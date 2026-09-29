أرنولد: لن يكون من العدل ألا نتأهل

أرجع غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، خسارة فريقه أمام المنتخب السعودي إلى الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه خلال المواجهة، مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى الذي ظهر به «الأخضر».

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «المنتخب السعودي لعب بصورة جيدة، في حين ارتكبنا عدداً من الأخطاء التي كلفتنا الكثير».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول حسابات التأهل وأهمية التفاصيل الصغيرة في حسم بطاقة العبور، قال أرنولد: «علينا الاحتكام إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). مستوانا أعلى من عُمان وتصنيفنا أعلى، وإذا أردنا أن نكون عادلين فعلينا اتباع القوانين. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أنه لن يكون من العدل ألا نتأهل».

وتطرق مدرب العراق إلى المرحلة المقبلة، قائلاً: «علينا القيام بعمل كبير في نصف النهائي، وبعد يومين سيعود إلينا عدد من اللاعبين المصابين».