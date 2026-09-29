الهيدوس: لم أفكر في الاعتزال

قال حسن الهيدوس، لاعب المنتخب القطري لكرة القدم، إنه لم يفكر بعد في الاعتزال، وإنه ما زال يمتلك الشغف لمواصلة اللعب.

ويستعد المنتخب القطري لمواجهة شقيقه الإماراتي غداً (الأربعاء)، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة خليجي الديار العربية التي تستضيفها السعودية.

وقال الهيدوس خلال المؤتمر الصحافي: «لم أفكر في الاعتزال، إذا فقد اللاعب الشغف سوف يتجه للاعتزال»، في إشارة منه إلى أنه لا يزال لديه شغف الاستمرار في الملاعب.

وأضاف: «من عمر 8 سنوات بدأت لعب رياضة التنس، ولكن شغف لعب كرة القدم قادني إليها».

وعن المباراة أمام المنتخب الإماراتي، قال: «المواجهة الثالثة في البطولات المجمعة لا يكون فيها تحضير كبير بسبب ضيق الوقت، قمنا بحصة استرجاعية ونحاول تطوير أنفسنا في مران اليوم».

وأضاف: «نحن متحمسون للغاية لمواجهة المنتخب الإماراتي التي دائماً ما تتكرر».