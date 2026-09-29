حسام حسن سعيد بالفوز على جنوب السودان... وفتوح أصيب «بكدمة»

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«الشرق الأوسط» (بيساو (غينيا بيساو))
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«خليجي 27»... صدام إماراتي ــ قطري في «قمة فضّ الصدارة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5324050-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-27-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%80%D9%80-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
«خليجي 27»... صدام إماراتي ــ قطري في «قمة فضّ الصدارة»
من تدريبات الإمارات استعداداً للمواجهة الخليجية (منتخب الإمارات)
تشهد منافسات بطولة «كأس الخليج الـ27» في جدة، الأربعاء، مواجهةً من العيار الثقيل، تجمع بين الإمارات وقطر، ضمن المجموعة الثانية.
وتكتسب المباراة أهميةً بالغةً كونها مباراة القمة لفضِّ الشراكة وتحديد متصدر المجموعة، بعد أن نجح كلا المنتخبين في حسم تأهله رسمياً إلى الدور قبل النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من انتصارَين متتاليَين.
وتمنح صدارة المجموعة صاحبها ميزةً معنويةً وتنظيميةً كبيرةً لتجنُّب مواجهة متصدر المجموعة الأولى في المربع الذهبي، مما يضع الفريقين تحت ضغوط تقديم أداء فني رفيع يليق بسمعة الكرة الخليجية والآسيوية.
ويدخل المنتخب الإماراتي المباراة بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد تحقيقه فوزين. جاء الأول على حساب اليمن برباعية، قبل الفوز على منتخب البحرين، حامل اللقاء، وإقصائه عن البطولة.
وأصبح المنتخب الإماراتي أكثر الفرق تسجيلاً في البطولة برصيد 7 أهداف، كما أنه حافظ على نظافة شباكه، مما يعكس الجاهزية الفنية والبدنية المثالية للفريق في الوقت الحالي.
على الجانب الآخر، سيحاول المنتخب القطري دخول المباراة بهدوئه المعتاد، حيث بدأ مشواره في البطولة بالفوز على البحرين بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم فاز بصعوبة على اليمن بهدف نظيف في الجولة الثانية.
وجاء أداء الإمارات في أول مباراتين ليمنَح الفريق إشادات واسعة بقيادة مدربهم الكرواتي زالاتكو داليتش، الذي حقَّق إنجازات كثيرة مع منتخب بلاده سابقاً، ويسعى لفرض واقع جديد مع المنتخب الإماراتي.
على الجانب الآخر، لعب منتخب قطر البطولة بأداء متحفظ نوعاً ما، ومحاولاً ادخار مجهوده للمراحل المقبلة في البطولة بعد تأهله إلى الدور قبل النهائي.
وبعد أن يتقرَّر مصير المجموعة من خلال تلك المباراة، سيلعب صاحب المركز الأول في الدور قبل النهائي، مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى، في حين سيخوض صاحب المركز الثاني مباراة مع صاحب الأرض ومتصدر المجموعة الأولى، منتخب السعودية.
وفي السجل التاريخي لمواجهات الفريقين، يظهر تفوق المنتخب القطري، صاحب اللقب 3 مرات آخرها عام 2014، على المنتخب الإماراتي الفائز باللقب مرتين آخرهما عام 2013.
والتقى الفريقان في 21 مواجهة بكأس الخليج، فاز منتخب قطر في 9 مباريات، وفاز المنتخب الإماراتي بـ5 مباريات، وغلب التعادل في 6 مباريات.
كما يحتضن استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل، مواجهة ذات طابع معنوي خالص تجمع بين المنتخب البحريني ونظيره اليمني.
ويدخل المنتخبان اللقاء بعد أن تأكد خروجهما رسمياً من حسابات التأهل إلى الدور قبل النهائي، عقب تلقي كل منهما هزيمتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية أمام قطر والإمارات، وانحصرت بطاقتا العبور للمربع الذهبي عن هذه المجموعة بين منتخبَي الإمارات وقطر، اللذين حصدا 6 نقاط كاملة.
وعلى الرغم من فقدان المواجهة أهميتها الرقمية في حسابات الصعود، فإنها تحمل أهميةً بالغةً للفريقين اللذين يبحثان عن فوز شرفي يُجنبهما إنهاء البطولة في قاع الترتيب ويصالح جماهيرهما الغاضبة.
ويمر المنتخب البحريني، الذي دخل هذه النسخة بصفته حامل اللقب بعد تتويجه بالنسخة الماضية في الكويت، بظروف فنية وإدارية بالغة التعقيد وسلسلة من الانتقادات الإعلامية والجماهيرية الحادة.
واستهل «الأحمر» البحريني مشواره بخسارة أولى مخيبة أمام قطر بهدفين دون رد، في لقاء شهد أخطاء دفاعية فادحة كلفت الفريق نقاط المباراة. ولم ينجح المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش في تدارك الموقف خلال الجولة الثانية، ثم تلقى هزيمة أخرى هذه المرة بثلاثية نظيفة أمام الإمارات.
على الجانب الآخر، يدخل المنتخب اليمني المواجهة بظروف مشابهة من حيث النتائج لكنها مختلفة من حيث سقف التوقعات، وكان الفريق قد استهل مسيرته في البطولة بخسارة ثقيلة أمام الإمارات 1 - 4 في الجولة الأولى، في مباراة ظهر فيها الفارق الفني والبدني واضحاً بين الطرفين.
