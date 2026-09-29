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حسام حسن سعيد بالفوز على جنوب السودان... وفتوح أصيب «بكدمة»

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (رويترز)
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (رويترز)
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حسام حسن سعيد بالفوز على جنوب السودان... وفتوح أصيب «بكدمة»

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (رويترز)
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (رويترز)

أثنى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أداء اللاعبين بعد الفوز الكاسح على منتخب جنوب السودان بنتيجة 5-0 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم.

قال حسام حسن في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي أقيم الثلاثاء في جوبا: «سعيد للغاية بالنتيجة وأداء الفريق، لقد أدى جميع اللاعبين المطلوب منهم سواء الأساسيون أو البدلاء».

وأضاف: «مواجهة جنوب السودان لم تكن سهلة، لم يكونوا فريقاً سيئاً، ولكننا سيطرنا بفضل تركيزنا ومجهود اللاعبين وطريقة اللعب، والإجادة في دراسة نقاط قوة وضعف المنافس».

وذكر مدرب منتخب الفراعنة أن «الفوز تحقق في ظروف صعبة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم التعود على خوض مباريات في أرضية من النجيل الصناعي، ولكن حضرنا اللاعبين لكل ذلك».

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلاً: «التراجع بعد كأس العالم طبيعي بعد حصول اللاعبين على إجازة طويلة ثم الانتظام في فترات الإعداد ومرور خمس جولات فقط من بطولة الدوري».

وبفوزه في جنوب السودان، يعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 4 نقاط بعد تعادل سلبي مع أنجولا في القاهرة بالجولة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وفي المقابل يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب من دون نقاط بعد خسارة ثانية على التوالي، بعد الهزيمة أمام مالاوي في الجولة الأولى.

أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر (رويترز)

من جهته تعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر لإصابة بكدمة في الفخذ خلال مواجهة جنوب السودان.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، أن فتوح اشتكى من آلام في الفخذ بعد تعرضه لكدمة خلال المباراة ليخضع لفحص مبدئي من جانب الجهاز الطبي للمنتخب المصري.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوص طبية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه قبل عودة بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة.

وحقق منتخب مصر فوزه الأول في التصفيات بفوز كاسح على جنوب السودان بنتيجة 5-صفر في جوبا، وذلك بعد تعادله سلبياً مع أنغولا يوم الجمعة الماضي في القاهرة.

وسيختتم المنتخب المصري مشواره في التوقف الدولي هذا الشهر بمواجهة جنوب أفريقيا ودياً، يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة.

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الرياضة رياضة عربية

الاتحاد الخليجي لكرة القدم يؤكد دعمه المستمر لإنفانتينو

الاتحاد الخليجي لكرة القدم يؤكد دعمه المستمر لإنفانتينو (الاتحاد الخليجي)
الاتحاد الخليجي لكرة القدم يؤكد دعمه المستمر لإنفانتينو (الاتحاد الخليجي)
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الاتحاد الخليجي لكرة القدم يؤكد دعمه المستمر لإنفانتينو

الاتحاد الخليجي لكرة القدم يؤكد دعمه المستمر لإنفانتينو (الاتحاد الخليجي)
الاتحاد الخليجي لكرة القدم يؤكد دعمه المستمر لإنفانتينو (الاتحاد الخليجي)

أكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم دعمه المستمر والدائم لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ومواصلة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الاتحاد الخليجي، في بيان رسمي، بالدور الذي يضطلع به إنفانتينو في قيادة الاتحاد الدولي ودعم مسيرة تطوير كرة القدم على مختلف المستويات.

وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة بعد طرح خطته لخصخصة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» وعلى رأسها كأس العالم، مما دفعه للتراجع عنها بعد أيام قليلة من طرح الفكرة في يوليو (تموز) الماضي.

ويتزعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جبهة الهجوم على إنفانتينو ومحاولة الإطاحة برئيس «فيفا» الذي يشغل منصبه منذ عام 2016.

يذكر أن إنفانتينو سيخوض انتخابات رئاسة «فيفا» للمرة الرابعة في مارس (آذار) المقبل، في حين يمتلك منافسوه مهلة تنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاقتراح مرشح بديل.

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«خليجي 27»... صدام إماراتي ــ قطري في «قمة فضّ الصدارة»

من تدريبات الإمارات استعداداً للمواجهة الخليجية (منتخب الإمارات)
من تدريبات الإمارات استعداداً للمواجهة الخليجية (منتخب الإمارات)
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«خليجي 27»... صدام إماراتي ــ قطري في «قمة فضّ الصدارة»

من تدريبات الإمارات استعداداً للمواجهة الخليجية (منتخب الإمارات)
من تدريبات الإمارات استعداداً للمواجهة الخليجية (منتخب الإمارات)

تشهد منافسات بطولة «كأس الخليج الـ27» في جدة، الأربعاء، مواجهةً من العيار الثقيل، تجمع بين الإمارات وقطر، ضمن المجموعة الثانية.

وتكتسب المباراة أهميةً بالغةً كونها مباراة القمة لفضِّ الشراكة وتحديد متصدر المجموعة، بعد أن نجح كلا المنتخبين في حسم تأهله رسمياً إلى الدور قبل النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من انتصارَين متتاليَين.

