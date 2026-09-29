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الرياضة رياضة سعودية

آل الشيخ يعلن طرح تذاكر نزال «المكسيك ضد العالم»

بوستر النزال العالمي في الرياض (موسم الرياض)
بوستر النزال العالمي في الرياض (موسم الرياض)
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آل الشيخ يعلن طرح تذاكر نزال «المكسيك ضد العالم»

بوستر النزال العالمي في الرياض (موسم الرياض)
بوستر النزال العالمي في الرياض (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، طرح تذاكر نزال «المكسيك ضد العالم»، الذي يجمع النجم المكسيكي ساول كانيلو ألفاريز بالملاكم الكاميروني الفرنسي كريستيان أمبيلي، يوم السبت 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في «ذا فينيو» بالرياض، ضِمن فعاليات موسم الرياض.

ويشهد النزال مواجهة على حزام المجلس العالمي للملاكمة لوزن فوق المتوسط، الذي يحمله أمبيلي، في واحدة من أبرز مواجهات الملاكمة المقررة ضِمن الموسم.

ويعود كانيلو إلى الحلبة، للمرة الأولى منذ خسارته أمام الأميركي تيرينس كروفورد في سبتمبر (أيلول) 2025، ساعياً إلى استعادة الحزام الذي سبق له حمله، في حين يدخل أمبيلي المواجهة للدفاع عن لقبه العالمي، للمرة الأولى.

ويخوض أمبيلي النزال بسجل احترافي خالٍ من الهزائم، بعدما انتهت مواجهته الأخيرة أمام ليستر مارتينيز بالتعادل، ليواجه كانيلو، في أكبر اختبار خلال مسيرته الاحترافية.

ويملك كانيلو سجلّاً حافلاً يمتد إلى 68 نزالاً احترافياً، حقق خلالها 63 انتصاراً، بينها 39 بالضربة القاضية، مقابل 3 خسائر وتعادلين.

في المقابل، خاض أمبيلي 30 نزالاً احترافياً، فاز في 29 منها، بينها 24 بالضربة القاضية، وتعادل مرة واحدة، دون أن يتعرض لأي خسارة خلال مسيرته.

وتكشف أرقام الملاكميْن أن أياً منهما لم تسبق له الخسارة بالضربة القاضية، ما يضيف مزيداً من الترقب للمواجهة المنتظرة في الرياض.

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باسنبل: شباب «القوى السعودية» اكتسبوا الخبرة من دورة ناغويا

«القوى السعودية» اكتسبت خبرة مضاعفة في الدورة الحالية (فريق السعودية)
«القوى السعودية» اكتسبت خبرة مضاعفة في الدورة الحالية (فريق السعودية)
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باسنبل: شباب «القوى السعودية» اكتسبوا الخبرة من دورة ناغويا

«القوى السعودية» اكتسبت خبرة مضاعفة في الدورة الحالية (فريق السعودية)
«القوى السعودية» اكتسبت خبرة مضاعفة في الدورة الحالية (فريق السعودية)

قال ماجد باسنبل، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد السعودي لألعاب القوى»، إنهم جاءوا للمشاركة في «دورة الألعاب الآسيوية» بطموحات عالية؛ حيث المقاييس الفنية والإمكانات العالية الموجودة لدى نجوم اللعبة الذين شاركوا في هذه الدورة، وكذلك الجيل الجديد الذي ظهر أول مرة في البطولة القارية.

وأكد باسنبل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «تطلعات مستقبلية يجري العمل على إنجازها بالتعاون والدعم من وزارة الرياضة و(اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)؛ من أجل إعادة ألعاب القوى السعودية إلى مكانتها الطبيعية». وعدّ باسنبل أن «متابع هذه الرياضة يمكنه أنه يلمس التقدم والفارق بين الدورة الحالية والدورة المقبلة بإذن الله».

وقال: «سامي بخيت لاعب واعد؛ وقد منعته الإصابة من الوجود في هذه الدورة، إلا إنه سيعود من خلال بطولات كبرى مثل (بطولة آسيا) و(بطولة العالم). كما أن لاعب العشاري علي بيضي أصيب قبل بداية هذه الدورة هنا في ناغويا، وكان متوقعاً له كسر الرقم السعودي».

وأشار إلى أن الأسماء التي شاركت في «دورة الألعاب الآسيوية» في ناغويا هي الأبرز حالياً على الساحة.

واكتفى الفريق السعودي في ألعاب القوى بحصد ميداليتين برونزيتين، كانت الأولى في «رمي المطرقة» من اللاعب محمد الدبيسي، وكانت الثانية من اللاعب محمد تولو في «دفع الجلة».

