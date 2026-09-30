ثنائية موفوكينغ تقود جنوب أفريقيا لاكتساح إريتريا بخماسية

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هنأ أبو ريدة الجهاز الفني ولاعبي المنتخب، مشيداً بالأداء المميز والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون خلال المباراة.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رونالدو يتوعد بعد مغادرة معسكر البرتغال: سأكشف كل شيء للبرتغاليين!https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5324499-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A3%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
رونالدو يتوعد بعد مغادرة معسكر البرتغال: سأكشف كل شيء للبرتغاليين!
كريستيانو رونالدو وديوغو دالوت يحيّيان الجماهير في معسكر كوبنهاغن (أ.ف.ب)
أكد كريستيانو رونالدو، عبر حسابه في «إنستغرام»، قراره مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي، وذلك عقب المؤتمر الصحافي للمدرب خورخي خيسوس، وبعد محادثة جمعته ببيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.
وكتب رونالدو: «بعد المؤتمر الصحافي للمدرب الوطني، وفي أعقاب محادثة أجريتها مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قراراً بمغادرة معسكر المنتخب الوطني. وفي الوقت المناسب، سأكشف لجميع البرتغاليين الحقيقة بشأن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب، الذي لطالما كرّست نفسي لخدمته. الآن حان الوقت لأتمنى التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي في المنتخب، دون استثناء».
وكما يتضح من رسالة رونالدو، فإنه قرر مغادرة كوبنهاغن بعد المؤتمر الصحافي لخورخي خيسوس، الذي أكد خلاله عدم وجود «قضية» مع اللاعب. كما تحدث رونالدو مع بيدرو بروينسا قبل أن يعلن قراره بمغادرة المعسكر، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة الدنمارك في كوبنهاغن، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية.
وبعدما بدا أن الأجواء المحيطة بالقضية قد هدأت، اتضح سريعاً أن الخلاف بين خورخي خيسوس ورونالدو لا يزال قائماً، بعدما غاب اللاعب عن تدريبات المنتخب، رغم تأكيد المدرب أن المهاجم سيشارك في الحصة إلى جانب بقية زملائه.
وقال خيسوس في المؤتمر الصحافي: «سيتدرب اليوم. إنه اليوم الرابع، ولذلك سيتدرب».
وخلال المؤتمر ذاته، أكد خورخي خيسوس أيضاً أن غونسالو راموس سيكون أساسياً أمام الدنمارك على حساب رونالدو.
وبدأ الخلاف بين المدرب واللاعب على خلفية الخطة التي اتفق عليها الطرفان بشأن المباريات الأربع خلال فترة التوقف الدولي الحالية. ووفقاً للخطة الأساسية، لم يكن مقرراً أن يشارك رونالدو في المباراتين اللتين تقامان خارج البرتغال، أمام النرويج والدنمارك.
لاحقاً، أبلغ خيسوس رونالدو بوجود إمكانية للدفع به خلال مواجهة النرويج، وطلب منه الإحماء في أثناء الشوط الثاني. إلا أن رونالدو لم يشارك في المباراة في نهاية المطاف، وهو ما دفعه إلى التوجه مباشرة إلى غرف الملابس عقب صافرة النهاية.
واعترف خورخي خيسوس نفسه بأن رونالدو كان «غاضباً» منه، إلا أنه كان يعتقد أن الموقف قد تم تجاوزه، وهو ما لم يحدث.
وسيكون على المنتخب البرتغالي الآن الاستعداد لمواجهة الدنمارك، ثم لقاء النرويج على ملعب «دراغاو»، الأحد المقبل، من دون قائده كريستيانو رونالدو.
رونالدو يغيب عن تدريبات منتخب البرتغال لليوم الثالث وسط تكهنات متزايدة حول مستقبلهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5324492-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9
رونالدو يغيب عن تدريبات منتخب البرتغال لليوم الثالث وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله
كريستيانو رونالدو يغيب عن التدريبات الجماعية لليوم الثالث على التوالي (رويترز)
غاب كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عن التدريبات الجماعية لليوم الثالث على التوالي، اليوم (الأربعاء)، وسط تزايد التكهنات بشأن مستقبله الدولي.
