لوبيتيغي مدرب قطر: الأخضر السعودي قوي… سنكون تنافسيين أمامه

أشار الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر إلى أنهم لعبوا مباراة صعبة جداً أمام الإمارات، مبيناً أنهم فريق قوي جداً، يتمتع بجودة عالية.
وأضاف لوبيتيغي في المؤتمر الصحافي بعد المواجهة: «تنافسنا مع الإمارات بشكل جيد، وقمت بتبديل كثير من اللاعبين في القائمة الأساسية، لأن هذه المباراة الثالثة في ستة أيام، لكننا كفريق قاتلنا إلى آخر الدقائق، وأعتقد أننا لم نكن محظوظين في الإنهاء، الآن نستريح قليلاً، وسنتعافى ونستعد للمباراة المقبلة».
وتابع: «أعتقد أننا نخوض منافسة قوية... حققنا 7 نقاط، وهذا إنجاز في ظل هذا الضغط، لأن المنافسة صعبة جداً، بجانب الطقس القاسي، وفي كل مباراة لعبنا بأداء عالٍ، واليوم كنا مميزين».
وعن مواجهتهم المقبلة أمام المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي، قال: «المنتخب السعودي فريق قوي جداً، ويتمتع بلاعبين ذوي جودة عالية، ولاعبين أقوياء، لكننا سنكون تنافسيين أمامهم، وما يهمني الآن تعافي اللاعبين، بعد ضغط المباريات التي لعبناها هذه الفترة».