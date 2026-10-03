«آسياد 2026»: قطر تظفر بأول ذهبية للبادل لدى الرجال

حصدت قطر الذهبية الأولى لدى الرجال في تاريخ رياضة البادل في الألعاب الآسيوية، بعد أن قادها الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف للمعدن النفيس، عقب تغلبهما الساحق على الماليزيين كريستيان شين ويونس عيدان 6-3، و6-1، في آسياد اليابان السبت.

وعبَرت قطر إلى المشهد الختامي لمنافسات البادل، بعد إطاحة الشقيقين نواف الإيرانيين هامي غولستان وآريا روغاني بمجموعتين 6-4 و6-2.

ورفعت قطر بهذا الفوز رصيدها في الآسياد إلى خمس ميداليات ذهبية، و6 فضيات، و5 برونزيات.

وقال القطري طارق زينل رئيس الاتحاد الآسيوي للبادل في تصريحات تلفزيونية: «الأمل في مشاري وراشد. هذه بداية وليست نهاية. لدينا فريق قوي، ونتمنى المنافسة في دورة التضامن الإسلامي وبطولة العالم».

ولدى السيدات، أحرزت اليابان الذهبية بفوز ساكي تسوكاموتو وكاي توكوموتو على الإندونيسيتين فادونا كوسوماواتي وفيترياني ساباتيني 6-3 و6-4.