وكان مدرب البرتغال، خورخي خيسوس، قد أكد أن رونالدو، البالغ 41 عاماً، سيشارك في التدريبات عشية مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، لكن وسائل إعلام برتغالية أفادت بأن النجم المخضرم لم يظهر في المران الجماعي، من دون الإشارة إلى معاناته من إصابة.
يأتي غياب رونالدو بعد جلوسه على مقاعد البدلاء طوال مواجهة النرويج، التي انتهت بفوز البرتغال (2 - 1)، الأحد الماضي؛ إذ توجه مباشرة إلى غرف تبديل الملابس عقب صافرة النهاية، قبل أن يغيب عن التدريبات في الأيام التالية.
وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «أبولا» البرتغالية أن غالبية المشاركين فيه لا يؤيدون استمرار رونالدو ضمن صفوف المنتخب.
وذكرت تقارير أن رونالدو كان قد اتفق مبدئياً مع خيسوس على عدم مشاركته أساسياً أمام النرويج، على أن يكون خياراً متاحاً خلال الشوط الثاني إذا احتاج إليه الفريق.
وطلب خيسوس من رونالدو الإحماء، تحسباً للدفع به خلال آخر 30 دقيقة، لكنه قرَّر في النهاية عدم إشراكه؛ ما أثار تكهنات بشأن غضب قائد المنتخب وعلاقة ذلك بغيابه عن التدريبات.
وقال خيسوس: «أخبرت رونالدو بأنه لن يشارك في المباراة، وقد أدفع به إذا احتجت إليه في آخر 30 دقيقة. وإذا لم يكن الفريق بحاجة إليه، فلن أشركه»، مؤكداً أنه لن يغير قراراته الفنية بسبب أي لاعب.
وأكد مدرب البرتغال أن غونسالو راموش، الذي ينافس رونالدو في خط الهجوم، سيبدأ أساسياً أمام الدنمارك.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت، أمس (الثلاثاء)، إلى أن رونالدو فضل مواصلة استعداداته البدنية بشكل فردي في الفندق بدلاً من المشاركة في التدريبات الجماعية.
وفاجأ رونالدو الكثيرين بقراره مواصلة مسيرته الدولية بعد خروج البرتغال من دور الـ16 في كأس العالم خلال يوليو (تموز) الماضي، فيما أشار في مقابلة مع مجلة «فوغ»، أغسطس (آب)، إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير في مسيرته، في ظل سعيه للوصول إلى الهدف رقم 1000.
يامال ينثر سحره مع منتخب إسبانيا... وجوردون يصنع الفارق لإنجلتراhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5324483-%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
يامال ينثر سحره مع منتخب إسبانيا... وجوردون يصنع الفارق لإنجلترا
يامال (رقم 19) يسجل هدفه الثاني من رباعية انتصار إسبانيا في شباك كرواتيا (رويترز)
نثر نجم برشلونة الواعد لامين يامال سحره مع منتخب بلاده الإسباني خلال الفوز الكبير على كرواتيا 4 - 1 بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، التي شهدت تألق أنتوني جوردون زميل يامال في الفريق الكاتالوني الذي قاد إنجلترا لفوز مهم على التشيك 2 - 0 في براغ.
وأشاد لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني بطل العالم بنجمه الشاب يامال الذي سجل هدفين وصنع آخر في رباعية الفوز، مثنياً على قدرته على تسخير موهبته لخدمة اللعب الجماعي.
وكانت المباراة هي الأولى لإسبانيا على أرضها بعد التتويج بكأس العالم 2026 على حساب ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني، لذا احتفلت الجماهير في ملعب رامون سانشيز بيسخوان بإشبيلية باللاعبين في أجمل صورة.
وكان بعض أبطال إسبانيا احتفلوا بالفعل بالنجمة الثانية، سواء في شوارع مدريد بعد التتويج، أو خلال مراسم فردية في مناطقهم، أو على ملاعب الدوري الإسباني، لكنهم لم يحتفلوا بها مجتمعين من قبل داخل أحد ملاعبهم.
