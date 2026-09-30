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لوبيتيغي مدرب قطر: الأخضر السعودي قوي… سنكون تنافسيين أمامه

الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر (تصوير: علي خمج)
الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر (تصوير: علي خمج)
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لوبيتيغي مدرب قطر: الأخضر السعودي قوي… سنكون تنافسيين أمامه

الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر (تصوير: علي خمج)
الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر (تصوير: علي خمج)

أشار الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر إلى أنهم لعبوا مباراة صعبة جداً أمام الإمارات، مبيناً أنهم فريق قوي جداً، يتمتع بجودة عالية.

وأضاف لوبيتيغي في المؤتمر الصحافي بعد المواجهة: «تنافسنا مع الإمارات بشكل جيد، وقمت بتبديل كثير من اللاعبين في القائمة الأساسية، لأن هذه المباراة الثالثة في ستة أيام، لكننا كفريق قاتلنا إلى آخر الدقائق، وأعتقد أننا لم نكن محظوظين في الإنهاء، الآن نستريح قليلاً، وسنتعافى ونستعد للمباراة المقبلة».

وتابع: «أعتقد أننا نخوض منافسة قوية... حققنا 7 نقاط، وهذا إنجاز في ظل هذا الضغط، لأن المنافسة صعبة جداً، بجانب الطقس القاسي، وفي كل مباراة لعبنا بأداء عالٍ، واليوم كنا مميزين».

وعن مواجهتهم المقبلة أمام المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي، قال: «المنتخب السعودي فريق قوي جداً، ويتمتع بلاعبين ذوي جودة عالية، ولاعبين أقوياء، لكننا سنكون تنافسيين أمامهم، وما يهمني الآن تعافي اللاعبين، بعد ضغط المباريات التي لعبناها هذه الفترة».

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القطري طارق سلمان: مواجهة الإمارات «بروفة»… والسعودية المباراة الأصعب

طارق سلمان يراقب الكرة في المواجهة (تصوير: علي خمج)
طارق سلمان يراقب الكرة في المواجهة (تصوير: علي خمج)
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القطري طارق سلمان: مواجهة الإمارات «بروفة»… والسعودية المباراة الأصعب

طارق سلمان يراقب الكرة في المواجهة (تصوير: علي خمج)
طارق سلمان يراقب الكرة في المواجهة (تصوير: علي خمج)

أكد طارق سلمان، لاعب المنتخب القطري، أن مستوى «العنابي» شهد تصاعداً خلال مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن مواجهة الإمارات في الجولة الختامية كانت بمثابة اختبار قوي قبل مواجهة المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي.

وقال سلمان في حديثه لـ«وسائل الإعلام» عقب التعادل أمام الإمارات: «الحمد لله، مستوانا في تصاعد، في المباراة الأولى أمام البحرين خرجنا بالأهم وهو الانتصار، رغم أننا لعبنا بنقص عددي منذ الدقيقة الـ70، وفي المباراة الثانية حققنا الفوز على اليمن بهدف دون رد، لكن كان بإمكاننا تسجيل المزيد، فقد أتيحت لنا فرص كثيرة لم ننجح في استغلالها».

وعن مواجهة الإمارات، قال: «قدمنا مباراة جيدة أمام المنتخب الإماراتي، وكانت اختباراً كبيراً لنا قبل نصف النهائي، لأن الإمارات من المنتخبات المرشحة، ويملك عناصر جديدة كثيرة إلى جانب مدرب جديد، لذلك كانت المواجهة بمثابة بروفة قوية لما ينتظرنا».

وتطرق سلمان إلى مواجهة السعودية المرتقبة في الدور نصف النهائي، مؤكداً صعوبتها في ظل عاملي الأرض والجمهور، قائلاً: «مباراة السعودية ستكون الأهم والأصعب في البطولة، لأن المنتخب السعودي يلعب على أرضه وبين جماهيره، وهو من المنتخبات المرشحة، ونتمنى أن نظهر بالصورة التي ترضي جماهيرنا، وأن نحقق الفوز ونصل إلى النهائي بإذن الله».

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رياضة كأس الخليج قطر
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لاعبو اليمن لـ «الشرق الأوسط»: ودعنا «خليجي 27» بشخصية مختلفة... نريد إعداد أفضل قبل الآسيوية

رامي الوصماني، لاعب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
رامي الوصماني، لاعب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
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لاعبو اليمن لـ «الشرق الأوسط»: ودعنا «خليجي 27» بشخصية مختلفة... نريد إعداد أفضل قبل الآسيوية

رامي الوصماني، لاعب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
رامي الوصماني، لاعب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)

أكد رامي الوصماني، لاعب المنتخب اليمني، أن الفوز الكبير على البحرين بنتيجة 5-2 في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، يعكس التطور الذي طرأ على أداء المنتخب خلال البطولة، مشيراً إلى أن «الأحمر اليمني» استعاد شخصيته بداية من المواجهة الثانية، رغم وداعه المنافسات.

