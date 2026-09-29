عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:16 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

أين تقف الفئات السنية للمنتخبات السعودية من ساحة المنافسة قارياً وعالمياً؟

«الشرق الأوسط» تقدم قراءة تحليلية للمشهد خلال السنوات الأخيرة

المنتخب السعودي وصل إلى اليابان باحثاً عن المنافسة في دورة آسيوية جديدة لكنه أنهى مشواره عند ربع النهائي (المنتخب السعودي)
المنتخب السعودي وصل إلى اليابان باحثاً عن المنافسة في دورة آسيوية جديدة لكنه أنهى مشواره عند ربع النهائي (المنتخب السعودي)
TT
TT

أين تقف الفئات السنية للمنتخبات السعودية من ساحة المنافسة قارياً وعالمياً؟

المنتخب السعودي وصل إلى اليابان باحثاً عن المنافسة في دورة آسيوية جديدة لكنه أنهى مشواره عند ربع النهائي (المنتخب السعودي)
المنتخب السعودي وصل إلى اليابان باحثاً عن المنافسة في دورة آسيوية جديدة لكنه أنهى مشواره عند ربع النهائي (المنتخب السعودي)

أعاد خروج «أخضر تحت 21 عاماً» من دورة الألعاب الآسيوية بناغويا، بعد خسارته أمام أوزبكستان بثلاثية نظيفة، طرح السؤال المتجدد: أين تقف الفئات السنية للمنتخبات السعودية من ساحة المنافسات قارياً وعالمياً؟

فالمنتخب السعودي وصل إلى اليابان باحثاً عن المنافسة في دورة آسيوية جديدة، لكنه أنهى مشواره عند ربع النهائي، بعدما فاز على قطر 2-0 وخسر أمام كوريا الجنوبية بالنتيجة ذاتها في دور المجموعات، قبل أن يسقط أمام أوزبكستان 0-3 في المواجهة الإقصائية.

لكن قياس واقع المنتخبات السنية السعودية لا يمكن أن يبدأ من ناغويا وحدها. فبالعودة أربعة أعوام فقط تقود إلى صورة مختلفة تماماً؛ عندما كان المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يقف على قمة القارة، بطلاً لكأس آسيا 2022 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان 2-0 في النهائي.

ولم يكن اللقب وحده هو اللافت في الأمر؛ إذ أنهى الأخضر البطولة بست مباريات كاملة دون أن يستقبل أي هدف، وهو رقم وثقه الاتحاد الآسيوي، بعدما حافظ الحارس نواف العقيدي على نظافة شباكه طوال البطولة.

ومن تلك القمة، يمكن بدء قراءة مسار يمتد من 2022 وحتى سبتمبر (أيلول) 2026، ويشمل منتخبات تحت 17 و20 و23 عاماً، مع التركيز على كأس آسيا وكأس العالم والألعاب الآسيوية والطريق إلى الألعاب الأولمبية.

بعد التتويج الآسيوي في 2022، دخل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً نسخة 2024 بصفته حامل اللقب.

وتجاوز دور المجموعات، لكن رحلته توقفت في ربع النهائي أمام أوزبكستان بالخسارة 0-2، لتنتهي حملة الدفاع عن اللقب، ويتوقف معها الطريق نحو أولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأوزبكي بات يشكل عقدة أمام منتخبات الأخضر السنية خلال الفترة الأخيرة (الشرق الأوسط)

وبعد عامين، استضافت السعودية كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، إلا أن المنتخب لم يتمكن هذه المرة حتى من تجاوز الدور الأول.

وفاز الأخضر على قرغيزستان 1-0 بهدف متأخر، قبل أن يخسر أمام الأردن، ثم أمام فيتنام 0-1، ويغادر البطولة من المجموعات.

وبذلك انتقل منتخب تحت 23 عاماً في ثلاث نسخ متتالية من كأس آسيا من بطل للقارة في 2022، إلى ربع النهائي في 2024، ثم الخروج من دور المجموعات في 2026.

ولا تختلف الصورة كثيراً عند إضافة الألعاب الآسيوية إلى المسار. في هانغتشو، تعادل المنتخب السعودي مع إيران، ثم تغلب على منغوليا وفيتنام، قبل أن يتجاوز الهند 2-0 في دور الـ16، لكنه اصطدم مجدداً بأوزبكستان في ربع النهائي وخسر 1-2.

