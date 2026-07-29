مسؤول تونسي: 95 % من حرائق الغابات تعود لأسباب بشرية

أفاد مدير حماية الغابات بالإدارة العامة التونسية للغابات، العروسي الربيعي، في تصريحات صحافية، الأربعاء، بأن الحرائق التي شهدتها مناطق عدة خلال هذا الصيف، تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، مؤكداً أن 95 في المائة من الحرائق تعود لأسباب بشرية.

وأضاف الربيعي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم ضبط عدد من المخالفين وإيقافهم، مشيراً إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة لمعرفة أسباب اندلاع هذه الحرائق في أوقات وأماكن مختلفة.

من جهته، أعلن المقدم خليل المشري، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية التونسية، نجاح الفرق الميدانية في السيطرة النهائية على الحرائق العنيفة، التي شهدتها ولايات الشمال الغربي التونسي مؤخراً، وخاصة منطقتي نبر وساقية سيدي يوسف بولاية الكاف، والانتقال رسمياً إلى مرحلة التبريد للتأكد من زوال الخطر كلياً.

وأوضح المشري في تصريحات صحافية، الأربعاء، أن هذه الحرائق تُعدّ من بين «الأشرس في تونس من حيث حدّتها، والمساحات التي أتت عليها، حيث استمرت المواجهة الميدانية على مدار تسعة أيام متواصلة، وسط ظروف مناخية استثنائية، بلغت فيها درجات الحرارة مستويات قياسية ناهزت 49 درجة مئوية؛ ما ضاعف من مشقة الفرق المتدخلة، التي كانت تعمل وسط ألسنة لهب ارتفعت لستة أمتار».

والأسبوع الماضي اندلعت حرائق كبيرة في غابات جبل الطويلة بولاية الكاف، ضمن موجة حرائق ضربت مناطق عدة في تونس هذه الفترة تحت وطأة الحر الشديد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها التلفزيون الرسمي، تمدداً سريعاً لألسنة النيران في الغابات الواقعة بمعتمدية نبر التابعة للولاية، في حين علت المنطقة سحب كثيفة من الدخان.

وتجتاح أغلب جهات البلاد درجات حرارة قياسية منذ نحو أسبوعين، اقتربت من 50 درجة، مع هبوب رياح جافة؛ ما أجج النيران في كثير من المرتفعات والغابات.

وخلال الفترة نفسها التهمت الحرائق مساحات شاسعة من جبل الناظور بولاية بنزرت شمال البلاد، حيث استمرت جهود فرق الإطفاء ووحدات من الجيش لنحو 16 ساعة قبل السيطرة عليه.

وقبل أيام تدخلت فرق الإطفاء لإخماد 296 حريقاً، وفق بيانات نشرتها الحماية المدنية، في حين تؤكد مصادر رسمية أن تونس تخسر آلاف الهكتارات من المساحات الغابية سنوياً بسبب الحرائق، وارتفاع درجات الحرارة تحت وطأة التغير المناخي.