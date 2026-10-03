الشمال القطري يتوصل إلى اتفاق لضم رياض محرز

توصل نادي الشمال القطري إلى اتفاق للتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز في صفقة انتقال حر وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن اللاعب سيتم تسجيله في المنافسات المحلية، إضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ليصبح النجم الجزائري أحدث النجوم القادمين إلى الدوري القطري.

وأشارت المصادر إلى أن عقد اللاعب مع الشمال القطري سيكون لمدة قصيرة مع وجود إمكانية التخارج في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بيد اللاعب، بالإضافة إلى وجود خيار التجديد لسنة إضافية في العقد.

وقضى رياض محرز ثلاثة أعوام بقميص الأهلي، وترك خلالها بصمة بارزة مع الفريق، وأسهم في قيادته إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، في إنجازين كبيرين للنادي السعودي، إلى جانب حضوره بوصفه أحد أبرز الأسماء الفنية في المسابقة خلال المواسم الماضية.