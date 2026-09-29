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الرئيس السابق لمان سيتي: يجب طرد «السيتيزنز» من البريميرليغ!

الرئيس السابق لمانشستر سيتي ديفيد برنشتاين (رويترز)
الرئيس السابق لمانشستر سيتي ديفيد برنشتاين (رويترز)
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الرئيس السابق لمان سيتي: يجب طرد «السيتيزنز» من البريميرليغ!

الرئيس السابق لمانشستر سيتي ديفيد برنشتاين (رويترز)
الرئيس السابق لمانشستر سيتي ديفيد برنشتاين (رويترز)

يرى الرئيس السابق لمانشستر سيتي ديفيد برنشتاين أنه يجب طرد النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد إدانته بانتهاك القواعد المالية.

وتبيّن أن سيتي أبرم «عقوداً صورية» مع عدد من الشركاء التجاريين بهدف تضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع وخفض التكاليف على مدى 9 مواسم بين عامي 2009 و2018.

وأخفت هذه الخطة الوضع الحقيقي لمالية النادي، ما مكّنه من تجنب مخالفة حدود الإنفاق التي يفرضها الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

كما أدانت لجنة مستقلة النادي في غالبية التهم المتعلقة بعدم تعاونه مع تحقيقات رابطة الدوري.

وقد يتعرض «السيتيزنز» للهبوط أو لخصم نقاط من رصيده أو لغرامة مالية ضخمة.

ولم تُفرض أي عقوبة بعد، فيما أكد النادي المملوك من أبوظبي أنه سيستأنف القرار.

لكن برنشتاين، الذي تولى رئاسة مانشستر سيتي بين عامي 1998 و2003، يرى أن النادي يستحق أقصى العقوبات الممكنة.

وقال برنشتاين لشبكة «بي بي سي» إن ما ارتكبه النادي من مخالفات «يدينه إلى حد لا يُصدق. وأولى أفكاري كانت: هل يجب أن يستمر مجلس الإدارة؟ وهل ينبغي إيقاف الأشخاص المتورطين فوراً؟».

وأضاف: «الأمر بالغ الخطورة حقاً. أعتقد أنه فظيع جداً. هناك مدرسة فكرية لدى بعض المحامين تقوم على الإنكار ثم الإنكار ثم الإنكار، لكن هذا نادٍ لكرة القدم يشكل جزءاً من دوري، ومصداقية الدوري بأكملها على المحك هنا».

وتابع: «لا يمكن أن تكون العقوبات مالية فقط، لذلك يجب أن تتجاوز ذلك. وإذا فشل الاستئناف، فلا يمكن لمانشستر سيتي أن يبقى في الدوري، وعليه أن يدفع الثمن. وأقول ذلك بصفتي مشجعاً ومناصراً للنادي».

وقالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية ليزا ناندي لـ«بي بي سي» إن التقرير «خطير جداً. تقرير الدوري الإنجليزي الممتاز صارخ جداً».

وأضافت: «لمانشستر سيتي الحق في الاستئناف. هذا يثير كثيراً من القلق لدى جماهير سيتي وجميع جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز».

ووفقاً للجنة المستقلة، بالغ سيتي في الإعلان عن إيراداته بأكثر من 830 مليون جنيه إسترليني (1.09 مليار دولار) من خلال نظام أطلق عليه اسم «مشروع لونغبو».

وفي وثيقة شديدة اللهجة من 40 صفحة، اعتبرت رابطة الدوري الإنجليزي أن سلوك سيتي تضمن «انتهاكات شديدة الخطورة وكبيرة ومستمرة ومتعمدة أو متهورة لقواعد أساسية تضمن التشغيل السليم والعادل للدوري الإنجليزي الممتاز».

وفصّلت الوثيقة حجم ما وصفته اللجنة مراراً بـ«الصفقات التجارية الصورية» التي أبرمها النادي مع عدد من رعاته.

