«يويفا» يوزع 31.5 مليون يورو على 611 نادياً أوروبياً

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) توزيع 31.5 مليون يورو على الأندية التي سمحت للاعبيها بالمشاركة مع منتخبات بلادهم في دوري الأمم الأوروبية خلال موسم 2024-2025.

تأتي الدفعة ضمن الدورة الحالية لبرنامج مزايا الأندية التابع للاتحاد الأوروبي، والمنبثق من مذكرة التفاهم الموقَّعة مع رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل أكثر من 800 نادٍ في مختلف أنحاء القارة.

وأوضح «يويفا» أن هذه المبالغ تشكل جزءاً من 104 ملايين يورو خُصصت لتعويض الأندية عن مشاركة لاعبيها في دوري الأمم الأوروبية لموسمي 2024-2025 و2026-2027، إلى جانب التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا 2028.

ويشمل البرنامج 611 نادياً من جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في «يويفا»، بينها عدد من أندية الهواة، في إطار تعويض الأندية عن إتاحة لاعبيها للمنتخبات الوطنية خلال فترات المباريات الدولية.

وسيتصدر لايبزيغ الألماني قائمة الأندية المستفيدة من الدفعة الأولى، بعدما بلغت حصته نحو 353 ألف يورو، نظير مشاركة 16 لاعباً من صفوفه مع منتخباتهم الوطنية.

وكان المنتخب البرتغالي قد تُوِّج بلقب نسخة 2025 من دوري الأمم الأوروبية، عقب تفوقه على إسبانيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، فيما انطلقت منافسات نسخة 2026-2027 الأسبوع الماضي.