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«إنه هنا معي»... اليابانية كاجيهارا تهدي ذهبية الدراجات في «آسياد» إلى شقيقها الراحل

دراجة المضمار اليابانية يومي كاجيهارا تحتفل بذهبية «الآسياد» (رويترز)
دراجة المضمار اليابانية يومي كاجيهارا تحتفل بذهبية «الآسياد» (رويترز)
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«إنه هنا معي»... اليابانية كاجيهارا تهدي ذهبية الدراجات في «آسياد» إلى شقيقها الراحل

دراجة المضمار اليابانية يومي كاجيهارا تحتفل بذهبية «الآسياد» (رويترز)
دراجة المضمار اليابانية يومي كاجيهارا تحتفل بذهبية «الآسياد» (رويترز)

انهارت دراجة المضمار اليابانية يومي كاجيهارا بالبكاء، بعد إحرازها أحدث ميدالية ذهبية لها في دورة الألعاب الآسيوية، مهدية الفوز لشقيقها الذي توفي بالسرطان هذا العام، قائلة: «إنه هنا معي».

وأحرزت كاجيهارا ميداليتها الذهبية الثالثة توالياً في سباق «الأومنيوم» على مضمار إيزو للدراجات الجمعة، قبل أن تذرف الدموع وهي تتحدث عن الدور الذي لعبه شقيقها الأصغر هيوغو في مساعدتها على تجاوز بعض اللحظات القاتمة في حياتها.

وقالت كاجيهارا (29 عاماً)، أول دراجة يابانية تحرز ميدالية أولمبية، بعدما نالت فضية «الأومنيوم» في أولمبياد طوكيو على المضمار ذاته في إيزو: «بعدما أخفقت في إحراز ميدالية في أولمبياد باريس (2024)، كنت في حالة اكتئاب شديدة».

وأضافت: «وصلت إلى الحضيض. فقال لي شقيقي: لماذا تبدين محبطة إلى هذا الحد؟ رغم أنني مصاب بالسرطان، فأنا سعيد إلى هذا الحد».

وتابعت: «كان يخوض معركة صعبة للغاية مع السرطان، وحيداً في مستشفى بطوكيو».

أضافت: «لا بد من أن الأمر كان بالغ الصعوبة بالنسبة إليه، ولكنه لم يشتكِ ولو مرة واحدة. وكان يقول لي: (مجرد كونك على قيد الحياة يعني أنك متفوقة بالفعل)، فقلت لنفسي: نعم، إنه محق. وجعلني ذلك أدرك أن عليَّ أن أكون ممتنة لمجرد كوني على قيد الحياة، وممتنة لمن يدعمونني، وأن أستمتع بالحياة».

وكان هذا اللقب الآسيوي الذهبي الرابع لكاجيهارا، بعدما فازت أيضاً بذهبية المطاردة الجماعية للفرق في هانغزو قبل 3 أعوام.

وقالت: «كان شقيقي يقول لي كل يوم: استمتعي. أعتقد أنني بدأت أخيراً أفهم ما يعنيه ذلك حقاً»، علماً بأنها أحرزت أيضاً فضية المطاردة الجماعية للفرق، الثلاثاء.

وأضافت: «كنت كلما نافست هنا في إيزو، يأتي لمشاهدتي ويبقى إلى جانبي. لذلك ظللت أفكر اليوم: ربما يكون هنا في المضمار! أنا متأكدة من أنه هنا، وكنت أفكر فيه مراراً وتكراراً خلال السباق».

وختمت: «شعرت وكأنه يقول لي: استمتعي يا يومي، ستكونين بخير».

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الرياضة دورة الألعاب الآسيوية سباق للدراجات اليابان

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هالغريمسون يأمل أن يصبح منتخب آيرلندا «فريقاً أقوى»

الآيسلندي هيمير هالغريمسون مدرب آيرلندا (أ.ب)
الآيسلندي هيمير هالغريمسون مدرب آيرلندا (أ.ب)
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هالغريمسون يأمل أن يصبح منتخب آيرلندا «فريقاً أقوى»

الآيسلندي هيمير هالغريمسون مدرب آيرلندا (أ.ب)
الآيسلندي هيمير هالغريمسون مدرب آيرلندا (أ.ب)

قال هيمير هالغريمسون مدرب آيرلندا، السبت، إن فريقه سيخرج من فترة التوقف الدولي أكثر قوة، بعد خوض مباراتين أحاطت بهما أجواء سياسية متوترة ضد إسرائيل، بعد أن طالب المشجعون والشخصيات السياسية بمقاطعتهما.