ورغم تلقيه هزيمة ثقيلة في المباراة الأولى، فإن المنتخب اليمني أظهر ردة فعل قوية ومقاومة شديدة في الجولة الثانية أمام نظيره القطري قبل أن يخسر بهدف وحيد في مباراة شهدت تألق محمد أمان، حارس اليمن.
وبينما ستكون المباراة بمثابة فرصة أخيرة للمدرب الكرواتي تالاييتش لإعادة تنظيم صفوف الفريق وتحقيق فوز معنوي، فإنها ستكون بمثابة استثمار للروح العالية في الجانب اليمني، بعدما قدم الفريق أداءً جيداً رغم الهزيمة في أول مباراتين.
تمنح صدارة المجموعة صاحبها ميزةً معنويةً وتنظيميةً كبيرةً لتجنُّب مواجهة متصدر المجموعة الأولى rnفي المربع الذهبي
لوبيتيغي: أكرم عفيف قدم كثيراً من التضحيات للعنابيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5324049-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A
لوبيتيغي: أكرم عفيف قدم كثيراً من التضحيات للعنابي
لوبيتيغي خلال المؤتمر وإلى جانبه قائد العنابي الهيدوس (الاتحاد القطري لكرة القدم)
أكد الإسباني جولين لوبيتيغي، أنه سيحرص على رصد جميع المعلومات المتعلقة بمنافسه في نصف نهائي كأس الخليج الـ27 في جدة.
وشدَّد مدرب قطر على أهمية التركيز على التفاصيل خلال مواجهة الإمارات الأربعاء، مؤكداً أن المنافِس يُعدُّ أحد أبرز المرشحين في البطولة.
وقال: «منتخب الإمارات أحد أهم المرشحين، وعلينا التركيز على أنفسنا، وسوف نراعي التركيز على التفاصيل الدقيقة. ليس لدينا وقت طويل للتحضير، ولكن يجب أن نكون مستعدين».
وتطرق إلى التغيير في تمركز أكرم عفيف خلال المباريات الأخيرة، بعدما ظهر بشكل أكبر في عمق الملعب من الناحية الهجومية، موضحاً أن اللاعب قدَّم تضحيات من أجل خدمة الفريق في هذا المركز.
وأضاف: «أكرم عفيف قام بعدد من التضحيات من خلال اللعب في هذا المركز، وهو لاعب يستطيع التسجيل، وصنعنا فرصاً كثيرة، وأنا سعيد بأدائه وبأداء باقي اللاعبين».
وأكد المدير الفني لمنتخب قطر عدم قلقه بشأن تمركز عفيف في عمق الملعب، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأداء الجماعي للفريق، بوصفه العامل الأهم في المرحلة المقبلة من منافسات البطولة.
بدوره أكد الكرواتي زالاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات على تمسكه بخطته الفنية قبل مواجهة منتخب قطر، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو تحقيق الفوز.
وتحدَّث داليتش خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة عن إمكانية تغيير خطته، موضحاً أن ذلك ليس من أسلوبه، وأن المنتخب الذي يسعى إلى التتويج باللقب يجب أن يكون مستعداً للفوز على أي منافس.
وقال مدرب الإمارات إنه يتابع منتخبات المجموعة الأولى، مؤكداً أن جميع المنتخبات المشارِكة تمتلك قدرات تنافسية، وأنَّ مواجهة قبل النهائي ستكون أمام منتخب سبق له المشارَكة في كأس العالم.
وتطرق داليتش إلى الأجواء داخل المنتخب الإماراتي، مشيراً إلى وجود حالة من التضامن والتحفيز بين اللاعبين، واصفاً المجموعة بأنها «عائلة واحدة».
وأضاف أنه كان يتوقع الوصول إلى هذا المستوى بعد نحو 6 أشهر من العمل، لكنه أعرب عن سعادته بتحقيق تقدم ملحوظ خلال 10 أيام فقط، وهو ما يعكس، من وجهة نظره، الروح الإيجابية التي تسود الفريق.
وفيما يتعلق بالاستعدادات الفنية والبدنية، أكد مدرب الإمارات وجود بعض الإرهاق لدى اللاعبين، في ظلِّ خوض مباراة كل 3 أيام، موضحاً أن ضغط المباريات يمثل تحدياً أمام الجهاز الفني، الذي يسعى إلى التعامل معه من خلال منح الفرصة لبعض العناصر التي لم تشارك بصورة منتظمة.
وكشف داليتش عن غياب اللاعب سيزار عن مواجهة قطر، بسبب تعرضه للإصابة، مؤكداً أن غيابه يمثل خسارة للفريق نظراً لما يمتلكه من إمكانات مميزة.
وأكد على أهمية بطولة كأس الخليج وقوة المواجهة المقبلة، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنه لا يحتاج إلى تحفيز إضافي لهم، في ظلِّ رغبة الجميع في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب.
من جانبه قال علي صال، لاعب المنتخب الإماراتي، إن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد قبل المباراة.
وأضاف في المؤتمر الصحافي: «لدينا تركيز كبير قبل مواجهة قطر، ونسعى لتقديم أداء يرضي الجماهير الإماراتية من أجل تحقيق الانتصار».