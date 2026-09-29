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«خليجي 27»: سيناريو مجنون يقود عمان إلى «قرعة الفندق»

بعد تغلبها على الكويت بثلاثية... و«الشرق الأوسط» تكشف طريقة الحسم

فرحة عمانية بالهدف الثالث (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة عمانية بالهدف الثالث (تصوير: عدنان مهدلي)
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«خليجي 27»: سيناريو مجنون يقود عمان إلى «قرعة الفندق»

فرحة عمانية بالهدف الثالث (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة عمانية بالهدف الثالث (تصوير: عدنان مهدلي)

حققت عمان ‌مفاجأة من العيار الثقيل، وتمكنت من معادلة العراق نقطياً وتهديفياً في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة، لتفرض على أسود الرافدين خوض قرعة في أحد فنادق جدة مساء الثلاثاء لتحديد المتأهل برفقة المنتخب السعودي إلى نصف نهائي البطولة.

جاء ذلك بعدما تغلبت 3-1 على الكويت في الجولة الثالثة الأخيرة ​من مباريات المجموعة الأولى، التي شهدت الانتصار الثالث للسعودية، إذ تغلبت 2-صفر على العراق.

وكانت فرصة منتخب عمان في التأهل ‌قد تراجعت ‌بشكل كبير بنهاية الجولة الثانية، لكنه حول تأخره ​بهدف ‌مبكر ⁠أمام ​الكويت إلى فوز ⁠مثير مستفيداً من ثنائية سجلها ناصر الرواحي وهدف ثالث من مصعب الشقصي.

وافتتحت الكويت التسجيل مبكراً عندما انطلق شبيب الخالدي نحو كرة من ركلة ركنية وأسكنها الشباك بلمسة مهارية.

وتعادلت عمان في الدقيقة 65، عندما أرسل جميل اليحمدي تمريرة نحو منطقة الجزاء إلى الرواحي الذي سدد كرة زاحفة خدعت الدفاع ووجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وتقدمت عمان في الدقيقة 81 بالهدف الثاني للرواحي الذي ​تلقى تمريرة من زاهر الأغبري وسدد ​الكرة بقوة في المرمى.

وبعدها بثلاث دقائق، أضاف مصعب الشقصي ثالث أهداف عمان عندما تلقى الكرة من ركلة ركنية وصوبها بضربة رأس في الشباك.

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الرياضة رياضة عربية

أرنولد: لن يكون من العدل ألا نتأهل

غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)
غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)
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أرنولد: لن يكون من العدل ألا نتأهل

غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)
غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)

أرجع غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، خسارة فريقه أمام المنتخب السعودي إلى الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه خلال المواجهة، مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى الذي ظهر به «الأخضر».

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «المنتخب السعودي لعب بصورة جيدة، في حين ارتكبنا عدداً من الأخطاء التي كلفتنا الكثير».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول حسابات التأهل وأهمية التفاصيل الصغيرة في حسم بطاقة العبور، قال أرنولد: «علينا الاحتكام إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). مستوانا أعلى من عُمان وتصنيفنا أعلى، وإذا أردنا أن نكون عادلين فعلينا اتباع القوانين. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أنه لن يكون من العدل ألا نتأهل».

وتطرق مدرب العراق إلى المرحلة المقبلة، قائلاً: «علينا القيام بعمل كبير في نصف النهائي، وبعد يومين سيعود إلينا عدد من اللاعبين المصابين».

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رياضة سعودية أخبار العراق كأس الخليج السعودية العراق
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كيف أضاع «قميص الشقصي» على عمان فرصة التأهل باللعب النظيف؟

الشقصي لحظة احتفاليته بالهدف (تصوير: عدنان مهدلي)
الشقصي لحظة احتفاليته بالهدف (تصوير: عدنان مهدلي)
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كيف أضاع «قميص الشقصي» على عمان فرصة التأهل باللعب النظيف؟

الشقصي لحظة احتفاليته بالهدف (تصوير: عدنان مهدلي)
الشقصي لحظة احتفاليته بالهدف (تصوير: عدنان مهدلي)

تسببت احتفالية مصعب الشقصي بالهدف الثالث، في إضاعة التأهل المباشر لعمان إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج «بفارق البطاقات» عن العراق بعد تساويهما في النقاط والأهداف.

وحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سيجتمع في وقت لاحق لإجراء قرعة من أجل تحديد المنتخب المتأهل من المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

وشهدت ليلة الختام في مباريات المجموعة الأولى بـ«خليجي 27» دراما مثيرة بعد خسارة العراق أمام المنتخب السعودي صاحب الضيافة بنتيجة صفر - 2، في المقابل فازت عمان على الكويت بنتيجة 3-1 ليتأهل المنتخب السعودي من الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

وتوقف رصيد العراق وعمان عند 4 نقاط، بالإضافة إلى تساويهما في عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة فضلاً عن التساوي في عدد البطاقات الصفراء 8-8.

يذكر أن زملاء الشقصي حاولوا ثنيه عن خلع القميص من أجل تجنب البطاقة الصفراء والصعود بوصافة «اللعب النظيف» بفارق بطاقة عن العراق، إلا أن فرحة اللاعب الجنونية غلبت على المشهد ليشهر الحكم البطاقة الصفراء وتضطر عمان إلى الانتظار وترقب نتيجة القرعة.

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مدرب الكويت: اللمسة الأخيرة سبب خسارتنا أمام «عمان»

تلقت الكويت خسارة ثالثة في البطولة (تصوير: عدنان مهدلي)
تلقت الكويت خسارة ثالثة في البطولة (تصوير: عدنان مهدلي)
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مدرب الكويت: اللمسة الأخيرة سبب خسارتنا أمام «عمان»

تلقت الكويت خسارة ثالثة في البطولة (تصوير: عدنان مهدلي)
تلقت الكويت خسارة ثالثة في البطولة (تصوير: عدنان مهدلي)

أرجع البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي، الخسارة أمام عُمان إلى غياب الفاعلية في اللمسة الأخيرة، مشيراً إلى أن «الأزرق» كان قادراً على الخروج بنتيجة أفضل، لكنه لم يستثمر الفرص التي أتيحت له.

وقال سوزا خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بدأنا المباراة بصورة ممتازة، وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثانٍ، لكن اللمسة الأخيرة كانت أحد أسباب الخسارة. المنتخب العُماني بدوره حصل على عدد من الفرص، ونجح في استغلال نقاط ضعفنا».

وأضاف: «كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل، لكن المنتخب العُماني امتلك قتالية أكبر خلال المباراة».

واعترف مدرب الكويت بوجود جوانب تحتاج إلى التطوير في أداء فريقه، موضحاً: «هناك بعض الثغرات في قدراتنا، وكان بإمكاننا اللعب بصورة أفضل، لكننا لا نستطيع المحافظة على المستوى نفسه طوال 90 دقيقة».

وتابع: «هناك أمور تحسنت لدينا، وفي المقابل ما زلنا نملك بعض نقاط الضعف التي يجب العمل عليها وتطويرها في المستقبل».

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