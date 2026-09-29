حسام حسن سعيد بالفوز على جنوب السودان... وفتوح أصيب «بكدمة»

أثنى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أداء اللاعبين بعد الفوز الكاسح على منتخب جنوب السودان بنتيجة 5-0 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم.

قال حسام حسن في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي أقيم الثلاثاء في جوبا: «سعيد للغاية بالنتيجة وأداء الفريق، لقد أدى جميع اللاعبين المطلوب منهم سواء الأساسيون أو البدلاء».

وأضاف: «مواجهة جنوب السودان لم تكن سهلة، لم يكونوا فريقاً سيئاً، ولكننا سيطرنا بفضل تركيزنا ومجهود اللاعبين وطريقة اللعب، والإجادة في دراسة نقاط قوة وضعف المنافس».

وذكر مدرب منتخب الفراعنة أن «الفوز تحقق في ظروف صعبة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم التعود على خوض مباريات في أرضية من النجيل الصناعي، ولكن حضرنا اللاعبين لكل ذلك».

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلاً: «التراجع بعد كأس العالم طبيعي بعد حصول اللاعبين على إجازة طويلة ثم الانتظام في فترات الإعداد ومرور خمس جولات فقط من بطولة الدوري».

وبفوزه في جنوب السودان، يعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 4 نقاط بعد تعادل سلبي مع أنجولا في القاهرة بالجولة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وفي المقابل يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب من دون نقاط بعد خسارة ثانية على التوالي، بعد الهزيمة أمام مالاوي في الجولة الأولى.

أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر (رويترز)

من جهته تعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر لإصابة بكدمة في الفخذ خلال مواجهة جنوب السودان.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، أن فتوح اشتكى من آلام في الفخذ بعد تعرضه لكدمة خلال المباراة ليخضع لفحص مبدئي من جانب الجهاز الطبي للمنتخب المصري.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوص طبية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه قبل عودة بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة.

وحقق منتخب مصر فوزه الأول في التصفيات بفوز كاسح على جنوب السودان بنتيجة 5-صفر في جوبا، وذلك بعد تعادله سلبياً مع أنغولا يوم الجمعة الماضي في القاهرة.

وسيختتم المنتخب المصري مشواره في التوقف الدولي هذا الشهر بمواجهة جنوب أفريقيا ودياً، يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة.