أسابيع حرائق غابات طالتها عقب سلسلة من موجات الحر التي أدت إلى جفاف مجاري الأنهر والغطاء النباتي، وهي ظواهر مناخية متطرفة يرجعها العلماء إلى التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية.

وفي منطقة جيروند قرب مدينة بوردو، أتى حريق هائل على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول ساحل المحيط الأطلسي، ودمّر نحو 240 منزلاً.

وقالت محافِظة جيروند صوفي بروكا، مساء الجمعة، إن المنطقة «تستعيد عافيتها» بعد أكثر من أسبوع على استخدام طائرات إطفاء الحرائق لدعم فرق الإطفاء والمتطوعين الذين يبذلون جهوداً حثيثة لإخماد الحريق.

أحد عناصر الإطفاء يكافح حريقاً في غابات جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

وأضافت أن معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، البالغ عددهم 220 ألف شخص، قد عادوا إلى منازلهم.

لكن نونيز لفت النظر إلى أن البعض سيضطرون للانتظار حتى إخماد الحريق تماماً في المناطق التي لا يزال مشتعلاً فيها.

وفي فار بجنوب شرق فرنسا، تمكن عناصر الإطفاء خلال الليل من احتواء حريق هائل اندلع، الجمعة. وتسببت الرياح القوية بتأجيج النيران، مما أدى إلى انتشارها بسرعة كبيرة.

لكن محافظ الإقليم سيمون بابر لم يُبلغ، صباح السبت، عن أي تطورات جديدة.

وبحسب بيانات من أقمار اصطناعية تابعة للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات (EFFIS)، بلغ إجمالي مساحة الأراضي المحترقة في فرنسا هذا العام حتى اليوم 92 ألف هكتار، وهو أعلى رقم تشهده البلاد على الإطلاق خلال السنوات العشرين الماضية.

Your Premium trial has ended

مواضيع
حرائق الغابات تغير المناخ فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

حرائق الغابات تجتاح اليونان... واستمرار جهود الإخماد في فرنسا وإسبانيا

أوروبا فرق إطفاء تكافح النيران قرب آجيا في اليونان - يوم 1 أغسطس (رويترز)

حرائق الغابات تجتاح اليونان... واستمرار جهود الإخماد في فرنسا وإسبانيا

اجتاحت حرائق غابات غذّتها الرياح العاتية مناطق عدة من اليونان، السبت، بما في ذلك مناطق قريبة من أثينا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا فريق إطفاء يغادر موقع حريق في سافولك ببريطانيا يوم 31 يوليو (رويترز)
أوروبا

فرنسا وإسبانيا تترقبان انحسار النيران

يؤكد العلماء أن الشدة غير المسبوقة لبعض الحرائق التي اجتاحت أوروبا تعكس المخاطر المتزايدة التي تواجهها القارة، بفعل تداعيات التغيُّر المناخي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا جورج وأمل كلوني يحصلان على الجنسية الفرنسية لإسهاماتهما الثقافية (رويترز)
أوروبا

جورج وأمل كلوني يغادران منزلهما الفاخر في فرنسا بسبب حرائق الغابات

قال وكيل أعمال الممثل الأميركي جورج كلوني إن كلوني ​وزوجته البريطانية أمل غادرا منزلهما الفاخر في برينيول بسبب حرائق الغابات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا رجال الإطفاء أثناء حرائق الغابات في منطقة جيروند جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
أوروبا

اليونان تجلي آلافاً من كريت وسيطرة علي رقعة الحرائق في إسبانيا وفرنسا

أُجلي نحو 8 آلاف شخص من جزيرة كريت اليونانية بسبب حريق تؤججه رياح قوية ويهدد منتجعاً ساحلياً، وفق ما أعلنت نائبة محافظ منطقة ريثيمنون الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا عنصر من الوقاية المدنية خلال إخماد حريق بغابة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف (أ.ف.ب)
شمال افريقيا

مسؤول تونسي: 95 % من حرائق الغابات تعود لأسباب بشرية

الحرائق التي شهدتها مناطق عدة خلال هذا الصيف، تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، و95 في المائة من الحرائق تعود لأسباب بشرية.

«الشرق الأوسط» (تونس)