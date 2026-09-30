«خليجي27»: في ليلة الوداع... اليمن تصعق منتخب البحرين بخماسية

حقق منتخب اليمن انتصاراً شرفياً وتاريخياً في الوقت ذاته بختام لقاءاته ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 27)، المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية.

وحقق المنتخب اليمني فوزاً مثيراً 5-2 على منتخب البحرين، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة، التي تقام مبارياتها في مدينة جدة السعودية.

وخاض المنتخبان المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ودعا المسابقة رسمياً منذ الجولة الماضية إثر خسارتهما في أول جولتين بالمجموعة.

وبادر المنتخب البحريني بالتسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة عن طريق علي حمود الدوسري، لكن ناصر محمدوه سرعان ما أحرز هدف التعادل لمنتخب اليمن في الدقيقة 18.

واستغل منتخب اليمن حالة الارتباك التي عانى منها لاعبو المنتخب البحريني، ليضيف عبد الواسع المطيري الهدف الثاني في الدقيقة 31، بينما سجل زميلاه رامي الوسماني وعادل عباس قاسم الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 40 و44 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، قلص منتخب البحرين الفارق، بعدما أحرز علي مدن الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 67، لكن الوسماني عاد لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الخامس لليمن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء.

بتلك النتيجة، حصل منتخب اليمن على أول ثلاث نقاط في مسيرته، ليحتل المركز الثالث، في حين بقي منتخب البحرين (حامل اللقب) بلا رصيد من النقاط، في ذيل الترتيب.

يذكر أن هذا هو ثاني انتصار في تاريخ منتخب اليمن في سجل مشاركاته بكأس الخليج، بعدما سبق أن حقق فوزه الأول في المسابقة خلال النسخة الماضية التي أقيمت بالكويت عام 2024، حينما تغلب 2-1 على منتخب البحرين أيضاً.