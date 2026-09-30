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الرياضة رياضة سعودية

الهلال: سالم يقترب من إكمال برنامجه التأهيلي ... وواتكينز يعود

سالم الدوسري غاب منذ بداية الموسم (نادي الهلال)
سالم الدوسري غاب منذ بداية الموسم (نادي الهلال)
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الهلال: سالم يقترب من إكمال برنامجه التأهيلي ... وواتكينز يعود

سالم الدوسري غاب منذ بداية الموسم (نادي الهلال)
سالم الدوسري غاب منذ بداية الموسم (نادي الهلال)

بعد غياب طويل بسبب الإصابة، شارك سالم الدوسري قائد فريق الهلال، مساء الأربعاء، في الجزء الأول من تدريبات فريقه الجماعية، بعد اقتراب إكماله برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في وتر الرضفة للركبة اليمنى.

وتعرَّض الدوسري لإصابة في وتر الرضفة للركبة اليمنى غيَّبته عن اللعب مع فريقه منذ انطلاق الموسم الحالي، أجرى على أثرها عملية جراحية، بعد أن زادت معاناته منها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم الماضية، حيث تقرَّر بعد تفاقُم الإصابة إجراء عملية جراحية له في تاريخ 21 يوليو (تموز) الماضي، قبل أن يدخل بعدها في برنامج تأهيلي اقترب من إكماله، حيث سيكون جاهزاً للمشاركة في لقاء فريقه المقبل أمام الاتحاد بعد استئناف المنافسات بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي سياق متصل، شارك الإنجليزي أولي واتكينز مهاجم الهلال في تدريبات فريقه الجماعية، بعد تعافيه من إصابة أسفل الظهر التي لحقت به قبل انطلاق فترة التوقف الحالية.

واتكينز شارك في التدريبات الجماعية (نادي الهلال)

وكانت الإصابة غيَّبت المهاجم الإنجليزي عن المشاركة مع الهلال في مواجهة الغرافة القطري في افتتاحية مشوار الزعيم في دوري أبطال آسيا للنخبة، أخر مباراة خاضها الأزرق قبل بداية فترة التوقف الدولي الجارية.

من جهة ثانية، أدى الثنائي الفرنسي ثيو هيرنانديز، وحمد اليامي، مراناً لياقياً وتدريبات بإستخدام الكرة، ضمن برنامجيهما التأهيليين.

وعاود لاعبو الهلال تدريباتهم مساء الأربعاء، بعد فراغهم من الإجازة التي منحها لهم الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق لمدة 9 أيام، نظير توقف المنافسات بسبب فترة التوقف الدولية الحالية، وذلك استعداداً لخوض المواجهات من جديد بعد عودتها، حيث ستكون أول مواجهة للفريق بعد فترة التوقف أمام الاتحاد يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

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العيادة تجمع تمبكتي وهوساوي قبل موقعة الأخضر في نصف النهائي الخليجي

هوساوي تعرض للإصابة في لقاء العراق (المنتخب السعودي)
هوساوي تعرض للإصابة في لقاء العراق (المنتخب السعودي)
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العيادة تجمع تمبكتي وهوساوي قبل موقعة الأخضر في نصف النهائي الخليجي

هوساوي تعرض للإصابة في لقاء العراق (المنتخب السعودي)
هوساوي تعرض للإصابة في لقاء العراق (المنتخب السعودي)

فرض الملف الطبي نفسه على تحضيرات المنتخب السعودي للدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مع استمرار حسان تمبكتي وزكريا هوساوي في برامجهما العلاجية، بالتزامن مع عودة الأخضر إلى التدريبات مساء الأربعاء عقب مواجهة العراق.

واكتفى تمبكتي بمواصلة برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، فيما خضع هوساوي هو الآخر لبرنامج علاجي، في الوقت الذي وزّع فيه المدير الفني جورجيوس دونيس بقية اللاعبين على مجموعتين خلال الحصة التي أقيمت في الصالة الرياضية بمقر إقامة المنتخب.

وخُصصت المجموعة الأولى للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام العراق الثلاثاء، حيث أدّوا تمارين استرجاعية، بينما خضعت المجموعة الثانية لتمارين بدنية متنوعة عبر عدد من المحطات.

ويواصل الأخضر تحضيراته مساء الخميس، إذ يجري حصته التدريبية الخميس على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، عند السابعة مساءً، ضمن استعداداته لمواجهة الدور نصف النهائي.

وستتاح أول 15 دقيقة من الحصة التدريبية أمام وسائل الإعلام.

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كأس الخليج رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إيبانيز خارج حسابات الأهلي مؤقتاً... وترقب لاستجابته للعلاج

البرازيلي روجر إيبانيز (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
البرازيلي روجر إيبانيز (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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إيبانيز خارج حسابات الأهلي مؤقتاً... وترقب لاستجابته للعلاج

البرازيلي روجر إيبانيز (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
البرازيلي روجر إيبانيز (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