وكانت هذه الصفقات جزءاً من آلية تمويل مقنّعة، إذ لم يكن مطلوباً من تلك الشركات دفع سوى جزء من رسوم الرعاية المتفق عليها.

ووفقاً للجنة، فإن إحدى الشركات المسماة «فوردهام» كانت «في الواقع مجرد واجهة» لمجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتنمية المالكة للنادي، لضخّ مزيد من الأموال فيه.

وقالت اللجنة: «في عام 2012 أطلق النادي ما سمّاه مشروع لونغبو»، مضيفة: «نقبل تفسير النادي بأن مشروع لونغبو كان مشروعاً متعدد المسارات هدفه استكشاف كيفية تعزيز إيرادات النادي وتقليص خسائره التشغيلية».

وتابعت: «كان العديد من مسارات مشروع لونغبو محاولات حقيقية ومشروعة لتحقيق هذه الأهداف. لكن أحد هذه المسارات لم يكن كذلك. وكان ذلك هو (فوردهام أريندجمنت)، (تدبير فوردهام)».

لكن الرئيس التنفيذي لسيتي، الإسباني فيران سوريانو، قال إن ناديه سيُثبت براءته في نهاية المطاف، واصفاً قرار إدانته بانتهاك القواعد المالية بأنه «نظرية مؤامرة من الدوري الإنجليزي الممتاز».

وفي رسالة مصورة إلى موظفي النادي، شنّ سوريانو هجوماً على قرار رابطة الدوري، قائلاً: «تم نشر وثيقة تتضمن رأياً صادراً عن لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز يتعارض مع مصالحنا».

وأضاف: «أريد أن أوضح بدقة ماهية هذا الأمر، الخطوات المقبلة، وكيف سنواصل الدفاع عن النادي، وكيف سنُثبت براءتنا في نهاية هذه العملية».

وإلى جانب إمكانية طرده من الدوري الممتاز والغرامات المالية، يواجه سيتي احتمال تجريده من ألقاب الدوري الثمانية التي أحرزها منذ استحواذ «أبوظبي» على النادي عام 2008.

وأفاد سوريانو بأنه قُدِمت لرابطة الدوري أدلة «قاطعة لا تقبل الجدل» تبرر إسقاط التهم، مضيفاً في دفاعه الشرس عن النادي: «استمرت هذه القضية لفترة طويلة إلى درجة أنه من المهم أن نُذكر أنفسنا بأن قضية الدوري الإنجليزي الممتاز بأكملها ضدنا تستند إلى اتهام واحد كاذب، وهو أن الأموال الشخصية للمالك ضُخت بطريقة ما وبشكل سري في النادي عبر بعض الرعاة من (أبوظبي)».

وأضاف: «هذا ببساطة غير صحيح. لقد قُدمت إلى لجنة الدوري الإنجليزي أدلة قاطعة تُظهر أن ذلك لم يكن ممكناً ولم يحدث أساساً».

وأردف: «يشمل ذلك كشوفات مصرفية وتحويلات مالية وشهادات شهود وكل ما يلزم لإثبات بشكل قاطع أن الأموال لم تأتِ من المالك».

وأكّد سوريانو أن الفريق القانوني للنادي سيتحرك لإثبات أن قرار لجنة الدوري «غير سليم».

وفي 2020، نجح سيتي في إلغاء عقوبة الإيقاف لمدة عامين عن المشاركات الأوروبية التي فرضها عليه الاتحاد القاري للعبة بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، وذلك بعد اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وقال سوريانو: «تذكروا، لقد مررنا بهذا من قبل»، مشدداً: «سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية النادي والمطالبة بتعويضات من أي جهة تحاول الإضرار به الآن أو مستقبلاً».

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مبابي تفادى «إصابة خطيرة للغاية»

الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)
TT
TT

مبابي تفادى «إصابة خطيرة للغاية»

الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)

تجنب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الخضوع لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال فوز منتخب بلاده على تركيا بهدف دون رد في دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن ريال مدريد بعد المباراة أن الفحوص الطبية التي خضع لها مبابي أظهرت إصابته بتمدد في الأنسجة الخلفية للركبة اليسرى، مؤكداً أن اللاعب سيخضع لمتابعة مستمرة.

