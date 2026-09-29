«خليجي 27»: سيناريو مجنون يقود عمان إلى «قرعة الفندق»

حققت عمان ‌مفاجأة من العيار الثقيل، وتمكنت من معادلة العراق نقطياً وتهديفياً في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة، لتفرض على أسود الرافدين خوض قرعة في أحد فنادق جدة مساء الثلاثاء لتحديد المتأهل برفقة المنتخب السعودي إلى نصف نهائي البطولة.

جاء ذلك بعدما تغلبت 3-1 على الكويت في الجولة الثالثة الأخيرة ​من مباريات المجموعة الأولى، التي شهدت الانتصار الثالث للسعودية، إذ تغلبت 2-صفر على العراق.

وكانت فرصة منتخب عمان في التأهل ‌قد تراجعت ‌بشكل كبير بنهاية الجولة الثانية، لكنه حول تأخره ​بهدف ‌مبكر ⁠أمام ​الكويت إلى فوز ⁠مثير مستفيداً من ثنائية سجلها ناصر الرواحي وهدف ثالث من مصعب الشقصي.

عاجل | مصادر «الشرق الأوسط»: قرعة بين العراق وعُمان لحسم المتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، ستُجرى بعد قليل في فندق إنتركونتننتال بجدة، وذلك عقب فوز عُمان على الكويت 3-1، وخسارة العراق أمام السعودية 0-2 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 29, 2026

وافتتحت الكويت التسجيل مبكراً عندما انطلق شبيب الخالدي نحو كرة من ركلة ركنية وأسكنها الشباك بلمسة مهارية.

وتعادلت عمان في الدقيقة 65، عندما أرسل جميل اليحمدي تمريرة نحو منطقة الجزاء إلى الرواحي الذي سدد كرة زاحفة خدعت الدفاع ووجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وتقدمت عمان في الدقيقة 81 بالهدف الثاني للرواحي الذي ​تلقى تمريرة من زاهر الأغبري وسدد ​الكرة بقوة في المرمى.

وبعدها بثلاث دقائق، أضاف مصعب الشقصي ثالث أهداف عمان عندما تلقى الكرة من ركلة ركنية وصوبها بضربة رأس في الشباك.