وعمّا وقع من خطأ في تسليم العصا بسباق «4 - 100» تتابع تسبب في الخروج من السباق بين لاعبين خبرة، قال باسنبل: «هو خطأ فني يحدث، وقد يكون ذلك بسبب الحماس، ولم يتم تسليم العصا بالشكل الصحيح، وكان من أهم الأهداف تحطيم الرقم السعودي، لكن تحققت أهداف أخرى؛ منها الوصول إلى نهائي التتابع؛ حيث إن ألعاب القوى السعودية لم تصل إلى النهائي منذ 2010؛ أي منذ 16 عاماً، وكان ذلك هو الهدف الأول. في حين كان الهدف الثاني تحقيق ميدالية. وكانت الانطلاقة في السباق موفقة حتى وقع الخطأ الفني، ولم يحدث توفيق في إكمال الإيجابيات والأهداف التي يمكن تحقيق أكثر من واحد منها».

وبشأن برونزية اللاعب محمد تولو بعد التتويج بفضية «هانغتشو»، قال باسنبل: «بالنسبة إلى محمد تولو، فقد حقق آسيوياً ميداليتين، وكان معه حديث العام الماضي بشأن (الدوران) من أجل تحقيق ميدالية عالمية، وهذا يحتاج منه مدة من العمل، ووُضعت خطة لمحمد تولو من قبل مدربه العالمي، وجرى الاطلاع عليها؛ بحيث يكون الهدف أن يوجد على منصة أكبر من المنصة الآسيوية. في الموسم الماضي، طبق التكنيك أول مرة ورمى إلى 18.60 متر، وقلنا مهم أن يواصل محمد هذا الأسلوب، وكانت التوقعات أن يصل إلى 19.90، وتجاوز أكثر من المتوقع منه ليصل إلى 20.48؛ ولذا؛ فالفرحة بمحمد تولو فرحتان: الأولى أنه طبق التكنيك وتجاوز (20) متر، والثانية أنه حقق ميدالية. هذا الجزء هو الذي نعول عليه في هذه المناسبات وعلى نجومنا. والدبيسي كان الأول وحقق الميدالية، وتولو كان الثاني، وهناك لاعبون لم يوفقوا في المضمار. وهناك أيضاً كان حسين عاصم آل حزام ليكون ثالث اللاعبين فيحصد ميدالية، بحكم الخبرة والإمكانات، ولكن قدر الله وما شاء فعل».

وختم بالقول: «لدينا لاعبون صاعدون شاركوا في (400 - 4) تتابع هم: مشعل هزازي، ومساعد السبيعي، وعزام أبو بكر، ومحمد المعاوي وكان الأكبر سناً من هذا الفريق. وهناك أيضاً نايف السبيعي وعمره 19 سنة في (400) حواجز، وقبل فترة شارك في (بطولة العالم للشباب). وهذه المجموعة، وأسماء أخرى، سيكون لهم حضور في الدورة المقبلة؛ مما يعني أنهم اكتسبوا خبرات، وبالتالي ننتظر ميداليات أكثر».

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة سعودية

النصر يستنجد باللاعبين الشباب... ويتنفس الصعداء بعودة كومان

بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)
بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)
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النصر يستنجد باللاعبين الشباب... ويتنفس الصعداء بعودة كومان

بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)
بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)

استدعى المدرب الأسترالي آنج بوستيكوغلو عدداً من لاعبي فريق تحت 21 عاماً لتدريبات الفريق الأول بنادي النصر، وذلك لتعويض غياب الدوليين.

وجاء في مقدمة اللاعبين الذي تم استدعاؤهم حارس المرمى المنضم حديثاً عبد الهادي العلوان.

وفي المقابل، تنفس الجهاز الفني الصعداء بعد تعافي النجم الفرنسي كينغسلي كومان من إصابته وإكماله البرنامج التأهيلي، حيث ينتظر انضمامه للتدريبات الجماعية لتجهيزه للمباريات المقبلة.

من جهة ثانية، اقتربت إدارة النادي من إنهاء الترتيبات الخاصة بعقود عدد من موظفي الفريق الأول لكرة القدم، والذين أشرفت عقودهم المؤقتة (التي امتدت 3 أشهر منذ بداية الموسم الحالي) على الانتهاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية شاملة يعمل عليها النادي لتهيئة جميع قطاعاته تمهيداً لملف الخصخصة.

وفي سياق متصل، تلقت الإدارة الموافقات الرسمية على ملفات عدد من الأجهزة الإدارية والفنية للفئات السنية، ضمن خطتها لتقديم الضمانات المالية اللازمة وتجاوز إشكاليات الرقابة المالية بما يضمن حوكمة النادي.