وفي إشبيلية نالوا الفرصة أخيراً، حيث كان الاستقبال رائعاً، وقدمت فرقة الاستعراض الموسيقية عرضاً مذهلاً، واكتمل الاحتفال بانتصار على أرض الملعب أمام منافس اعتادوا مواجهته كثيراً بشخص كرواتيا التي أبقت قائدها لوكا مودريتش الذي لا يشيخ (41 عاماً)، على مقاعد البدلاء حتى الدقائق الأخيرة، على غرار رودري من الجانب الإسباني.
ورغم المعاناة التي واجهها المنتخب الإسباني في ويمبلي أمام إنجلترا في الجولة الأولى بفوزه 3 - 2، أثبت اللاعبون مجدداً أنهم ما زالوا متعطشين للانتصارات.
ودخلت إسبانيا المواجهة ضد كرواتيا بشغف تعزيز الرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية من دون هزيمة، ونجحت في الوصول إلى الرقم 40، وتحديداً منذ الودية ضد كولومبيا في 22 مارس (آذار) 2024 (0 - 1)، أي منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، محققة فوزها الرابع توالياً على كرواتيا والثامن بالمجمل في 12 مواجهة بينهما.
وعن يامال قال دي لافوينتي عقب المباراة: «كما تعلمون، لا أحبّذ تسليط الضوء على الأفراد، لكن أحياناً يكون من المستحيل تجاهل ذلك. لا بدّ لي من التأكيد على عمل لامين، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. إنه لاعب كريم للغاية، يسخّر كل موهبته وعبقريته، وأسلوبه الكروي الرائع، لخدمة الفريق». وأضاف: «من الرائع أن يكون بين صفوفنا. أكرر هذا دائماً».
وعندما سُئل عن فرص يامال (19 عاماً) في الفوز بالكرة الذهبية، صرّح مدرب المنتخب الإسباني المعروف بروحه الوطنية، بأن كرة القدم مدينة لإسبانيا بـ«أكثر من لاعب واحد»، في إشارة إلى تشافي هرنانديز وأندريس إنييستا عندما كانا يلعبان في صفوف برشلونة.
وأردف المدرب البالغ 65 عاماً: «أعتقد أننا يجب أن نولي مزيداً من التقدير لجميع لاعبي كرة القدم الإسبان. لقد أشرتُ أيضاً إلى أن كرة القدم الإسبانية، في تاريخ جائزة الكرة الذهبية، تستحق أكثر من لاعب واحد. لم نتمكن من إبراز موهبتنا وخبراتنا. لذا فقد حان الوقت لذلك، لأنهم حقاً أفضل اللاعبين في العالم».
واستطرد قائلاً: «لدينا فابيان (رويس)، ولامين، ورودري، و(مارك) كوكوريا، بالإضافة إلى فيران (توريس)، ناهيك عن حراس المرمى المرشحين أيضاً لجائزة الكرة الذهبية. لقد حان الوقت لنُقدّر لاعبينا ونُبرزهم. لأنهم، في الحقيقة، يمتلكون كل المقومات للترشح والفوز بالكرة الذهبية».
وبشأن سلسلة المباريات الرائعة التي لم يُهزم فيها منتخب «لا روخا» حتى الآن، أكد المدرب الإسباني أن فريقه، حامل لقب كأس العالم وأوروبا، لم يصل بعد إلى «كامل إمكاناته»، وأنه سيواجه حتماً «صدمة واقعية» تُعيده إلى أرض الواقع.
ويذكر أن إسبانيا سبق وبلغت نهائي دوري الأمم على الأقل في النسخ الثلاث الأخيرة من المسابقة وأحرزت اللقب عام 2023 حين تغلبت في النهائي على كرواتيا بالذات، وتبدو مرشحة لتتويج آخر تضيفه أيضاً إلى كأس أوروبا 2024.
ولم يعط الإسبان ضيوفهم فرصة للدخول في الأجواء، إذ افتتحوا التسجيل بعد أقل من دقيقتين على البداية عبر يامال، مكرراً سيناريو المباراة ضد إنجلترا حين سجل بعد أقل من دقيقتين أيضاً. لكن الكروات أدركوا التعادل بكرة رأسية لديون درينا بيليو في الدقيقة (28)، مسجلاً هدفه الدولي الأول في ثالث مباراة له بألوان بلاده. إلا أن الرد الإسباني جاء سريعاً في الدقيقة 31 إثر ركلة ركنية وتمريرة عرضية من يامال انقض عليها مارك بوبيل وحولها برأسه في الشباك، مسجلاً أيضاً هدفه الدولي الأول في مشاركته الخامسة.