وكانت المباراتان محط اهتمام كبير منذ سحب القرعة في فبراير (شباط)، حيث تعد آيرلندا من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لحرب إسرائيل في غزة، وشهدت البلاد احتجاجات عديدة تطالب المنتخب الوطني بعدم خوضهما.

وكانت المعارضة للعب آيرلندا ضد إسرائيل شديدة لدرجة أن الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم اختار إقامة المباراة دون جمهور في باكا توبولا، وهي بلدة صربية صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، بدلاً من إقامتها في دبلن.

وسيغيب حارس المرمى الاحتياطي غافين بازونو، الذي رفض الانضمام إلى تشكيلة الفريق في المباراة الأولى ضد إسرائيل، مرة أخرى عندما يلتقي الفريقان في صربيا الأحد، كما سيغيب القائد دارا أوشيا بسبب ولادة طفله.

وقال المدرب الآيسلندي في مؤتمر صحافي السبت: «على صعيد كرة القدم، فإن أهم ما ينتظرنا هو التحكم في مستوى تركيزنا والحفاظ على التركيز على تلك المباراة (ضد إسرائيل)، وألا نفقده».

وأضاف: «عبر الناس في آيرلندا بمشاعر جياشة تجاه هذا الأمر، ومن الواضح أن ذلك يؤثر على اللاعبين أيضاً. نريد تقديم أداء جيد، لكن الأمر سيظل دائماً تحدياً عندما تكون الأجواء مشحونة إلى هذا الحد».

وشهدت مباراة الخميس التي انتهت بالتعادل 2-2 مع النمسا في دبلن احتجاجين قصيرين، لكن هدفاً رائعاً من تروي باروت، وحصد أربع نقاط من آخر مباراتين خفف من حدة الجدل السياسي المحيط بالفريق الآيرلندي.

ويواصل الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم التحقيق في مزاعم تعرض لاعبيه آدم إيداه وجيمس أبانكواه لإهانات عنصرية خلال الفوز 3-صفر على إسرائيل في المجر الأحد الماضي.

وقال هالغريمسون: «الأمر يتعلق بعملية تجريها إداراتنا ثم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للنظر فيها».

وأضاف: «أعتقد أن الفريقين أبلغا عن الأمر. آمل فقط أن نتمكن من التركيز على كرة القدم وأن تكون هي المنتصرة في النهاية».

وقال المدرب (59 عاماً) إن الصعوبات التي واجهها الفريق ستجعله أقوى.

وأضاف: «النجاة من هذا المعسكر والخروج منه أكثر تماسكاً كفريق سيكون انتصاراً هائلاً بالنسبة لي. أقول هذا من صميم قلبي».

وتابع: «أعتقد أن كل التحديات التي مر بها هذا الفريق، وكل الانتقادات، نعم، أعتقد أن مجرد الصمود كفريق واحد بعد هذه المباراة، سيكون انتصاراً كبيراً لي ولهذه المجموعة وللاتحاد الآيرلندي».

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الرياضة رياضة عالمية

«آسياد 2026»: ذهبية الكريكيت «هندية»

لاعبو الهند يحتفلون بذهبية الكريكيت بالآسياد (أ.ف.ب)
لاعبو الهند يحتفلون بذهبية الكريكيت بالآسياد (أ.ف.ب)
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TT

«آسياد 2026»: ذهبية الكريكيت «هندية»

لاعبو الهند يحتفلون بذهبية الكريكيت بالآسياد (أ.ف.ب)
لاعبو الهند يحتفلون بذهبية الكريكيت بالآسياد (أ.ف.ب)

أحرزت الهند ذهبية في الكريكيت بدورة الألعاب الآسيوية، السبت، بفوزها على غريمتها التقليدية باكستان في نهائي جماهيري كبير.