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نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«ألعاب آسيا»: أخضر «الرياضات الإلكترونية» يحجز مقعده في نصف النهائي

فريق السعودية للرياضات الإلكترونية يتطلع إلى إنجاز جديد على الصعيد الآسيوي (الاتحاد السعودي للرياضات الإكترونية)
فريق السعودية للرياضات الإلكترونية يتطلع إلى إنجاز جديد على الصعيد الآسيوي (الاتحاد السعودي للرياضات الإكترونية)
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«ألعاب آسيا»: أخضر «الرياضات الإلكترونية» يحجز مقعده في نصف النهائي

فريق السعودية للرياضات الإلكترونية يتطلع إلى إنجاز جديد على الصعيد الآسيوي (الاتحاد السعودي للرياضات الإكترونية)
فريق السعودية للرياضات الإلكترونية يتطلع إلى إنجاز جديد على الصعيد الآسيوي (الاتحاد السعودي للرياضات الإكترونية)

حجز فريق السعودية للرياضات الإلكترونية مقعده في نصف نهائي منافسات «ليغ أوف ليغيندز»، ضمن «دورة الألعاب الآسيوية الـ20 - ناغويا 2026»، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني.

وحقق الفريق انتصارين على الإمارات وماليزيا بنتيجة 1 - 0 في كل مواجهة، مقابل خسارة واحدة أمام فيتنام، ليضمن العبور إلى الدور نصف النهائي.

وتضم قائمة الفريق: عبد العزيز المبارك، ونواف الخويطر، وسهل وقاص، ونواف الجعيد، وأجواد وزان، وخالد الزهراني.

وفي منافسات الرياضات الإلكترونية أيضاً، ودّع فريق السعودية في «موبايل أوف ليغيندز» الدورة، عقب خسارته أمام ماليزيا وفيتنام.

ومن المنتظر أن تُحدَّد، الأربعاء، مواجهات ومواعيد الدور نصف النهائي لمسابقة «ليغ أوف ليغيندز»، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة.

وفي ألعاب القوى، أنهى الواثب حسين آل حزام مشاركة فريق السعودية في «الدورة الآسيوية»، بعدما حل ثامناً في نهائي مسابقة القفز بالزانة، مسجلاً 5.50 متر.

وفي رفع الأثقال، اختتم الرباع علي الخزعل مشاركة السعودية إثر تعرضه للإصابة خلال منافسات وزن 110 كيلوغرامات، التي أقيمت الثلاثاء. ونجح الخزعل في رفع 170 كيلوغراماً في الخطف، قبل أن تحول الإصابة دون دخوله منافسات النتر.

وعلى صعيد البادل، يستأنف فريق السعودية للسيدات مشاركته في الدورة، الأربعاء، بمواجهة نظيره التايلاندي ضمن دور الـ32، عند الـ04:30 مساءً بتوقيت اليابان.

وتمثل السعودية في المواجهة أريج فارح والعنود يماني، اللتان تتطلعان إلى تجاوز عقبة الفلبين والتأهل إلى دور ثمن النهائي.

ويدشن فريق السعودية للمصارعة مشاركته في الدورة، عند الـ10:30 من صباح الأربعاء بتوقيت اليابان، بمشاركة منذر جندو وإبراهيم فلاتة، في صالات ناغويا الرياضية.

ويلتقي جندو منافسه من طاجكستان ضمن منافسات وزن 67 كيلوغراماً، فيما يواجه فلاتة منافسه الإيراني في منافسات وزن 130 كيلوغراماً.

وأسفرت قرعة منافسات الجودو عن مواجهة قوية للاعب فريق السعودية عبد الرحمن العسيري، عند الـ11:00 من صباح الأربعاء بتوقيت اليابان.

ويواجه العسيري، في دور الـ16 لوزن 60 كيلوغراماً، لاعب الصين - تايبيه والبطل الأولمبي يانغ يونغ وي، الذي حقق أول ميدالية أولمبية للصين - تايبيه في رياضة الجودو، بحصوله على الفضية في «أولمبياد طوكيو 2020»، إلى جانب ذهبية «آسياد هانغتشو 2022».

وعلى صعيد جدول الميداليات، واصلت الصين صدارتها الترتيب العام برصيد 254 ميدالية، بينها 143 ذهبية، تلتها اليابان ثانية بـ183 ميدالية، بينها 45 ذهبية، ثم كوريا الجنوبية ثالثة بـ95 ميدالية، بينها 24 ذهبية.

وجاءت أوزبكستان رابعة بـ14 ذهبية، وتايلاند خامسة بـ12 ذهبية، والبحرين سادسة بـ11 ذهبية، وإيران سابعة بـ10 ذهبيات، وكازاخستان ثامنة بـ9 ذهبيات، وكوريا الشمالية تاسعة بـ7 ذهبيات، والهند عاشرة بـ6 ذهبيات.

وحلت السعودية في المركز الـ26 دون ميدالية ذهبية، بعدما رفعت رصيدها إلى 7 ميداليات؛ فضيتين و5 برونزيات.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان