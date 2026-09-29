لوبيتيغي: الإمارات من أبرز المرشحين… وتركيزنا على أنفسنا

أكد الإسباني جوليان لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، أهمية التركيز على التفاصيل الدقيقة في مواجهة الإمارات ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، مشيراً إلى أن ضيق الوقت بين المباريات يفرض على الجهاز الفني إدارة جاهزية اللاعبين بعناية.

وقال لوبيتيغي، خلال المؤتمر الصحافي: «منتخب الإمارات أحد أبرز المرشحين، لكن علينا التركيز على أنفسنا، والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة. ليس لدينا وقت طويل للتحضير، لكن يجب أن نكون مستعدين».

وشدد مدرب قطر على ضرورة عدم الانشغال بمواجهة الدور نصف النهائي قبل إنهاء دور المجموعات، قائلاً: «علينا التركيز على مواجهة الإمارات أولاً قبل التفكير في نصف النهائي. أريد تجهيز بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا ومنحهم دقائق لعب، فمن المهم أن يكون جميع اللاعبين في كامل الجاهزية، وأن نكون قريبين منهم للحفاظ عليهم من الإصابات».

وعن إمكانية حضوره مواجهة السعودية والعراق التي تُقام بالقرب من مقر الحصة التدريبية للمنتخب القطري، قال لوبيتيغي: «أنا أحب كرة القدم، وبطبيعة الحال سأتابع المباراة لأنني أعشق كرة القدم، لكن تركيزي سيكون على منتخبي، وفي الوقت ذاته أريد الحصول على جميع المعلومات عن المنتخبين».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تمركز أكرم عفيف بصورة مختلفة في عمق الهجوم، بعدما اعتاد أداء دور أكبر في صناعة اللعب، قال لوبيتيغي: «أكرم عفيف قدّم عدداً من التضحيات من خلال اللعب في هذا المركز، وهو لاعب يستطيع التسجيل، ونجحنا في صناعة الكثير من الفرص. أنا سعيد بأدائه وأداء بقية اللاعبين، ولست قلقاً بشأن تمركزه في عمق الملعب، والأهم بالنسبة إلينا المحافظة على اللعب الجماعي».

من جانبه، أكد حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري، أن ضيق الوقت فرض تحضيرات مختلفة قبل مواجهة الإمارات، وقال: «استعددنا بصورة جيدة، والمباراة الثالثة في البطولات المجمعة لا يكون قبلها وقت كبير للتحضير. خضنا حصة استرجاعية، ونسعى إلى تطوير أنفسنا خلال الحصة التدريبية الأخيرة».

وتحدث الهيدوس عن المواجهات التاريخية مع المنتخب الإماراتي، قائلاً: «منتخب الإمارات متجدد، لكن مواجهاتنا أمامه دائماً ما تكون صعبة. عندما بدأت مع المنتخب القطري كان هناك جيل إسماعيل مطر، ثم جيل علي مبخوت وعمر عبد الرحمن، ودائماً ما تملك الإمارات منتخباً متجدداً. تركيزنا الأكبر سيكون على أنفسنا وتطبيق تعليمات المدرب».

ونفى الهيدوس التفكير في إنهاء مسيرته الدولية، قائلاً: «لم أفكر في الاعتزال. عندما يفقد اللاعب الشغف والرغبة، حينها سيتجه إلى الاعتزال. بدأت ممارسة التنس منذ أن كان عمري ثمانية أعوام، لكن شغفي بكرة القدم قادني إليها».