وتمنح صدارة المجموعة صاحبها ميزةً معنويةً وتنظيميةً كبيرةً لتجنُّب مواجهة متصدر المجموعة الأولى في المربع الذهبي، مما يضع الفريقين تحت ضغوط تقديم أداء فني رفيع يليق بسمعة الكرة الخليجية والآسيوية.

ويدخل المنتخب الإماراتي المباراة بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد تحقيقه فوزين. جاء الأول على حساب اليمن برباعية، قبل الفوز على منتخب البحرين، حامل اللقاء، وإقصائه عن البطولة.

وأصبح المنتخب الإماراتي أكثر الفرق تسجيلاً في البطولة برصيد 7 أهداف، كما أنه حافظ على نظافة شباكه، مما يعكس الجاهزية الفنية والبدنية المثالية للفريق في الوقت الحالي.

على الجانب الآخر، سيحاول المنتخب القطري دخول المباراة بهدوئه المعتاد، حيث بدأ مشواره في البطولة بالفوز على البحرين بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم فاز بصعوبة على اليمن بهدف نظيف في الجولة الثانية.

وجاء أداء الإمارات في أول مباراتين ليمنَح الفريق إشادات واسعة بقيادة مدربهم الكرواتي زالاتكو داليتش، الذي حقَّق إنجازات كثيرة مع منتخب بلاده سابقاً، ويسعى لفرض واقع جديد مع المنتخب الإماراتي.

على الجانب الآخر، لعب منتخب قطر البطولة بأداء متحفظ نوعاً ما، ومحاولاً ادخار مجهوده للمراحل المقبلة في البطولة بعد تأهله إلى الدور قبل النهائي.

وبعد أن يتقرَّر مصير المجموعة من خلال تلك المباراة، سيلعب صاحب المركز الأول في الدور قبل النهائي، مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى، في حين سيخوض صاحب المركز الثاني مباراة مع صاحب الأرض ومتصدر المجموعة الأولى، منتخب السعودية.

يوسف عبدالرزاق إحدى أبرز أوراق قطر الهجومية (الاتحاد القطري لكرة القدم)

وفي السجل التاريخي لمواجهات الفريقين، يظهر تفوق المنتخب القطري، صاحب اللقب 3 مرات آخرها عام 2014، على المنتخب الإماراتي الفائز باللقب مرتين آخرهما عام 2013.

والتقى الفريقان في 21 مواجهة بكأس الخليج، فاز منتخب قطر في 9 مباريات، وفاز المنتخب الإماراتي بـ5 مباريات، وغلب التعادل في 6 مباريات.

كما يحتضن استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل، مواجهة ذات طابع معنوي خالص تجمع بين المنتخب البحريني ونظيره اليمني.

ويدخل المنتخبان اللقاء بعد أن تأكد خروجهما رسمياً من حسابات التأهل إلى الدور قبل النهائي، عقب تلقي كل منهما هزيمتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية أمام قطر والإمارات، وانحصرت بطاقتا العبور للمربع الذهبي عن هذه المجموعة بين منتخبَي الإمارات وقطر، اللذين حصدا 6 نقاط كاملة.

وعلى الرغم من فقدان المواجهة أهميتها الرقمية في حسابات الصعود، فإنها تحمل أهميةً بالغةً للفريقين اللذين يبحثان عن فوز شرفي يُجنبهما إنهاء البطولة في قاع الترتيب ويصالح جماهيرهما الغاضبة.

ويمر المنتخب البحريني، الذي دخل هذه النسخة بصفته حامل اللقب بعد تتويجه بالنسخة الماضية في الكويت، بظروف فنية وإدارية بالغة التعقيد وسلسلة من الانتقادات الإعلامية والجماهيرية الحادة.

واستهل «الأحمر» البحريني مشواره بخسارة أولى مخيبة أمام قطر بهدفين دون رد، في لقاء شهد أخطاء دفاعية فادحة كلفت الفريق نقاط المباراة. ولم ينجح المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش في تدارك الموقف خلال الجولة الثانية، ثم تلقى هزيمة أخرى هذه المرة بثلاثية نظيفة أمام الإمارات.

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب اليمني المواجهة بظروف مشابهة من حيث النتائج لكنها مختلفة من حيث سقف التوقعات، وكان الفريق قد استهل مسيرته في البطولة بخسارة ثقيلة أمام الإمارات 1 - 4 في الجولة الأولى، في مباراة ظهر فيها الفارق الفني والبدني واضحاً بين الطرفين.

ورغم تلقيه هزيمة ثقيلة في المباراة الأولى، فإن المنتخب اليمني أظهر ردة فعل قوية ومقاومة شديدة في الجولة الثانية أمام نظيره القطري قبل أن يخسر بهدف وحيد في مباراة شهدت تألق محمد أمان، حارس اليمن.

وبينما ستكون المباراة بمثابة فرصة أخيرة للمدرب الكرواتي تالاييتش لإعادة تنظيم صفوف الفريق وتحقيق فوز معنوي، فإنها ستكون بمثابة استثمار للروح العالية في الجانب اليمني، بعدما قدم الفريق أداءً جيداً رغم الهزيمة في أول مباراتين.