وبعد ثلاثة أعوام، عاد السيناريو في ناغويا، لكن بنتيجة أكبر: أوزبكستان 3 والسعودية صفر. وهنا يظهر رقم لافت في قراءة السنوات الأخيرة: أوزبكستان أوقفت المنتخب السعودي في ثلاث مواجهات إقصائية على مستوى U23 بعد تتويج السعودية أمامها في نهائي آسيا 2022؛ ربع نهائي آسياد هانغتشو، ثم ربع نهائي آسيا U23 في 2024، وأخيراً ربع نهائي آسياد ناغويا 2026.

أما منتخب تحت 20 عاماً، فيقدم صورة مختلفة لا تسمح بوضع جميع الفئات تحت حكم واحد.

أخضر تحت 17 عاماً خلال معسكره الحالي في كرواتيا استعداداً لكأس العالم 2026 (الشرق الأوسط)

ففي كأس آسيا 2023 دخل الأخضر البطولة بصفته حامل اللقب، لكنه لم يتجاوز دور المجموعات؛ فاز على قرغيزستان 1-0، ثم خسر أمام الصين 0-2 واليابان 1-2، ليغادر البطولة بثلاث نقاط فقط.

لكن المنتخب عاد في نسخة 2025 بصورة مختلفة تماماً. وصل إلى المباراة النهائية، وتجاوز الصين 1-0 في ربع النهائي، ثم كوريا الجنوبية بركلات الترجيح في نصف النهائي، قبل أن يتعادل مع أستراليا 1-1 في النهائي ويخسر اللقب 4-5 بركلات الترجيح.

الأهم أن ذلك المشوار أعاد السعودية إلى كأس العالم تحت 20 عاماً. لكن عندما انتقل المنتخب من الاختبار الآسيوي إلى العالمي في تشيلي 2025، لم تتكرر النتائج نفسها.

وخسر الأخضر أمام كولومبيا 0-1، ثم أمام نيجيريا 2-3، قبل أن يتعادل مع النرويج 1-1 في مباراته الأخيرة، ليغادر المونديال من دور المجموعات دون انتصار: تعادل واحد وخسارتان، سجل خلالها ثلاثة أهداف واستقبل خمسة. وتضع سجلات «فيفا» السعودية ضمن المنتخبات التي أنهت البطولة في مجموعاتها.

وهنا يظهر أحد الأسئلة التي تستحق التوقف عندها: كيف يمكن تحويل القدرة على الوصول إلى نهائي آسيا إلى قدرة على المنافسة عندما يرتفع مستوى الاختبار إلى كأس العالم؟.

منتخب تحت 17 عاماً يقدم بدوره قصة تحمل نجاحات وإخفاقات في الفترة ذاتها.

ففي كأس آسيا 2023، حقق المنتخب السعودي بداية مثالية؛ هزم أستراليا 2-0، ثم طاجيكستان 2-0، والصين 3-0، وأنهى مجموعته بالعلامة الكاملة دون استقبال أي هدف.

لكن مباراة واحدة غيرت حصيلة البطولة. خسر الأخضر أمام أوزبكستان 0-2 في ربع النهائي، ولم يكن الثمن مجرد الخروج من كأس آسيا؛ فالمنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي كانت تحصل حينها على بطاقات القارة إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2023، وبالتالي فقدت السعودية فرصة الظهور العالمي.

وبعد عامين، تغيرت الصورة. في كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، التي استضافتها السعودية، وصل الأخضر إلى النهائي. تجاوز اليابان في ربع النهائي بعد التعادل 2-2 والفوز 3-2 بركلات الترجيح، ثم تجاوز كوريا الجنوبية بالطريقة ذاتها في نصف النهائي بعد التعادل 1-1، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام أوزبكستان 0-2.

وحصل المنتخب من خلال البطولة على بطاقة المشاركة في مونديال قطر 2025. لكن في كأس العالم جاءت حصيلة مختلفة؛ خسرت السعودية أمام النمسا 0-1، ثم فازت على نيوزيلندا 3-2، قبل أن تخسر أمام مالي 0-2، لتكون الحصيلة في الدور الأول فوزاً واحداً وخسارتين، وثلاثة أهداف مسجلة مقابل خمسة مستقبلة.

هنا يدخل متغير جديد يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم نتائج منتخب الناشئين. فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تغيير شكل كأس العالم تحت 17 عاماً جذرياً ابتداء من نسخة 2025؛ إذ تحولت البطولة من حدث يقام كل عامين إلى بطولة سنوية، كما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 48 منتخباً، مع منح قطر حق استضافة خمس نسخ متتالية بين 2025 و2029.

