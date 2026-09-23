البطل الأولمبي جاكيلين يغيب عن موسم البياثلون للتركيز على الدراجات

أعلن الاتحاد الدولي للبياثلون، مساء الثلاثاء، أن البطل الأولمبي إميليان جاكيلين سيغيب عن موسم البياثلون 2026-2027، من أجل التركيز على مسيرته في رياضة الدراجات.

وقال جاكيلين في مقطع فيديو نشره الاتحاد الفرنسي للتزلج: «اتخذت هذا القرار لمواصلة ركوب الدراجات في الأشهر القليلة المقبلة، وكنتيجة لذلك، لن أوجد مع فريق البياثلون في الشتاء المقبل».

ومع ذلك شدد على أنه بذلك لا ينهي مسيرته في رياضة البياثلون، وأن المشاركة في أولمبياد 2030 في جبال الألب الفرنسية تظل هدفاً له.

وذكر: «قصتي في البياثلون لم تنته. الهدف يظل كما قلت سابقاً، أولمبياد 2030. الطريق الذي أسلكه الآن مختلف ومميز، لكنني أشعر بأنه يتماشى مع ما أريد تحقيقه».

وأكمل: «كوينتان (فيون ماييه)، وإيميليان (كلود)، وفابيان (كلود)، وإريك (بيرو) وأنا، نريد جميعاً الوصول إلى أولمبياد 2030، لكن الأمر ليس بهذه البساطة التي نعتقدها. هناك الكثير من الرياضيين الشبان الذين يتمتعون بالطاقة والدافع».

وأكد: «أعلم أنه إذا كنت أريد حقاً أن أكون هناك في 2030، فعلي أن أتحلى بالرغبة والحماس نفسيهما اللذين يتمتع بهما الشبان. وهذا ما أريد الوصول إليه من خلال ممارسة رياضة الدراجات».

والتزم جاكيلين بمواصلة ممارسة رياضة الدراجات خلال الصيف الحالي، استعداداً لخوض أول سباق احترافي له في أغسطس (آب).

وخلال سباقات لا بولينورماند، وجولات ليموزان وبريطانيا، ساعد جاكيلين زملاءه في فريق ديكاتلون «سي إم إيه سي جي إم» على البقاء ضمن دائرة المنافسة على الصعود إلى منصة التتويج.

وفاز لاعب البياثلون الفرنسي بالميدالية الذهبية في سباق التتابع للرجال، والميدالية البرونزية في سباق المطاردة خلال دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت هذا العام في ميلانو وكورتينا دامبيتسو.

كما أحرز ميداليتين فضيتين في سباقي التتابع للرجال والتتابع المختلط خلال أولمبياد بكين 2022.

ومن بين إنجازاته الأخرى، توج جاكيلين بخمس ميداليات ذهبية في بطولات العالم.