من أرض الحرمين إلى بلد الياسمين... رالي «سعودي - سوري» يجمع القلوب

تنطلق السبت فعاليات الرالي «السعودي - السوري» للدراجات النارية 2026، تحت شعار «من بلد الحرمين إلى بلد الياسمين... دروب تجمع القلوب»، بمشاركة نحو 40 إلى 45 دراجاً سعودياً، في رحلة رياضية وسياحية تستمر حتى 12 أكتوبر (تشرين الأول)، وتهدف إلى تعزيز أواصر الأخوة والتواصل بين الشعبين السعودي والسوري، والتعريف بالمقومات السياحية والثقافية والتاريخية في البلدين.

ويمتد مسار الرحلة من مدينة جدة مروراً بينبع والوجه وضباء ونيوم وحقل، قبل دخول الأراضي الأردنية والوصول إلى سوريا، حيث يشمل البرنامج جولات في دمشق واللاذقية وعدد من المدن والمناطق السورية، فيما تصل مسافة الرحلة داخل المملكة إلى نحو 1600 كم.

ويُنظم الرالي برعاية وزارة السياحة السورية، من قبل مجموعة «فرق المتحدون للدراجات النارية» في السعودية والوطن العربي، وبالتنسيق مع الجهات الرياضية المعنية في البلدين، بمشاركة دراجين سعوديين، في رحلة تجمع بين الطابع الرياضي والسياحي والثقافي، إلى جانب نشر ثقافة القيادة الآمنة والارتقاء بممارسة رياضة الدراجات النارية بصورة صحيحة.

وفي تعليقه على الرالي، قال وزير السياحة مازن الصالحاني: «العلاقة بين سوريا والمملكة تتجاوز الروابط التاريخية والثقافية إلى مساحة واسعة من الفرص السياحية والتواصل بين الشعبين. وما يميز هذه الرحلة أنها تقدم السياحة بالطريقة التي نؤمن بها: تجربة حقيقية يكتشف من خلالها الزائر المدن والطرق والطبيعة والثقافة ويلتقي بالناس. ونحن نرحب بأشقائنا القادمين من المملكة، ونتطلع إلى أن تكون مثل هذه المبادرات جسوراً لمزيد من الزيارات والتجارب المشتركة بين سوريا والسعودية».

يذكر أن الرالي يحمل رسالة محبة وتواصل من أبناء المملكة إلى الشعب السوري، ويأتي امتداداً للتقارب بين البلدين في مختلف المجالات، حيث إن الرالي يحمل رسالة محبة خالصة من السعوديين إلى أشقائهم في سوريا، وهو استكمال للتقارب بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

وتستهدف المبادرة دعم التبادل السياحي والثقافي والرياضي، وإبراز القواسم المشتركة بين الشعبين السعودي والسوري، وفتح آفاق جديدة للتواصل بين الشباب، إلى جانب التعريف بالوجهات السياحية والطبيعية والتاريخية في البلدين، وترسيخ قيم التعاون والاستقرار والتنمية والعمل المشترك.