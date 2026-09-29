ولد علي: واقع الكرة اليمنية يحتاج إلى نظرة واقعية

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، أن الجهاز الفني سيُجري تقييماً شاملاً لمشاركة المنتخب في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، عقب نهاية البطولة، تمهيداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا.

وقال ولد علي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة البحرين: «بعد هذه البطولة سنُحلل كل ما قمنا به، وستكون لدينا مباراتان تحضيريتان في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، استعداداً لكأس آسيا».

وشدد مدرب اليمن على أهمية اكتساب اللاعبين خبرة اللعب على مستويات تنافسية أعلى، قائلاً: «يجب على اللاعبين أن يعرفوا معنى اللعب في المستوى العالي، وهذه مسؤوليتنا ومسؤوليتهم أيضاً، من خلال الحصول على دقائق مشاركة أكبر مع أنديتهم».

️| نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن في المؤتمر الصحافي:- سأكون قاسي قليلا في الرد، واقع اليمن ليس كما تتخيله أو تتبناه، ويجب أن نكون واقعيين في طرحنا.#البحرين_اليمن #خليجي27 pic.twitter.com/HL9Xx7iz0E — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 29, 2026

وعن اختياراته لقائمة المنتخب، أكد ولد علي أن المعيار الأساسي لديه هو المستوى الذي يقدمه اللاعب. وقال: «إذا كان هناك لاعب في اليمن يستطيع اللعب على مستوى عالٍ، فمرحباً به في المنتخب. لا يهمُّني ما يحدث خارج الملعب، وما يهمُّني هو ما أشاهده في التدريبات والمباريات».

ووجَّه رسالة إلى وسائل الإعلام اليمنية، قائلاً: «رسالتي للصحافيين أن يصنعوا المنافسة بين اللاعبين، بدلاً من دعم أسماء معينة. المعيار لديَّ هو ما يقدمه اللاعب داخل الملعب وفي التدريبات».

وفي حديثه عن واقع المنتخب والكرة اليمنية، قال ولد علي: «سأكون قاسياً قليلاً في إجابتي؛ واقع اليمن ليس كما قد يتخيله البعض أو يتبناه في طرحه، وعلينا أن نكون واقعيين».