وكان مونديال قطر 2025 أول نسخة تطبق النظام الجديد، بمشاركة 48 منتخباً موزعين على 12 مجموعة، مع تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32.

هذا التوسع يفرض بدوره إعادة النظر في طريقة قراءة رقم «التأهل إلى كأس العالم».

ففي آسيا 2023، كان الوصول إلى نصف النهائي شرطاً لحجز إحدى بطاقات القارة الأربع إلى مونديال الناشئين، ولذلك أدت خسارة السعودية في ربع النهائي أمام أوزبكستان إلى ضياع التأهل.

أما في النظام الجديد، فاتسعت قاعدة المشاركين عالمياً، واتسعت معها فرص المنتخبات الآسيوية.

والدليل الأوضح يأتي من نسخة آسيا U17 لعام 2026. فقد افتتحت السعودية البطولة بالفوز على ميانمار 4-0، ثم هزمت تايلاند 2-0، وهي النتيجة التي ضمنت رسمياً تأهلها إلى كأس العالم 2026، قبل أن تتعادل مع طاجيكستان 5-5.

لكن مشوارها القاري توقف بعد ذلك مباشرة عند ربع النهائي، بعدما خسرت أمام الصين 1-3 على أرضها في جدة.

وهكذا تظهر مفارقة واضحة بين النظامين: في 2023 وصل الأخضر إلى ربع نهائي آسيا ولم يتأهل إلى كأس العالم، بينما في 2026 وصل إلى الدور ذاته وخرج منه، لكنه كان قد ضمن بطاقة المونديال بالفعل.

من تدريبات أخضر تحت 20 عاماً في أوزبكستان (الشرق الأوسط)

ولا تقلل هذه الحقيقة من قيمة الوجود في بطولة عالمية، لكنها تجعل التأهل وحده أقل دقة كمقياس للمقارنة التاريخية، بعد مضاعفة عدد منتخبات كأس العالم U17 وتحويلها إلى بطولة سنوية.

بدورها تظهر أوزبكستان بصورة لافتة للغاية عند جمع نتائج الفئات الثلاث. ففي 2022، كانت السعودية هي الطرف المتفوق، عندما هزمت أوزبكستان 2-0 في نهائي كأس آسيا U23 ورفعت الكأس في طشقند.

لكن خلال السنوات التالية تغير المشهد في عدد من المواجهات الحاسمة.

فأوزبكستان أخرجت السعودية من ربع نهائي آسيا U17 في 2023 بنتيجة 2-0، ومن ربع نهائي الألعاب الآسيوية في هانغتشو 2-1، ومن ربع نهائي آسيا U23 في 2024 بنتيجة 2-0.

وفي كأس آسيا U17 لعام 2025، هزمت السعودية 3-0 في دور المجموعات، ثم عادت وهزمتها 2-0 في المباراة النهائية.

ثم جاءت مواجهة ناغويا 2026، لتنتهي بثلاثية أوزبكية جديدة. ولا تعني هذه النتائج وحدها وجود فجوة ثابتة بين المشروعين، لكنها تجعل المقارنة مع أوزبكستان جديرة بالدراسة بصورة مستقلة، خصوصاً أن الطرفين يتكرران في المراحل النهائية للبطولات السنية الآسيوية.

وعند جمع المشهد منذ 2022، لا تقدم النتائج إجابة بسيطة يمكن اختصارها بكلمة «نجاح» أو «إخفاق».

السعودية حققت كأس آسيا U23 في 2022، ووصلت إلى نهائي آسيا U20 في 2025، ونهائي آسيا U17 في العام ذاته، وتأهلت إلى مونديالي U20 وU17 في 2025، وحجزت كذلك بطاقة مونديال U17 لعام 2026.

وهي نتائج قارية مهمة لا يمكن إسقاطها من أي تقييم موضوعي للمشروع. وفي الجهة المقابلة، غاب المنتخب الأولمبي عن باريس 2024، وانتقل منتخب U23 من لقب آسيا إلى ربع النهائي ثم الخروج من المجموعات في النسخ الثلاث الأخيرة، فيما انتهت مشاركة U20 في مونديال 2025 دون انتصار، وسجل U17 في مونديال العام ذاته فوزاً واحداً مقابل خسارتين.

