الإسباني بابلو فرانكو يصل إلى تونس لتدريب الترجي

وصل المدرب الإسباني بابلو فرانكو إلى تونس صباح السبت تمهيداً لاستلام مهامه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي.

وكان في استقبال المدرب الجديد في مطار تونس قرطاج الدولي اللاعب والمسؤول عن الفريق الأول خليل شمام.

ومن المتوقع أن يستلم فرانكو (44 عاماً) مهامه في وقت لاحق اليوم خلفاً للمدرب الروماني لاورينسيو ريجيكامب، بعد إتمام إجراءات التعاقد مع إدارة الترجي.

وسبق لفرانكو بابلو أن درب في أفريقيا نادي سيمبا التنزاني والمغرب الفاسي الذي توج معه بلقب الدوري المغربي الموسم الماضي.

ويحتل الترجي المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي بعد أربع جولات من انطلاقه برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر النادي الأفريقي الذي تنقصه مباراة مؤجلة.

ويبدأ الفريق مشواره بدوري أبطال أفريقيا في الدور التمهيدي الثاني بملاقاة نادي السويحلي الليبي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.