وفي اليوم الكامل الأخير من المنافسات في آيتشي-ناغويا، كانت الميداليات الذهبية مطروحةً في رياضات عدة، من بينها الكريكيت والغولف وكرة المضرب وكرة القدم والبريك دانس وهوكي الميدان ورغبي السباعيات والبادل.

وتتصدر الصين ترتيب الميداليات مع 169 ذهبية، بفارق شاسع عن اليابان المضيفة (83).

وتوجهت الأنظار إلى ملعب بيسبول جرى تحويله لاستضافة منافسات كريكيت من الطراز العالمي ومواجهة بين خصمين تتجاوز خصومتهما حدود الرياضة.

وبسبب التوترات السياسية المستمرة منذ سنوات، لا تلتقي الهند وباكستان، الجارتان النوويتان، في الكريكيت إلا ضمن البطولات الدولية وعلى أرض محايدة.

ورفض قائدا المنتخبين المصافحة التقليدية قبل المباراة.

ومع انطلاق اللقاء، فازت الهند بفارق 19 نقطة، بعد مواجهة مثيرة أمام جمهور قليل العدد لكنه صاخب.

وبعد المباراة، جال لاعبو الهند وهم يرفعون العلم الوطني حول ملعب «كوروجي أثلتيك بارك» الذي يتسع لـ2500 متفرج.

وقال واشنطن سوندار بعد مساهمته في احتفاظ الهند باللقب: «بالتأكيد كانت مباراة رائعة من الكريكيت».

وتابع: «من الرائع حقاً الفوز بالميدالية الذهبية».

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«دورة الصين»: زفيريف يتأهل لمواجهة ديوكوفيتش في ربع النهائي

الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في بكين (أ.ب)
الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في بكين (أ.ب)
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«دورة الصين»: زفيريف يتأهل لمواجهة ديوكوفيتش في ربع النهائي

الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في بكين (أ.ب)
الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في بكين (أ.ب)

حجز الألماني ألكسندر زفيريف مكانه في دور الثمانية ببطولة الصين المفتوحة للتنس بعد فوزه على الصيني شانغ جونتشنغ 6-صفر و6-3 في المباراة التي جمعتهما السبت.

وضرب زفيريف موعداً في دور الثمانية مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز باللقب ست مرات.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أن ديوكوفيتش يمتلك سجلاً مثالياً في البطولة، حيث فاز في جميع مبارياته الـ31 التي خاضها في البطولة، لكن هذه السلسلة ستكون أمام اختبار صعب عندما يواجه صاحب أكبر عدد من الانتصارات في جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين خلال عام 2026.

ورفع زفيريف، المصنف الثاني عالمياً، رصيده هذا الموسم إلى 58 انتصاراً مقابل 14 هزيمة، بعدما أحرز أول لقبين له في البطولات الكبرى ببطولتي رولان غاروس وأميركا المفتوحة، كما تصدر الترتيب المباشر لسباق المؤهل للبطولة الختامية في تورينو.

وقال زفيريف:«سأوجه منافساً صعباً للغاية غداً، ولكنني أتطلع أيضاً لهذه التحديات. أنا متحمس بشأن المواجهة. هذا أحد الملاعب المفضلة لديه، لم يخسر هنا. وبالطبع سأبذل كل ما بوسعي لجعل المباراة صعبة، والمنافسة شديدة، وآمل أن أحقق الفوز».

وبلغ زفيريف دور الثمانية في بكين للمرة السادسة، ليصبح رابع لاعب يصل إلى هذه المرحلة ست مرات على الأقل، بعد ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال برصيد سبع مرات لكل منهما، والأميركي جون إيسنر برصيد ست مرات. وكان ديوكوفيتش قد احتاج إلى ثلاث مجموعات للتغلب على بويونتشاوكيتي في مباراته السابقة مساء الجمعة.

وفي بقية المباريات، فاز الأسترالي أليكس دي مينور على الفرنسي كوينتين هاليس 3-6 و7-6 و7-5، والروسي أندري روبليف على مواطنه رومان سافيولين 6-2 و3-6 و6-4، والروسي دانييل ميدفيديف على الألماني يان لينارد شتروف 6-4 و6-3.

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