وقال الوصماني، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «المستوى كان موجوداً، والدليل أن شخصية الفريق عادت منذ المباراة الثانية. ربما لم نظهر في المباراة الأولى بالمستوى المطلوب، ونحن نعترف بذلك، لكننا تعاهدنا على أن تكون شخصيتنا أقوى وأن نعود بصورة أفضل».

وأضاف: «ظهر ذلك أمام قطر، وتحديداً في الشوط الثاني، ثم قدمنا مباراة ممتازة جداً أمام البحرين. كنا رجالاً وعلى قدر المسؤولية، وعلينا البناء على هذه الشخصية وهذا الأداء للمستقبل والمباريات المقبلة».

وعن قدرة الجيل الحالي على تحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة، قال الوصماني: «لا نريد استباق الأحداث. نتمنى أن تتوافر لنا معسكرات قوية ومباريات ودية على مستوى عالٍ تساعد على تجهيز المنتخب بصورة أفضل».

وتابع: «الجميع شاهد أن مستوانا كان في تصاعد خلال مباريات الإمارات وقطر والبحرين. لو حظينا بإعداد أفضل، ربما وصلنا إلى مستوى جيد منذ المباراة الأولى».

وأشار الوصماني إلى أن المنتخب اليمني يضم مجموعة كبيرة من العناصر الشابة، موضحاً: «هذا جيل يمكن البناء عليه، فنحو نصف اللاعبين أعمارهم تحت 20 و22 عاماً. لا نريد تقديم وعود كبيرة، لكننا سنعمل ونجتهد ونطمح إلى ما هو أبعد، ونأمل أن نقدم مستويات أفضل في الاستحقاقات المقبلة».

من جانبه، أكد عادل عباس، لاعب المنتخب اليمني، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن النتيجة والأداء أمام البحرين كانا ثمرة للعمل والجهد الذي بذله اللاعبون، وقال: «النتيجة والأداء لم يأتيا من فراغ، قدمنا جهداً كبيراً من أجل تحقيق الانتصار، ودخلنا المباراة بعزيمة وإصرار لإسعاد جماهيرنا».

وشدد عباس على أهمية استثمار الفترة المقبلة في رفع جاهزية المنتخب قبل الاستحقاق الآسيوي، مضيفاً: «هذه آخر مباراة لنا قبل البطولة الآسيوية، ونحتاج إلى خوض مباريات ودية خلال المرحلة المقبلة تساعدنا على الاستعداد بشكل جيد للبطولة»

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الظاهري إداري منتخب الإمارات: حضرنا إلى جدة من أجل لقب «خليجي 27»

الأبيض الإماراتي بلغ نصف نهائي البطولة (المنتخب الإماراتي)
الأبيض الإماراتي بلغ نصف نهائي البطولة (المنتخب الإماراتي)
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الظاهري إداري منتخب الإمارات: حضرنا إلى جدة من أجل لقب «خليجي 27»

الأبيض الإماراتي بلغ نصف نهائي البطولة (المنتخب الإماراتي)
الأبيض الإماراتي بلغ نصف نهائي البطولة (المنتخب الإماراتي)

أكد مطر الظاهري، عضو الجهاز الإداري للمنتخب الإماراتي، جاهزية «الأبيض» لمواجهة أي منافس في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن الهدف الذي حضر من أجله المنتخب إلى البطولة هو المنافسة على اللقب.

وقال الظاهري في تصريح لوسائل الإعلام: «بالنسبة لنا في المنتخب الإماراتي، لا يوجد لدينا أي شك في جاهزيتنا لمواجهة أي فريق، سنواجه المنتخب العُماني في نصف النهائي، وإذا نجحنا في التأهل إلى النهائي فقد نواجه المنتخب السعودي، ونحن جاهزون لأي منافس».

وعن طموح الإمارات في البطولة، قال: «بالتأكيد عيننا على اللقب، فلماذا نحن موجودون هنا؟ حضرنا من أجل المنافسة على البطولة، ونتمنى أن ننجح في تحقيقها بإذن الله».

ورفض الظاهري وصف أداء المنتخب الإماراتي في أول مباراتين بـ«العدوانية»، حتى وإن كان المقصود بها الجانب الإيجابي، قائلاً: «ابتعدوا عن كلمة العدوانية، هذه كرة قدم، وكرة القدم فيها الجمالية والمتعة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونصل إلى النهائي».

وتحدث الظاهري عن المنتخب السعودي، مؤكداً أنه يضعه ضمن المرشحين للمنافسة، وقال: «المنتخب السعودي أيضاً مرشح للبطولة، ولا يجب استبعاده، شاهدت مبارياته الثلاث، وقدم خلالها مستويات رائعة».

وعن المستويات التي قدمها المنتخب الإماراتي، أضاف: «صحيح أننا قدمنا مستويات جيدة، لكن عندما تصل إلى نصف النهائي لا تعرف ماذا سيحدث في المباراة ومن سيبلغ النهائي، ولذلك نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا».

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