وتحسن أداء الكروات الذين كان يخوضون مباراتهم الثانية بقيادة مدربهم الجديد القديم سلافن بيليتش، في بداية الشوط الثاني، لكن يامال صنع الفارق حين توغل في الجهة اليمنى بتمريرة بينية متقنة من البديل بيدري قبل أن يسدد الكرة، وفي الدقيقة 89 أضاف البديل الآخر نيكو ويليامز الهدف الرابع بعد توغل في الجهة اليسرى وتسديدة من زاوية صعبة جداً.
وضمن المجموعة نفسها انتفضت إنجلترا بعد خسارتها الأولى أمام إسبانيا، وعادت من براغ بفوز مهم 2 - صفر على التشيك التي لعبت منقوصة لفترة طويلة من اللقاء.
وعزّز منتخب «الأسود الثلاثة» آماله بالتأهل إلى نصف نهائي المسابقة للمرة الثانية، قبل مواجهتين مقبلتين مع مضيفه الكرواتي في 3 أكتوبر (تشرين الأول) وعلى أرضه أمام التشيك مجدداً في السادس منه.
وكان نجم برشلونة أنتوني جوردون مفتاح فوز إنجلترا حيث سجل هدف الضيوف الأول بضربة رأس مطلع الشوط الثاني، قبل أن يضيف القائد هاري كين الثاني.
وأشاد هاري كين، بزميله جوردون، ووصفه بأنه «صانع الفارق» في المنتخب، وكذلك ترينت ألكسندر أرنولد العائد إلى التشكيلة، بعد تألق الثنائي في الفوز على التشيك التي عانت بعد طرد بافل شولتس في الشوط الأول.
ورفع جوردون (25 عاماً) رصيده إلى 3 أهداف في آخر ثلاث مشاركات دولية له، وهو الأمر الذي جعل كين، يرى أن انتقال اللاعب من نيوكاسل إلى برشلونة أسهم في ارتقائه إلى مستوى جديد.
وقال كين: «أعتقد أن الانتقال أحياناً إلى ناد كبير يمنحك مزيداً من الإيمان بقدراتك وثقة أكبر بنفسك».
وأضاف: «تشعر بأنك تنتمي إلى أكبر مسرح، وأعتقد أنه نقل هذا الشعور إلى مستواه مع المنتخب الإنجليزي. كان رائعاً في المباراة ضد إسبانيا، ومرة أخرى في براغ، هو من صنع الفارق. كان يبحث دائماً عن اللعب المباشر وأن يكون اللاعب الذي يمنحنا التقدم، كما سجل هدفاً رائعاً أيضاً».
وأكمل: «كانت تمريرة ترينت رائعة، لكن مثل هذه اللمسات النهائية ليست سهلة، وقد تعامل معها بشكل رائع».
وكان جوردون نجم المباراة الأول في براغ، فيما شكلت تمريرة ألكسندر أرنولد الحاسمة نقطة مضيئة في أول مشاركة أساسية له تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل.
وكان من الصعب تصور استمرار مسيرة ألكسندر أرنولد الدولية تحت قيادة المدرب الألماني، لكن الإصابات أسهمت في عودته إلى المنتخب للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2025.
وقال كين: «ترينت لاعب رائع. من خلال تمريراته، ومدى تنوعها، وعرضياته، وكان رائعاً أيضاً في الناحية الدفاعية. نعرف أنه لاعب رائع. وعليه أن يواصل العمل بهدوء وجدية».
وسيعادل كين الرقم القياسي لبيتر شيلتون البالغ 125 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي إذا شارك في المباراتين المقبلتين، فيما يقترب المهاجم البالغ رصيده 87 هدفاً دولياً من تسجيل 100 هدف مع منتخب بلاده.
وقال كين: «لا أحب التفكير بعيداً، لكن بالطبع الرقم يقترب... تسجيل 100 هدف مع المنتخب سيكون أمراً استثنائياً بكل تأكيد».