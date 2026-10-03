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«آسياد 2026»: قطر تظفر بأول ذهبية للبادل لدى الرجال

الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف يحتفلان بذهبية البادل بـ«الآسياد» (الاتحاد القطري للبادل)
الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف يحتفلان بذهبية البادل بـ«الآسياد» (الاتحاد القطري للبادل)
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«آسياد 2026»: قطر تظفر بأول ذهبية للبادل لدى الرجال

الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف يحتفلان بذهبية البادل بـ«الآسياد» (الاتحاد القطري للبادل)
الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف يحتفلان بذهبية البادل بـ«الآسياد» (الاتحاد القطري للبادل)

حصدت قطر الذهبية الأولى لدى الرجال في تاريخ رياضة البادل في الألعاب الآسيوية، بعد أن قادها الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف للمعدن النفيس، عقب تغلبهما الساحق على الماليزيين كريستيان شين ويونس عيدان 6-3، و6-1، في آسياد اليابان السبت.

وعبَرت قطر إلى المشهد الختامي لمنافسات البادل، بعد إطاحة الشقيقين نواف الإيرانيين هامي غولستان وآريا روغاني بمجموعتين 6-4 و6-2.

ورفعت قطر بهذا الفوز رصيدها في الآسياد إلى خمس ميداليات ذهبية، و6 فضيات، و5 برونزيات.

وقال القطري طارق زينل رئيس الاتحاد الآسيوي للبادل في تصريحات تلفزيونية: «الأمل في مشاري وراشد. هذه بداية وليست نهاية. لدينا فريق قوي، ونتمنى المنافسة في دورة التضامن الإسلامي وبطولة العالم».

ولدى السيدات، أحرزت اليابان الذهبية بفوز ساكي تسوكاموتو وكاي توكوموتو على الإندونيسيتين فادونا كوسوماواتي وفيترياني ساباتيني 6-3 و6-4.

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الشمال القطري يتوصل إلى اتفاق لضم رياض محرز

النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)
النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)
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الشمال القطري يتوصل إلى اتفاق لضم رياض محرز

النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)
النجم الجزائري رياض محرز (رويترز)

توصل نادي الشمال القطري إلى اتفاق للتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز في صفقة انتقال حر وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن اللاعب سيتم تسجيله في المنافسات المحلية، إضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ليصبح النجم الجزائري أحدث النجوم القادمين إلى الدوري القطري.

وأشارت المصادر إلى أن عقد اللاعب مع الشمال القطري سيكون لمدة قصيرة مع وجود إمكانية التخارج في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بيد اللاعب، بالإضافة إلى وجود خيار التجديد لسنة إضافية في العقد.

وقضى رياض محرز ثلاثة أعوام بقميص الأهلي، وترك خلالها بصمة بارزة مع الفريق، وأسهم في قيادته إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، في إنجازين كبيرين للنادي السعودي، إلى جانب حضوره بوصفه أحد أبرز الأسماء الفنية في المسابقة خلال المواسم الماضية.

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الإسباني بابلو فرانكو يصل إلى تونس لتدريب الترجي

المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)
المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)
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الإسباني بابلو فرانكو يصل إلى تونس لتدريب الترجي

المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)
المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)

وصل المدرب الإسباني بابلو فرانكو إلى تونس صباح السبت تمهيداً لاستلام مهامه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي.

وكان في استقبال المدرب الجديد في مطار تونس قرطاج الدولي اللاعب والمسؤول عن الفريق الأول خليل شمام.

ومن المتوقع أن يستلم فرانكو (44 عاماً) مهامه في وقت لاحق اليوم خلفاً للمدرب الروماني لاورينسيو ريجيكامب، بعد إتمام إجراءات التعاقد مع إدارة الترجي.

وسبق لفرانكو بابلو أن درب في أفريقيا نادي سيمبا التنزاني والمغرب الفاسي الذي توج معه بلقب الدوري المغربي الموسم الماضي.

ويحتل الترجي المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي بعد أربع جولات من انطلاقه برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر النادي الأفريقي الذي تنقصه مباراة مؤجلة.

ويبدأ الفريق مشواره بدوري أبطال أفريقيا في الدور التمهيدي الثاني بملاقاة نادي السويحلي الليبي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

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«آسياد 2026»: ذهبية للأردنية فادية خرفان في التايكوندو

الأردنية فادية خرفان لحظة إعلان فوزها بذهبية التايكوندو لوزن أقل من 57 كلغ (آسياد 2026)
الأردنية فادية خرفان لحظة إعلان فوزها بذهبية التايكوندو لوزن أقل من 57 كلغ (آسياد 2026)
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«آسياد 2026»: ذهبية للأردنية فادية خرفان في التايكوندو

الأردنية فادية خرفان لحظة إعلان فوزها بذهبية التايكوندو لوزن أقل من 57 كلغ (آسياد 2026)
الأردنية فادية خرفان لحظة إعلان فوزها بذهبية التايكوندو لوزن أقل من 57 كلغ (آسياد 2026)

فازت الأردنية فادية خرفان بذهبية التايكوندو لوزن أقل من 57 كلغ، في الألعاب الآسيوية باليابان، السبت، بعد تغلبها على الصينية جانغ تشولينغ 2-1 (0-2، 4-2، 6-3)، بعد ظفرها في أغسطس (آب) الماضي ببطولة العالم المفتوحة للسيدات في الصين.

وجلبت خرفان للأردن الذهبية الأولى في التايكوندو بعد أربع برونزيات، رافعة رصيد بلادها إلى ذهبيتين و3 فضيات و6 برونزيات.

وأكدت خرفان سعادتها بالميدالية في حديثها لشبكة «بي إن سبورتس»، موضحة أن عينها: «على أولمبياد 2028 في لوس أنجليس، وأنها ذاهبة مباشرة لباريس» لخوض منافسات الجائزة الكبرى (غران بري)، في انتظار عودتها واستقبال كبير في الأردن، يحاكي ذلك الذي حظيت به بعد البطولة العالمية.

وأعرب مدربها فارس العساف أن فادية خرفان موهبة منذ الصغر: «لمعت منذ 2019 مع منتخبات الأشبال».

وتدين خرفان بهذا الإنجاز لوالدها الراحل، إذ أعربت سابقاً، حين أحرزت لقبها العالمي: «والدي يرجع له الفضل في كل شيء».

وأضافت لموقع الاتحاد الدولي: «مررت بمرحلة أردت فيها ترك التايكواندو، فقال لي إنني لن أتوقف وسأصبح بطلة. كل ميدالية سأحققها بفضله أيضاً».

وتابعت: «تعلمت أنني الأفضل في وزني ولا أخشى أحداً، وإذا اجتهدت أستطيع التغلب على الجميع، وهذه الميدالية أثبتت لي أنني قادرة فعلاً مهما كانت المنافسة أو المنافِسة».

وأحرز الأردني زيد مصطفى، حامل فضية أولمبياد باريس 2024، برونزية وزن تحت 68 كلغ، ومواطنه محمد العداربة برونزية وزن فوق 80 كلغ.

وواصل الأردن التألق في هذه الرياضة، بعد فوز صالح الشرباتي وجعفر الداوود ببرونزيتين بوزن 80 و58 كلغ توالياً، الجمعة.

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