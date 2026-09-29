كيف أضاع «قميص الشقصي» على عمان فرصة التأهل باللعب النظيف؟

تسببت احتفالية مصعب الشقصي بالهدف الثالث، في إضاعة التأهل المباشر لعمان إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج «بفارق البطاقات» عن العراق بعد تساويهما في النقاط والأهداف.

وحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سيجتمع في وقت لاحق لإجراء قرعة من أجل تحديد المنتخب المتأهل من المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

وشهدت ليلة الختام في مباريات المجموعة الأولى بـ«خليجي 27» دراما مثيرة بعد خسارة العراق أمام المنتخب السعودي صاحب الضيافة بنتيجة صفر - 2، في المقابل فازت عمان على الكويت بنتيجة 3-1 ليتأهل المنتخب السعودي من الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

وتوقف رصيد العراق وعمان عند 4 نقاط، بالإضافة إلى تساويهما في عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة فضلاً عن التساوي في عدد البطاقات الصفراء 8-8.

يذكر أن زملاء الشقصي حاولوا ثنيه عن خلع القميص من أجل تجنب البطاقة الصفراء والصعود بوصافة «اللعب النظيف» بفارق بطاقة عن العراق، إلا أن فرحة اللاعب الجنونية غلبت على المشهد ليشهر الحكم البطاقة الصفراء وتضطر عمان إلى الانتظار وترقب نتيجة القرعة.