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ديوكوفيتش يشعر بحالة بدنية جيدة قبل عودته إلى «دورة الصين المفتوحة»

نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)
نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)
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ديوكوفيتش يشعر بحالة بدنية جيدة قبل عودته إلى «دورة الصين المفتوحة»

نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)
نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)

قال نوفاك ديوكوفيتش إنه يشعر بارتياح إزاء استجابة جسده قبل انطلاق «دورة الصين المفتوحة للتنس»، مع سعي الصربي، الحاصل على 24 ​لقباً في البطولات الكبرى، إلى استعادة زخمه في بطولة حقق فيها نجاحات كبيرة، بعد مخاوف تتعلق بلياقته مؤخراً.

وسيعود ديوكوفيتش (39 عاماً) إلى الملاعب لأول مرة منذ هزيمته المفاجئة في الدور الأول من «بطولة أميركا المفتوحة» أمام ماريانو نافوني أواخر الشهر الماضي، عندما عانى من مشكلات في الكتف والظهر وتقيأ في منتصف المباراة.

وسيحاول المصنف الـ11 ‌عالمياً تجاوز تلك ‌المشكلات عندما يواجه البرتغالي نونو بورغيس ​بالدور ⁠الأول ​في بكين ⁠الأربعاء. وقال ديوكوفيتش، الفائز بـ«بطولة الصين المفتوحة» 6 مرات، للصحافيين يوم الاثنين: «نعم؛ أشعر أنني بخير حتى الآن». وأضاف: «سنرى... من الواضح أن الأمر يختلف تماماً عندما تلعب مباراة رسمية مقارنة بمجموعة أو جلسات التدريب، لكن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن». وتابع: «كنت أتطلع إلى المجيء للصين، كما هي الحال دائماً. سجلي على ‌الأراضي الصينية يتحدث عن ‌نفسه. معرفة ذلك تمنحني شعوراً بالثقة أحتاجه ​حقاً. بشكل عام، تسير الأمور بشكل ‌جيد جداً حتى الآن بشأن جسدي، وما ‌أشعر به وأدائي».

ويعدّ اللاعبُ المصنفُ الأول عالمياً سابقاً عامل جذب هائلاً في بكين، حيث فاز باللقب في أعوام 2009 و2010 و2012 و2013 و2014 و2015، ويحمل سجلاً مثالياً بتحقيق 29 انتصاراً، ولم ‌يخسر من قبل في بطولة «اتحاد لاعبي التنس المحترفين - فئة 500 نقطة». ولا يزال ⁠سعيُه ⁠لتحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى للانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها أحدَ الأهداف الرئيسية القليلة المتبقية لديوكوفيتش، الذي أصبح أكبر انتقائية بشأن جدول بطولاته في السنوات الأخيرة. وأكمل الصربي: «في هذه المرحلة من مسيرتي، يتعلق الأمر حقاً بالبطولات التي أستمتع باللعب فيها، والتي حققتُ فيها النجاح في الماضي، وأشعر فيها باستقبال إيجابي من الجماهير». وتابع: «سجل نتائجي على الأراضي الصينية مذهل. لم ألعب هنا منذ 11 عاماً. كنت أحاول التوفيق بين ذلك ​وجدول مشاركاتي في السنوات الماضية، ​لكن الأمر سار على نحو جعلني ألعب في شنغهاي فقط». وأردف: «كانت بكين على قائمة الأولويات هذا العام».

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الرياضة رياضة عالمية

سجن بطل العالم السابق في السنوكر 7 سنوات لارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال

غرايم دوت (رويترز)
غرايم دوت (رويترز)
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سجن بطل العالم السابق في السنوكر 7 سنوات لارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال

غرايم دوت (رويترز)
غرايم دوت (رويترز)

حكمت محكمة في اسكوتلندا، الثلاثاء، على بطل العالم السابق في السنوكر غرايم دوت بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفلين.

وصدر الحكم بحق دوت (49 عاماً) أمام المحكمة العليا في إدنبره، حيث قال القاضي شون سميث إنه «سلب الضحيتين من جزء مهم من طفولتهما».

وكانت هيئة محلفين قد أدانته في أغسطس (آب) بتهمة تعريض طفل وطفلة لعدة حوادث اعتداءات خلال الفترة بين عامي 1993 و2010، عندما كانا لا يزالان في مرحلة ما قبل المراهقة.

وخلال المحاكمة التي استمرت خمسة أيام، استمعت المحكمة إلى شهادات تفيد بأن دوت كشف عن أعضائه أمام الطفلين، وقام بلمسهما بشكل غير لائق وتقبيلهما.

وقد أُدين بتهمتين تتعلقان بسلوك مخل بالآداب وفاضح وذي طابع شهواني، وذلك بعد أن كان قد نفى التهم الموجهة إليه.

ووصفت شرطة اسكوتلندا دوت بعد المحاكمة بأنه «شخص خطير».

كما سحبت الرابطة العالمية لمحترفي البلياردو والسنوكر عضويته بشكل دائم عقب إدانته.

وكان دوت توج بطلاً للعالم في السنوكر عام 2006، كما حلّ وصيفاً في عامي 2004 و2010.