تمنح صدارة المجموعة صاحبها ميزةً معنويةً وتنظيميةً كبيرةً لتجنُّب مواجهة متصدر المجموعة الأولى rnفي المربع الذهبي

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لوبيتيغي: أكرم عفيف قدم كثيراً من التضحيات للعنابي

لوبيتيغي خلال المؤتمر وإلى جانبه قائد العنابي الهيدوس (الاتحاد القطري لكرة القدم)
لوبيتيغي خلال المؤتمر وإلى جانبه قائد العنابي الهيدوس (الاتحاد القطري لكرة القدم)
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لوبيتيغي: أكرم عفيف قدم كثيراً من التضحيات للعنابي

لوبيتيغي خلال المؤتمر وإلى جانبه قائد العنابي الهيدوس (الاتحاد القطري لكرة القدم)
لوبيتيغي خلال المؤتمر وإلى جانبه قائد العنابي الهيدوس (الاتحاد القطري لكرة القدم)

أكد الإسباني جولين لوبيتيغي، أنه سيحرص على رصد جميع المعلومات المتعلقة بمنافسه في نصف نهائي كأس الخليج الـ27 في جدة.

وشدَّد مدرب قطر على أهمية التركيز على التفاصيل خلال مواجهة الإمارات الأربعاء، مؤكداً أن المنافِس يُعدُّ أحد أبرز المرشحين في البطولة.

وقال: «منتخب الإمارات أحد أهم المرشحين، وعلينا التركيز على أنفسنا، وسوف نراعي التركيز على التفاصيل الدقيقة. ليس لدينا وقت طويل للتحضير، ولكن يجب أن نكون مستعدين».

وتطرق إلى التغيير في تمركز أكرم عفيف خلال المباريات الأخيرة، بعدما ظهر بشكل أكبر في عمق الملعب من الناحية الهجومية، موضحاً أن اللاعب قدَّم تضحيات من أجل خدمة الفريق في هذا المركز.

وأضاف: «أكرم عفيف قام بعدد من التضحيات من خلال اللعب في هذا المركز، وهو لاعب يستطيع التسجيل، وصنعنا فرصاً كثيرة، وأنا سعيد بأدائه وبأداء باقي اللاعبين».

وأكد المدير الفني لمنتخب قطر عدم قلقه بشأن تمركز عفيف في عمق الملعب، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأداء الجماعي للفريق، بوصفه العامل الأهم في المرحلة المقبلة من منافسات البطولة.

بدوره أكد الكرواتي زالاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات على تمسكه بخطته الفنية قبل مواجهة منتخب قطر، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو تحقيق الفوز.

وتحدَّث داليتش خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة عن إمكانية تغيير خطته، موضحاً أن ذلك ليس من أسلوبه، وأن المنتخب الذي يسعى إلى التتويج باللقب يجب أن يكون مستعداً للفوز على أي منافس.

وقال مدرب الإمارات إنه يتابع منتخبات المجموعة الأولى، مؤكداً أن جميع المنتخبات المشارِكة تمتلك قدرات تنافسية، وأنَّ مواجهة قبل النهائي ستكون أمام منتخب سبق له المشارَكة في كأس العالم.

وتطرق داليتش إلى الأجواء داخل المنتخب الإماراتي، مشيراً إلى وجود حالة من التضامن والتحفيز بين اللاعبين، واصفاً المجموعة بأنها «عائلة واحدة».

زالاتكو لدى إشرافه على تدريبات الإمارات (المنتخب الإماراتي)

وأضاف أنه كان يتوقع الوصول إلى هذا المستوى بعد نحو 6 أشهر من العمل، لكنه أعرب عن سعادته بتحقيق تقدم ملحوظ خلال 10 أيام فقط، وهو ما يعكس، من وجهة نظره، الروح الإيجابية التي تسود الفريق.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الفنية والبدنية، أكد مدرب الإمارات وجود بعض الإرهاق لدى اللاعبين، في ظلِّ خوض مباراة كل 3 أيام، موضحاً أن ضغط المباريات يمثل تحدياً أمام الجهاز الفني، الذي يسعى إلى التعامل معه من خلال منح الفرصة لبعض العناصر التي لم تشارك بصورة منتظمة.

وكشف داليتش عن غياب اللاعب سيزار عن مواجهة قطر، بسبب تعرضه للإصابة، مؤكداً أن غيابه يمثل خسارة للفريق نظراً لما يمتلكه من إمكانات مميزة.

وأكد على أهمية بطولة كأس الخليج وقوة المواجهة المقبلة، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنه لا يحتاج إلى تحفيز إضافي لهم، في ظلِّ رغبة الجميع في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب.

من جانبه قال علي صال، لاعب المنتخب الإماراتي، إن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد قبل المباراة.

وأضاف في المؤتمر الصحافي: «لدينا تركيز كبير قبل مواجهة قطر، ونسعى لتقديم أداء يرضي الجماهير الإماراتية من أجل تحقيق الانتصار».

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