كما خرج منتخب U17 من ربع نهائي آسيا 2026 أمام الصين، وودع المنتخب المشارك في آسياد ناغويا المنافسات أمام أوزبكستان بثلاثية.

ومن لقب آسيا أمام أوزبكستان في 2022، إلى الخسارة أمام المنافس ذاته بثلاثية في ناغويا بعد أربعة أعوام، توجد عشرات المباريات والأجيال والنتائج المختلفة.

وهي ربما المساحة التي يجب أن يبدأ منها تقييم المنتخبات السنية: ليس بعدد المشاركات وحدها، وإنما بما يحدث داخلها، ومدى قدرة كل جيل على الاقتراب خطوة إضافية من المنافسة القارية والعالمية.

مواضيع
رياضة سعودية كرة القدم السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أرنولد: لن يكون من العدل ألا نتأهل

رياضة عربية غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)

أرنولد: لن يكون من العدل ألا نتأهل

أرجع غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، خسارة فريقه أمام المنتخب السعودي إلى الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه خلال المواجهة.

علي العمري (جدة )
رياضة سعودية آل سالم يحتفل بهدفه في شباك العراق (تصوير: علي خمج)
رياضة سعودية

آل سالم: حلم تمثيل الأخضر والتسجيل تحقق

أعرب عبد الله آل سالم، لاعب المنتخب السعودي، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه الدولية مع «الأخضر»، مؤكداً أن تمثيل المنتخب والتسجيل بقميصه كانا من أحلامه.

فيصل المفضلي (جدة )
رياضة سعودية اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

دونيس: ما يحدث من إصابات ليس طبيعياً... وفضلت مهاجمين أمام العراق

أبدى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، سعادته بالأداء والروح اللذين أظهرهما لاعبو «الأخضر» أمام العراق والانتصار بنتيجة 2-0 محققاً العلامة الكاملة.

علي العمري (جدة )
رياضة سعودية محمد القحطاني شارك في مواجهة الأخضر أمام العراق (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

القحطاني: جماهير الأخضر تستحق هذا الانتصار

أعرب محمد القحطاني، لاعب المنتخب السعودي، عن سعادته بتحقيق الفوز وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

فيصل المفضلي (جدة )
رياضة سعودية تدريبات المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)
رياضة سعودية

دونيس يعود لقيادة تدريبات «الأخضر»... وعضلة الساق تغّيب تمبكتي

اختتم المنتخب السعودي، مساء الاثنين، استعداداته لمواجهة نظيره العراقي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس الخليج العربي «خليجي 27».

علي العمري (جدة )
الرياضة رياضة سعودية

الأخضر يعزز صدارته لقائمة «الأكثر انتصاراً» في كأس الخليج

لاعبو الأخضر يحتفلون بالهدف الأول أمام العراق (تصوير: علي خمج)
لاعبو الأخضر يحتفلون بالهدف الأول أمام العراق (تصوير: علي خمج)
TT
TT

الأخضر يعزز صدارته لقائمة «الأكثر انتصاراً» في كأس الخليج

لاعبو الأخضر يحتفلون بالهدف الأول أمام العراق (تصوير: علي خمج)
لاعبو الأخضر يحتفلون بالهدف الأول أمام العراق (تصوير: علي خمج)

واصل المنتخب السعودي تربعه على صدارة المنتخبات الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ بطولة كأس الخليج، بعدما تغلب على نظيره العراقي بهدفين دون مقابل، ليضيف فوزه الثالث على التوالي في النسخة الحالية، ويرفع رصيده التاريخي إلى 63 انتصاراً.

ودخل الأخضر مواجهة العراق وفي رصيده 62 فوزاً من 119 مباراة، قبل أن يمنحه الانتصار الجديد فوزه رقم 63 خلال 120 مباراة خاضها في البطولة عبر 26 مشاركة.

وبعد مواجهة العراق، أصبح السجل التاريخي للمنتخب السعودي في كأس الخليج يتضمن 63 فوزاً و25 تعادلاً و32 خسارة، ليحافظ على موقعه في مقدمة المنتخبات الخليجية من حيث عدد مرات الفوز.

ويتقدم الأخضر بفارق أربعة انتصارات على المنتخب الكويتي، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة بعشرة ألقاب، والذي يملك 59 فوزاً في 122 مباراة، مقابل 26 تعادلاً و37 خسارة.