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«آسياد 2026-يد»: البحرين تفك عقدة قطر وتحرز الذهبية الأولى في تاريخها

فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)
فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)
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«آسياد 2026-يد»: البحرين تفك عقدة قطر وتحرز الذهبية الأولى في تاريخها

فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)
فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها (أ.ب)

فكّت البحرين عقدة قطر وأحرزت ذهبية كرة اليد للرجال، للمرة الأولى في تاريخها، في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، بتفوقها المثير 33-32، الثلاثاء.

وردّ المنتخب البحريني اعتباره ضد «العنابي»، بعد أن خسر أمامه في نهائييْ آسياد 2018 و2022.

وفشل «العنابي» في الحفاظ على ميداليته الذهبية، بعد تتويجه بلقب النسخ الثلاث الماضية، ضِمن المسابقة التي أُدرجت، للمرة الأولى، في الألعاب عام 1982.

وفرضت البحرين تفوقها منذ الشوط الأول، وباستثناء تقدّم واحد لقطر (6-5)، حافظت على أفضلية طفيفة طيلة الشوط بفارق 3 أهداف.

فشل «العنابي» في الحفاظ على ميداليته الذهبية بعد تتويجه بلقب النسخ الثلاث الماضية (أ.ب)

وفي الوقت الذي انتفض فيه القطري ليقلّص النتيجة (13-14)، تعرّض لاعبه نصر الدين مقديش للطرد (26)، في شوط أنهاه البحرينيون لصالحهم (16-15).

وفي الشوط الثاني، قدم الحارس البحريني محمد عبد الحسين أداء هائلاً ليُبقي على تفوق منتخبه بفارق هدف، في أغلب فترات الفصل الثاني.

وشرع «الأحمر» تدريجياً في توسيع الفارق، ليصل لـ4 أهداف (30-26)، رغم استماتة قطر وتقليصها الفارق لهدف وحيد، قبل دقيقتين من نهاية اللقاء (31-32).

ووقَّع أحمد فاضل جلال هدف الخلاص للبحرين في آخِر الأنفاس (33-31).

وخاضت قطر والبحرين النهائي، بعد فوزهما على كوريا الجنوبية 32-30 واليابان المضيفة 35-31 على التوالي، في الدور نصف النهائي.

ولم يكن بلوغ البلدين الخليجيين النهائي مفاجئاً، إذ خاضت البحرين المسابقة وهي بطلة آسيا، اللقب الذي أحرزته، مطلع العام الحالي، في الكويت بفوزها على قطر نفسها في النهائي 29-26 بعد التمديد.

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رياضة دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة عالمية

بوكتينيو: سنكون عشنا فترة من الخداع إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي

ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
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بوكتينيو: سنكون عشنا فترة من الخداع إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي

ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)
ماوريسيو بوكتينيو (رويترز)

أعرب ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن حزنه نظراً لأن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون قد «عاش فترة من الخداع» إذا ثبت أن مانشستر سيتي خالف القواعد المالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن أنباء انتشرت يوم الجمعة الماضي تفيد بإدانة مانشستر سيتي في غالبية التهم الـ115 التي وُجهت إليه، مما أثار على الفور تكهنات بشأن إمكانية تعرض النادي لعقوبات غير مسبوقة، من بينها الهبوط وتجريد الفريق من ألقابه.

ولم تحدد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أي إطار زمني بشأن العقوبات المحتملة أو استئناف مانشستر سيتي.

وقال بوكتينيو، الذي تولى تدريب توتنهام بين عامي 2014 و2019، وتشيلسي في موسم 2023-2024، وسبق له تدريب ساوثهامبتون بين عامي 2013 و2014، إن ذلك أدى إلى تشويه صورة التاريخ.

وقال مدرب المنتخب الأميركي الحالي في تصريحات لصحيفة «الغارديان» الصادرة اليوم (الثلاثاء)، عبر مترجم: «في نهاية المطاف، مررنا بفترة لم تكن فيها العدالة الرياضية موجودة، فكيف يمكن إصلاح كل ما تعرض للضرر بسبب ذلك؟». وأضاف: «إذا كان ذلك صحيحاً... فقد عشنا فترة من الخداع».

وأكد بوكتينيو أنه لا توجد عقوبة يمكنها تعويض «الضرر» الذي حدث.

وقال: «أياً كانت العقوبة، فمن المستحيل العودة بالزمن إلى الوراء. تسبب ذلك في كثير من الضرر. في النهاية، التزم عديد من الأندية بالقواعد، بينما لم يلتزم البعض الآخر».

وسبق للمدرب الأرجنتيني أن قال إن توتنهام يجب أن يحصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017، بعدما أنهى المسابقة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، يوم السبت الماضي، إنه لا يزال «واثقاً» من قدرة النادي على إثبات براءته، بينما يُعتقد أن الرئيس التنفيذي فيران سوريانو، أبلغ اجتماع مجلس رابطة الأندية الأوروبية في كوبنهاغن، يوم الاثنين، بأن مانشستر سيتي يعترض على الحكم الصادر بحقه، لكنه لا يزال يخوض معركته لإثبات موقفه.

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