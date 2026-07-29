عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

مسؤول تونسي: 95 % من حرائق الغابات تعود لأسباب بشرية

النيران التهمت 12 ألف هكتار منذ بداية الصيف

عنصر من الوقاية المدنية خلال إخماد حريق بغابة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف (أ.ف.ب)
عنصر من الوقاية المدنية خلال إخماد حريق بغابة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف (أ.ف.ب)
TT
TT

مسؤول تونسي: 95 % من حرائق الغابات تعود لأسباب بشرية

عنصر من الوقاية المدنية خلال إخماد حريق بغابة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف (أ.ف.ب)
عنصر من الوقاية المدنية خلال إخماد حريق بغابة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف (أ.ف.ب)

أفاد مدير حماية الغابات بالإدارة العامة التونسية للغابات، العروسي الربيعي، في تصريحات صحافية، الأربعاء، بأن الحرائق التي شهدتها مناطق عدة خلال هذا الصيف، تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، مؤكداً أن 95 في المائة من الحرائق تعود لأسباب بشرية.

وأضاف الربيعي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم ضبط عدد من المخالفين وإيقافهم، مشيراً إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة لمعرفة أسباب اندلاع هذه الحرائق في أوقات وأماكن مختلفة.

من جهته، أعلن المقدم خليل المشري، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية التونسية، نجاح الفرق الميدانية في السيطرة النهائية على الحرائق العنيفة، التي شهدتها ولايات الشمال الغربي التونسي مؤخراً، وخاصة منطقتي نبر وساقية سيدي يوسف بولاية الكاف، والانتقال رسمياً إلى مرحلة التبريد للتأكد من زوال الخطر كلياً.

وأوضح المشري في تصريحات صحافية، الأربعاء، أن هذه الحرائق تُعدّ من بين «الأشرس في تونس من حيث حدّتها، والمساحات التي أتت عليها، حيث استمرت المواجهة الميدانية على مدار تسعة أيام متواصلة، وسط ظروف مناخية استثنائية، بلغت فيها درجات الحرارة مستويات قياسية ناهزت 49 درجة مئوية؛ ما ضاعف من مشقة الفرق المتدخلة، التي كانت تعمل وسط ألسنة لهب ارتفعت لستة أمتار».

والأسبوع الماضي اندلعت حرائق كبيرة في غابات جبل الطويلة بولاية الكاف، ضمن موجة حرائق ضربت مناطق عدة في تونس هذه الفترة تحت وطأة الحر الشديد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها التلفزيون الرسمي، تمدداً سريعاً لألسنة النيران في الغابات الواقعة بمعتمدية نبر التابعة للولاية، في حين علت المنطقة سحب كثيفة من الدخان.

وتجتاح أغلب جهات البلاد درجات حرارة قياسية منذ نحو أسبوعين، اقتربت من 50 درجة، مع هبوب رياح جافة؛ ما أجج النيران في كثير من المرتفعات والغابات.

وخلال الفترة نفسها التهمت الحرائق مساحات شاسعة من جبل الناظور بولاية بنزرت شمال البلاد، حيث استمرت جهود فرق الإطفاء ووحدات من الجيش لنحو 16 ساعة قبل السيطرة عليه.

وقبل أيام تدخلت فرق الإطفاء لإخماد 296 حريقاً، وفق بيانات نشرتها الحماية المدنية، في حين تؤكد مصادر رسمية أن تونس تخسر آلاف الهكتارات من المساحات الغابية سنوياً بسبب الحرائق، وارتفاع درجات الحرارة تحت وطأة التغير المناخي.

مواضيع
أخبار العالم العربي حرائق الغابات حريق تونس

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

موريتانيا: سياسيون وحقوقيون يوقعون ملتمساً لتعديل الدستور

شمال افريقيا حقوقيون يؤكدون أن العبودية لا تزال موجودة في المناطق النائية حيث تغيب الدولة (الشرق الأوسط)

موريتانيا: سياسيون وحقوقيون يوقعون ملتمساً لتعديل الدستور

احتدم جدل حاد في موريتانيا، بعد أن دعا أكثر من مائتي شخصية سياسية وحقوقية، الاثنين، إلى مراجعة الدستور من أجل الاعتراف بشريحة اجتماعية تدعى (الحراطين).

الشيخ محمد (نواكشوط)
يوميات الشرق تضمنت الأعمال توثيق المواقع وإدراجها في سجل التراث العمراني وتركيب لوحات تعريفية تحمل رمزاً رقمياً (QR Code) (واس)
يوميات الشرق

السعودية: تسجيل 180 معلماً للتراث العمراني الحديث في الرياض

أنجزت «هيئة التراث»، في السعودية، أعمال تسجيل وترميز 180 معلماً للتراث العمراني الحديث في مدينة الرياض، ضمن جهودها الرامية إلى تسجيل التراث العمراني الحديث.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الحكومة اليمنية أدانت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الحوثي على سفينة تجارية في البحر الأحمر (سبأ)
الخليج

الحكومة اليمنية: رد «التحالف» على الحوثيين ضمن جهود مكافحة الإرهاب

أكدت الحكومة اليمنية أن الرد العسكري الحازم لـ«تحالف دعم الشرعية» ضد أهداف مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي في الحديدة جاء ضمن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (عدن)
شمال افريقيا صورة توضح حجم الحرائق التي أتت على مساحة شاسعة بمنطقة سيدي المكي (أ.ف.ب)
شمال افريقيا

حرائق ضخمة تلتهم غابات جبل الطويلة غرب تونس

اندلعت حرائق، اليوم الخميس، في غابات جبل الطويلة بولاية الكاف، ضمن موجة حرائق ضربت عدة مناطق في تونس هذه الفترة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس (الشرق الأوسط)
الخليج

رفض سعودي - يوناني لأي ممارسات تهدد أمن الملاحة

أكدت السعودية واليونان على أهمية أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات تهدد سلامتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)