«آسياد 2026»: ذهبية للأردنية فادية خرفان في التايكوندو

فازت الأردنية فادية خرفان بذهبية التايكوندو لوزن أقل من 57 كلغ، في الألعاب الآسيوية باليابان، السبت، بعد تغلبها على الصينية جانغ تشولينغ 2-1 (0-2، 4-2، 6-3)، بعد ظفرها في أغسطس (آب) الماضي ببطولة العالم المفتوحة للسيدات في الصين.

وجلبت خرفان للأردن الذهبية الأولى في التايكوندو بعد أربع برونزيات، رافعة رصيد بلادها إلى ذهبيتين و3 فضيات و6 برونزيات.

وأكدت خرفان سعادتها بالميدالية في حديثها لشبكة «بي إن سبورتس»، موضحة أن عينها: «على أولمبياد 2028 في لوس أنجليس، وأنها ذاهبة مباشرة لباريس» لخوض منافسات الجائزة الكبرى (غران بري)، في انتظار عودتها واستقبال كبير في الأردن، يحاكي ذلك الذي حظيت به بعد البطولة العالمية.

وأعرب مدربها فارس العساف أن فادية خرفان موهبة منذ الصغر: «لمعت منذ 2019 مع منتخبات الأشبال».

وتدين خرفان بهذا الإنجاز لوالدها الراحل، إذ أعربت سابقاً، حين أحرزت لقبها العالمي: «والدي يرجع له الفضل في كل شيء».

وأضافت لموقع الاتحاد الدولي: «مررت بمرحلة أردت فيها ترك التايكواندو، فقال لي إنني لن أتوقف وسأصبح بطلة. كل ميدالية سأحققها بفضله أيضاً».

وتابعت: «تعلمت أنني الأفضل في وزني ولا أخشى أحداً، وإذا اجتهدت أستطيع التغلب على الجميع، وهذه الميدالية أثبتت لي أنني قادرة فعلاً مهما كانت المنافسة أو المنافِسة».

وأحرز الأردني زيد مصطفى، حامل فضية أولمبياد باريس 2024، برونزية وزن تحت 68 كلغ، ومواطنه محمد العداربة برونزية وزن فوق 80 كلغ.

وواصل الأردن التألق في هذه الرياضة، بعد فوز صالح الشرباتي وجعفر الداوود ببرونزيتين بوزن 80 و58 كلغ توالياً، الجمعة.