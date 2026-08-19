الاتحاد المصري يقيل الجهاز الفني لمنتخب السيدات بعد الإخفاق الأفريقي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، إقالة الجهاز الفني لمنتخب السيدات بقيادة محمد كمال، في أعقاب النتائج المخيبة خلال كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في المغرب، مؤكداً العمل على وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير كرة القدم النسائية في البلاد.

وودّع المنتخب المصري البطولة من دور المجموعات، بعدما خسر مبارياته الثلاث أمام زامبيا ومالاوي ونيجيريا، لينهي مشواره في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة من دون نقاط.

واستهل منتخب مصر مشاركته بالخسارة 6 - 0 أمام زامبيا، قبل أن يسقط 3-1 أمام مالاوي، و6-2 أمام نيجيريا، ليستقبل 15 هدفاً، ويسجل 3 فقط في ثالث ظهور له بالنهائيات القارية.

وقال الاتحاد المصري، في بيان، إن مجلس الإدارة وافق على توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب، كما قرر تشكيل لجنة تضم عضوي المجلس وليد درويش وإيناس مظهر، إلى جانب شوقي غريب المدير الفني للاتحاد، لإعداد استراتيجية طويلة المدى لتطوير كرة القدم النسائية.

وأوضح أن الخطة تتضمن برنامجاً مستداماً لبناء أجيال جديدة من اللاعبات، وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، واكتشاف المواهب وتأهيلها، مع الاستفادة من مشروع تطوير المواهب التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ولم يكشف الاتحاد المصري عن هوية المدرب الجديد، أو تشكيل الجهاز الفني الذي سيتولى قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الكاميرون قد توّجت بلقب كأس أمم أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على مالاوي 3 - 0 في المباراة النهائية، الأحد الماضي.