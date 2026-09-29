لوبيتيغي: أكرم عفيف قدم كثيراً من التضحيات للعنابي

أكد الإسباني جولين لوبيتيغي، أنه سيحرص على رصد جميع المعلومات المتعلقة بمنافسه في نصف نهائي كأس الخليج الـ27 في جدة.

وشدَّد مدرب قطر على أهمية التركيز على التفاصيل خلال مواجهة الإمارات الأربعاء، مؤكداً أن المنافِس يُعدُّ أحد أبرز المرشحين في البطولة.

وقال: «منتخب الإمارات أحد أهم المرشحين، وعلينا التركيز على أنفسنا، وسوف نراعي التركيز على التفاصيل الدقيقة. ليس لدينا وقت طويل للتحضير، ولكن يجب أن نكون مستعدين».

وتطرق إلى التغيير في تمركز أكرم عفيف خلال المباريات الأخيرة، بعدما ظهر بشكل أكبر في عمق الملعب من الناحية الهجومية، موضحاً أن اللاعب قدَّم تضحيات من أجل خدمة الفريق في هذا المركز.

وأضاف: «أكرم عفيف قام بعدد من التضحيات من خلال اللعب في هذا المركز، وهو لاعب يستطيع التسجيل، وصنعنا فرصاً كثيرة، وأنا سعيد بأدائه وبأداء باقي اللاعبين».

وأكد المدير الفني لمنتخب قطر عدم قلقه بشأن تمركز عفيف في عمق الملعب، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأداء الجماعي للفريق، بوصفه العامل الأهم في المرحلة المقبلة من منافسات البطولة.

بدوره أكد الكرواتي زالاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات على تمسكه بخطته الفنية قبل مواجهة منتخب قطر، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو تحقيق الفوز.

وتحدَّث داليتش خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة عن إمكانية تغيير خطته، موضحاً أن ذلك ليس من أسلوبه، وأن المنتخب الذي يسعى إلى التتويج باللقب يجب أن يكون مستعداً للفوز على أي منافس.

وقال مدرب الإمارات إنه يتابع منتخبات المجموعة الأولى، مؤكداً أن جميع المنتخبات المشارِكة تمتلك قدرات تنافسية، وأنَّ مواجهة قبل النهائي ستكون أمام منتخب سبق له المشارَكة في كأس العالم.

وتطرق داليتش إلى الأجواء داخل المنتخب الإماراتي، مشيراً إلى وجود حالة من التضامن والتحفيز بين اللاعبين، واصفاً المجموعة بأنها «عائلة واحدة».

زالاتكو لدى إشرافه على تدريبات الإمارات (المنتخب الإماراتي)

وأضاف أنه كان يتوقع الوصول إلى هذا المستوى بعد نحو 6 أشهر من العمل، لكنه أعرب عن سعادته بتحقيق تقدم ملحوظ خلال 10 أيام فقط، وهو ما يعكس، من وجهة نظره، الروح الإيجابية التي تسود الفريق.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الفنية والبدنية، أكد مدرب الإمارات وجود بعض الإرهاق لدى اللاعبين، في ظلِّ خوض مباراة كل 3 أيام، موضحاً أن ضغط المباريات يمثل تحدياً أمام الجهاز الفني، الذي يسعى إلى التعامل معه من خلال منح الفرصة لبعض العناصر التي لم تشارك بصورة منتظمة.

وكشف داليتش عن غياب اللاعب سيزار عن مواجهة قطر، بسبب تعرضه للإصابة، مؤكداً أن غيابه يمثل خسارة للفريق نظراً لما يمتلكه من إمكانات مميزة.

وأكد على أهمية بطولة كأس الخليج وقوة المواجهة المقبلة، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنه لا يحتاج إلى تحفيز إضافي لهم، في ظلِّ رغبة الجميع في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب.

من جانبه قال علي صال، لاعب المنتخب الإماراتي، إن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد قبل المباراة.

وأضاف في المؤتمر الصحافي: «لدينا تركيز كبير قبل مواجهة قطر، ونسعى لتقديم أداء يرضي الجماهير الإماراتية من أجل تحقيق الانتصار».