ويأتي المنتخب القطري بعدهما برصيد 44 انتصاراً في 121 مباراة، ثم المنتخب الإماراتي بـ43 فوزاً في 119 مباراة، فيما يملك المنتخب العراقي 34 انتصاراً خلال 71 مباراة، وفق الأرقام التاريخية الظاهرة في إحصاءات البطولة قبل تحديث نتائج النسخة الحالية لكل منتخب.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في «خليجي 27» بالفوز على الكويت بهدف دون مقابل، ثم تغلب على عمان بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يواصل انتصاراته أمام العراق بهدفين دون رد، ليحقق ثلاثة انتصارات متتالية في مبارياته الثلاث بدور المجموعات.

ويعزز الفوز على العراق البداية السعودية اللافتة في النسخة الحالية، بعدما كان الانتصار على عمان قد منح الأخضر أول فوزين متتاليين في بداية مشواره بكأس الخليج منذ نسخة 1979، عندما تغلب على الإمارات 2-1 ثم عمان 4-0.

ومع الفوز الثالث توالياً أمام العراق، امتدت السلسلة إلى ثلاث مباريات في النسخة الحالية.

ورغم أن الكويت تتصدر السجل التاريخي للبطولة من حيث عدد الألقاب بعشرة، مقابل أربعة للعراق وثلاثة لكل من السعودية وقطر، فإن الأخضر يحتفظ بالصدارة في إجمالي عدد الانتصارات، موسعاً الفارق عن أقرب منافسيه إلى أربعة انتصارات.

مواضيع
كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

آل سالم: حلم تمثيل الأخضر والتسجيل تحقق

آل سالم يحتفل بهدفه في شباك العراق (تصوير: علي خمج)
آل سالم يحتفل بهدفه في شباك العراق (تصوير: علي خمج)
TT
TT

آل سالم: حلم تمثيل الأخضر والتسجيل تحقق

آل سالم يحتفل بهدفه في شباك العراق (تصوير: علي خمج)
آل سالم يحتفل بهدفه في شباك العراق (تصوير: علي خمج)

أعرب عبد الله آل سالم، لاعب المنتخب السعودي، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه الدولية مع «الأخضر»، مؤكداً أن تمثيل المنتخب والتسجيل بقميصه كانا من أحلامه، وذلك عقب الفوز على العراق وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة في كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وقال آل سالم في حديثه لوسائل الإعلام: «الحمد لله، سعيد جداً بتحقيق الانتصار، وسعادتنا أكبر لأننا حققناه من أجل الجماهير التي حضرت وساندتنا اليوم».

وعن تسجيله أول هدف في مسيرته الدولية، قال: «الشعور لا يوصف، وسعيد جداً بتمثيل المنتخب، سواء شاركت خمس دقائق أو عشر دقائق أو حتى دقيقة واحدة. اليوم كانت مباراتي الأولى أساسياً، ونجحت في تسجيل هدفي الدولي الأول، ولله الحمد».

وأضاف: «تمثيل الوطن فخر وشعور لا يوصف، وهو حلم لأي لاعب. اليوم حققت أحد أحلامي بتمثيل المنتخب والتسجيل بقميصه، وهذا أمر كنت أطمح إليه منذ فترة طويلة، والحمد لله أنه تحقق، وإن شاء الله القادم أفضل».

وعن حظوظ المنتخب السعودي في التتويج باللقب، أوضح آل سالم: «لا أحب الدخول في التوقعات، فمباريات نصف النهائي دائماً صعبة، وبالتأكيد سنواجه منتخبات قوية، لكننا نتمنى مواصلة المشوار وتحقيق اللقب».

وأشاد آل سالم بالحضور الجماهيري الكبير، قائلاً: «حضر اليوم نحو 40 أو 41 ألف مشجع، ولم يقصروا معنا، وساندونا حتى في الأوقات التي شعرنا فيها بالتعب. عندما نسمع أصواتهم وتشجيعهم نشعر بأن التعب يزول. نشكرهم، وبالتأكيد ننتظر وجودهم في المباراة المقبلة، وإذا حضر اليوم 41 ألفاً، فنأمل ألا يقل العدد في المباراة المقبلة عن 50 ألفاً».

وعن تطور أداء المنتخب خلال دور المجموعات، قال: «ظهر اليوم التناسق والانسجام بين أفراد المجموعة، وهذه ثمرة العمل خلال المباريات الثلاث الماضية».

واختتم: «ألف مبروك الفوز للجميع، ظهرنا اليوم بصورة مختلفة ومميزة، وهدفنا مواصلة المشوار حتى تحقيق اللقب».

