«تصفيات أمم أفريقيا»: سقوط مدوّ لنيجيريا وغانا والرأس الأخضر

فجّر منتخب غينيا بيساو مفاجأة مدوية بالفوز على ضيفه نيجيريا بنتيجة 3 - 0، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف في الشوط الأول، سجله فرانكولينو ديغو بعد مرور 15 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماما بالدي الهدف الثاني في الدقيقة 66، وأضاع لاعبو غينيا بيساو محاولات أخرى خطيرة في ظل تألق الحارس النيجيري ستانلي نوابيلي.

واختتم ألفارو غالو ثلاثية أصحاب الأرض بهدف سجله بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، تعادل منتخبا مدغشقر وتنزانيا بنتيجة 1 - 1 ضمن منافسات المجموعة نفسها.

بهذه النتائج، يعتلي منتخب غينيا بيساو صدارة المجموعة الـ 12 برصيد 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة بعد الفوز 2 - 0 على تنزانيا في الجولة الأولى.

أما منتخب نيجيريا، فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط من فوزه 2 - 1 على مدغشقر في الجولة الأولى.

احتفالية لاعبي غامبيا بالفوز على غانا في أكرا (الاتحاد الغامبي)

وبالعاصمة أكرا، واصل منتخب غانا نتائجه المتراجعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027، بخسارة جديدة، الثلاثاء، على أرضه ووسط جماهيره، أمام غامبيا بنتيجة 2 - 4 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وبعد خسارة فريق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في لقاء الجولة الأولى أمام كوت ديفوار صفر - 2، تلقى المنتخب هزيمة جديدة تُضعف موقفه في حسابات التأهل إلى نهائيات البطولة.

سجل إرنست نوواما لاعب غانا هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 من ركلة الجزاء، ثم أضاف فيليكس جيان هدفاً ثانياً في الدقيقة 33.

وقلص الفارق لغامبيا محمد باداموسى بهدف أول في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح عمر كوليي في تسجيل هدف التعادل لغامبيا في الدقيقة 42.

وتمكن المنتخب الضيف من إضافة الهدف الثالث عن طريق إبراهيما كولي في الدقيقة 68، ثم أضاف اللاعب نفسه هدفاً رابعاً في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

رفع هذا الانتصار الثمين رصيد غامبيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بانتظار المباراة التي تجمع بين كوت ديفوار (3 نقاط)، والصومال (بلا نقاط) في وقت لاحق، الثلاثاء.

أما منتخب غانا فيتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد خسارتين متتاليتين.

فرحة لاعبي رواندا بالفوز على الرأس الأخضر (الاتحاد الرواندي)

وبالعاصمة برايا، خيب منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) آمال جماهيره، الثلاثاء، بالخسارة 1 - 2 أمام ضيفه رواندا ضمن منافسات الجولة الثانية.

ولم يستغل منتخب الرأس الأخضر تقدمه بهدف جيلسون تافاريز في الدقيقة 40، بل أدرك الضيوف التعادل سريعاً بهدف كلود نيوموغابو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، خطف منتخب رواندا الفوز بهدف ثانٍ سجله إيلي إيرادوكوندا في الدقيقة 52.

بهذه النتيجة، يتذيل منتخب كاب فيردي ترتيب المجموعة الـ11 دون رصيد بعد خسارته 1 - 3 أمام مالي في الجولة الأولى، ليواصل عروضه المخيبة بعد تألق لافت في مونديال 2026، حيث ودّع أمام الأرجنتين من دور الـ32 بعد الخسارة 2 - 3 بصعوبة بعد التمديد للوقت الإضافي.

أما منتخب رواندا فقد رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة بعد الفوز 3 - 1 على ليبيريا في الجولة الأولى.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، يحل منتخب مالي ضيفاً على ليبيريا.

ستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027.