وعاد مبابي إلى مدريد، حيث يواصل تلقي العلاج في مركز فالديبيباس، وسط آمال بعودته إلى الملاعب مع استئناف الدوري الإسباني في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حينما يلتقي النادي الملكي مع فياريال.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، الثلاثاء، أن مبابي لن يخضع للجراحة، وسيواصل العلاج التحفظي، مشيرة إلى أن اللاعب تجنب إصابة أكثر خطورة خلال المباراة أمام تركيا.

وأضافت «آس» أن الفحوصات الطبية أظهرت أن استمرار مبابي في اللعب أمام تركيا كان من الممكن أن يعرضه لـ«إصابة خطيرة للغاية، من النوع الذي يمكن أن ينهي موسم اللاعب بالكامل».

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«دوري الأمم الأوروبية»: تعادل فنلندا مع بيلاروسيا... ومولدوفا مع جزر فارو

جماهير فنلندا تدعم أوكرانيا قبل مواجهة بيلاروسيا الثلاثاء (إ.ب.أ)
جماهير فنلندا تدعم أوكرانيا قبل مواجهة بيلاروسيا الثلاثاء (إ.ب.أ)
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TT

«دوري الأمم الأوروبية»: تعادل فنلندا مع بيلاروسيا... ومولدوفا مع جزر فارو

جماهير فنلندا تدعم أوكرانيا قبل مواجهة بيلاروسيا الثلاثاء (إ.ب.أ)
جماهير فنلندا تدعم أوكرانيا قبل مواجهة بيلاروسيا الثلاثاء (إ.ب.أ)

تعادل منتخب فنلندا سلبياً مع ضيفه منتخب بيلاروسيا، الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

ويتصدر منتخب فنلندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، فيما حصدت بيلاروسيا أول نقطة لها لتحتل المركز الثالث.

وفي الجولة الأولى فازت فنلندا على سان مارينو 7 /صفر، وخسرت بيلاروس أمام ألبانيا صفر/ 2.

وفي مباراة أخرى، تعادل منتخب مولدوفا مع جزر فارو 1 / 1، الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث.

وتقدم منتخب جزر فارو بهدف عن طريق فيلغورمور ديفيدسن من ركلة جزاء في الدقيقة الـ26، قبل أن يدرك سيرجيو بيرتشون التعادل لمولدوفا في الدقيقة الـ66. وحاول الفريقان خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة دون جدوى.

ورفع منتخب جزر فارو رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني مقابل نقطة واحدة لمولدوفا في المركز الرابع.

وفي الجولة الأولى من البطولة القارية تعادلت جزر فارو مع كازاخستان 1 /1، وخسرت مولدوفا أمام مضيّفتها سلوفاكيا صفر/ 2.

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روسيا تهزم إيران بثنائية ودياً

روسيا هزمت إيران في كازان (أ.ب)
روسيا هزمت إيران في كازان (أ.ب)
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روسيا تهزم إيران بثنائية ودياً

روسيا هزمت إيران في كازان (أ.ب)
روسيا هزمت إيران في كازان (أ.ب)

فاز منتخب روسيا على نظيره الإيراني بنتيجة 2 - صفر في تجربة ودية جمعت بينهما الثلاثاء خلال العطلة الدولية الحالية.

وسجل مهاجم موناكو الفرنسي ألكسندر غولوفين هدفي روسيا في الدقيقتين 21 و36، ليحسم أصحاب الأرض الانتصار الودي.

ولا تزال روسيا خاضعة لعقوبة الإيقاف من الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

أما منتخب إيران، فكان قد خسر مباراة ودية ضد أوزبكستان مؤخراً 1 - 3، فيما يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية مطلع العام المقبل.

ويلعب المنتخب الإيراني في البطولة الآسيوية ضمن مجموعة تضم الصين وسوريا وقرغيزستان.

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