مواضيع
كأس الخليج رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دونيس: ما يحدث من إصابات ليس طبيعياً... وفضلت مهاجمين أمام العراق

اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
TT
TT

دونيس: ما يحدث من إصابات ليس طبيعياً... وفضلت مهاجمين أمام العراق

اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

أبدى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، سعادته بالأداء والروح اللذين أظهرهما لاعبو «الأخضر» أمام العراق والانتصار بنتيجة 2-0 محققاً العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات، مشيراً في الوقت ذاته إلى قلقه من تزايد الإصابات في صفوف المنتخب خلال بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وقال دونيس في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «فقدنا عدداً من اللاعبين؛ حسن كادش سابقاً، ثم علاء آل حجي ونواف العقيدي، والآن زكريا، وأطالب اللاعبين بأن يكونوا أكثر حذراً».

وأضاف: «نريد أن يكون اللاعبون في أفضل حالة بدنية، وما حدث خلال هذه المباريات ليس أمراً طبيعياً».

وأشاد مدرب المنتخب السعودي بما قدمه لاعبوه، قائلاً: «سعيد بأداء اللاعبين الليلة، صنعنا عدداً من الفرص وواجهنا منتخباً صعباً. أهنئ لاعبي فريقي على الروح التي أظهروها، كما أهنئ الجماهير على دعمها الاستثنائي».

وأوضح دونيس أن العمل الذي يقوم به مع اللاعبين لا يقتصر على الجوانب الفنية داخل الملعب، مضيفاً: «منذ اليوم الأول تحدثنا مع اللاعبين عن أهمية التركيز وفهم النهج التكتيكي واحترام القواعد. التركيز لا يقتصر على أرض الملعب فقط، بل يجب أن يبقى في أعلى مستوياته طوال الوقت».

وتابع: «من أولوياتنا المحافظة على المستوى نفسه في كل مباراة، ومن المهم أن يفهم اللاعبون الطريقة التي نلعب بها، وأن نواصل العمل عليها».

وأشار دونيس إلى أهمية استعادة ثقة الجماهير بالمنتخب، قائلاً: «بعد كل مباراة، سواء كانت جيدة أو غير جيدة، لدي بعض الرسائل التي أقدمها للاعبين. الرسالة الأولى تتعلق بالأداء، ومن المهم الحصول على رضا الجماهير، لكن الأهم أن يكون لدينا فريق منتظم، وأن نتأكد من أن المشجعين يثقون بالمنتخب، وأن تكون هذه الثقة مستمرة».

وعن اعتماده على طريقة 4-4-2، أوضح: «كمدرب أفضل وجود لاعب قوي في مركز الرقم 10، وفي كثير من الأحيان أفضل اللعب بمهاجمين. صالح أبو الشامات كان بحاجة إلى الراحة، ومحمد القحطاني يعاني من إصابة، لذلك قررنا اللعب بمهاجمين؛ عبد الله الحمدان وصالح آل سالم».

وأضاف: «سعيد بما قدمه المهاجمون، فهم يعملون بجد. الجماهير تعرف جيداً وضع اللاعبين في الدوري، وتحديداً المهاجمين، ومهمتنا توظيفهم بالطريقة التكتيكية المناسبة والاستفادة من نقاط القوة التي يمتلكها كل مهاجم».

وتطرق دونيس إلى التطور التكتيكي للمنتخب، قائلاً: «عملنا لا يقتصر على الدفاع أو الهجوم فقط. في كأس العالم، على سبيل المثال، اعتمدنا بصورة أكبر على الدفاع وواجهنا بعض المشكلات، وهنا قدمنا أداء جيداً عندما ركزنا على الجانب الهجومي».

وعن الكرات الثابتة، قال: «واجهتنا مشكلة فيها، لكننا حسّنا تعاملنا معها في الشوط الثاني ونجحنا في استثمارها، كما نجحنا في الكرات الثابتة خلال آخر مباراتين».

وكشف دونيس عن ترتيب منفذي الكرات الثابتة في المنتخب، قائلاً: «مصعب الجوير هو الأفضل لدينا في تنفيذ الكرات الثابتة، لكنه استُبعد قبل انطلاق البطولة، وبعده يأتي صالح أبو الشامات. وفي مواجهة عُمان كنا أفضل في الكرات الثابتة لأن المنفذ الأساسي كان حاضراً».

مواضيع
رياضة سعودية كأس الخليج السعودية