أعلن النادي الأهلي، اليوم (الأربعاء)، دخول لاعبه البرازيلي روجر إيبانيز مرحلة العلاج والتأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في الساق اليسرى خلال مواجهة الأهلي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات كأس القارات للأندية، في الوقت الذي يترقب فيه الجهاز الفني والطبي تطورات حالته قبل تحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية. ويخضع مدافع الأهلي إلى تقييم طبي يومي، إذ يرتبط قرار عودته إلى التدريبات الجماعية بمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي، إلى جانب وصوله إلى الجاهزية البدنية المطلوبة، دون تحديد موعد نهائي لعودته حتى الآن. وكان إيبانيز حاضراً في التشكيلة الأساسية للأهلي خلال مواجهة صن داونز، التي خسرها الفريق 1 - 2، بعدما لعب دوراً أساسياً في الخط الخلفي، وظهر أيضاً في إحدى المحاولات الهجومية للفريق عندما ارتقى لكرة ركنية وسددها برأسه فوق العارضة. وتأتي إصابة إيبانيز في توقيت يحتاج فيه الأهلي إلى جاهزية عناصره الدفاعية، في ظل ارتباط الفريق بالمنافسات المحلية والقارية، ما يجعل الجهاز الفني أمام ضرورة التعامل بحذر مع عودة اللاعب وعدم الاستعجال في إشراكه قبل اكتمال جاهزيته. وبحسب التحديث الطبي الصادر اليوم، فإن المرحلة الحالية تتركز على العلاج والتأهيل والمتابعة اليومية، فيما ستحدد الاستجابة للبرنامج موعد الانتقال إلى التدريبات الجماعية، ومن ثم إمكانية العودة إلى المباريات.

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أريج والعنود لـ«الشرق الأوسط»: عازمتان على صناعة منجز سعودي في ناغويا

أريج فارح والعنود يماني تؤكدان عزمهما على مواصلة مشوارهما في منافسات البادل بدورة الألعاب الآسيوية (الشرق الأوسط)
أريج فارح والعنود يماني تؤكدان عزمهما على مواصلة مشوارهما في منافسات البادل بدورة الألعاب الآسيوية (الشرق الأوسط)
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أريج والعنود لـ«الشرق الأوسط»: عازمتان على صناعة منجز سعودي في ناغويا

أريج فارح والعنود يماني تؤكدان عزمهما على مواصلة مشوارهما في منافسات البادل بدورة الألعاب الآسيوية (الشرق الأوسط)
أريج فارح والعنود يماني تؤكدان عزمهما على مواصلة مشوارهما في منافسات البادل بدورة الألعاب الآسيوية (الشرق الأوسط)

أكّدت السعوديتان أريج فارح والعنود يماني عزمهما على مواصلة مشوارهما في منافسات البادل بدورة الألعاب الآسيوية في ناغويا، والسعي إلى تحقيق منجز جديد للوطن، بعد تسجيلهما أول انتصار في تاريخ البادل السعودي آسيوياً خلال الظهور الأول للعبة على مستوى السيدات.

وعبّرت اللاعبتان، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب الفوز على الفريق التايلندي في مواجهة ماراثونية استمرت نحو 3 ساعات، عن سعادتهما بالانتصار التاريخي، مؤكدتين أن البداية الجيدة للمباراة مكنتهما من حسم الشوط الأول بفارق مريح، قبل أن يعود الفريق التايلندي في الشوط الثاني، لتبلغ المواجهة ذروة إثارتها في الشوط الثالث.

وكشفتا عن تعرضهما لشد عضلي خلال الشوط الحاسم، إلا أن ذلك لم يمنعهما من مواصلة القتال من أجل حسم المباراة، في ظل إصرارهما الكبير على تحقيق الفوز.

وأعربت أريج فارح والعنود يماني عن فخرهما بتمثيل السعودية معاً، وبحالة التفاهم التي تجمعهما داخل الملعب، مشددتين على عزمهما مواصلة المشوار رغم الإرهاق والإصابات، عندما تواجهان الفريق الياباني، المرشح للفوز باللقب، الخميس في الدور ربع النهائي.

وأوضحت اللاعبتان أنهما كثفتا العمل والاستعداد خلال الشهرين الأخيرين قبل المشاركة في الدورة الآسيوية، مؤكدتين تطلعهما إلى تقديم المزيد وتحقيق منجزات جديدة للوطن.

من جهتهما، أعربت سماهر كردي ولينا العبد اللطيف عن فخرهما بكونهما أول سعوديتين تُمثلان المملكة في البادل ضمن دورة كبرى بحجم الألعاب الآسيوية، التي تضاهي الدورات الأولمبية من حيث أهميتها وحجم المشاركة فيها.

وأكدتا اعتزازهما الظهور السعودي الأول، وبالانتصار الذي حققته زميلتاهما أريج فارح والعنود يماني، معتبرتين أن الفوز يُمثل جميع عناصر الفريق السعودي.

وأشارتا إلى الانتشار المتسارع للبادل في السعودية، ووصفتا اللعبة بالممتعة والشائقة لممارسيها، معربتين عن أملهما في أن تشهد مزيداً من التطور والقفزات خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، أكد عمر العنزي، مدير المنتخبات السعودية، أن الانتصار في المشاركة الآسيوية الأولى جاء نتيجة عمل تراكمي داخل الاتحاد السعودي للبادل، واصفاً الفوز بالتاريخي في أول مشاركة للعبة ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

وأوضح العنزي لـ«الشرق الأوسط» أن البادل تُعد من أكثر الألعاب نمواً على مستوى العالم، وهو ما أسهم في دخولها إلى البطولات الكبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية، مع إمكانية أن تصبح مستقبلاً لعبة أولمبية معترفاً بها.

وأضاف أن اللعبة تحظى بانتشار واسع في السعودية، مع وجود مساحة أكبر للتوسع، موضحاً أن تنظيم منافساتها بصورة رسمية بدأ قبل عامين، وأن ديسمبر (كانون الأول) المقبل سيشهد إقامة دوري سعودي للبادل.

وشدد مدير المنتخبات السعودية على أن اتساع قاعدة الممارسين يُمثل خطوة أساسية نحو رفع مستوى المنافسة، والوصول بالبادل السعودي إلى حضور أقوى على الصعيد القاري ومختلف المستويات.

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