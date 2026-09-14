«ألعاب آسيا» اختبار أخير للرياضيين المشاركين في «بطولة الرياض الدولية 2026»

بدأ العد التنازلي لانطلاق «دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة - الرياض 2026»، مع تبقي 90 يوماً على انطلاق منافساتها بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة أكثر من 4500 رياضي ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية آسيوية، يتنافسون في 18 رياضة.

ومع دخول الاستعدادات للحدث القاري مراحلها المتقدمة، تتجه أنظار القارة الآسيوية خلال الأيام المقبلة إلى «دورة الألعاب الآسيوية الـ20 - ناغويا 2026»، التي تمثل إحدى المحطات المهمة على «الطريق إلى الرياض»، في ظل التقارب الزمني بين الحدثين والمشاركة الواسعة المرتقبة للرياضيين الآسيويين في كلتا الدورتين.

ومن المتوقع أن تشارك نسبة كبيرة من الرياضيين المشاركين في «ناغويا 2026» مجدداً في العاصمة السعودية خلال ديسمبر المقبل؛ مما يجعل «ناغويا» محطة تنافسية مهمة للرياضيين والمنتخبات الآسيوية قبل التوجه إلى الرياض وخوض منافسات «دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية».

ويمثل هذا التقاطع بين الدورتين امتداداً لموسم رياضي آسيوي حافل، تنتقل خلاله رحلة عدد كبير من رياضيي القارة من «ناغويا» إلى «الرياض»، في مسار يعكس تنوع الرياضات الآسيوية واتساع قاعدة المشاركة، ويمنح الجماهير فرصة لمتابعة نخبة من الرياضيين في محطتين قاريتين متتاليتين خلال عام 2026.

الرياض تستعد لاستقبال نخبة رياضيي القارة الآسيوية (الأولمبية السعودية)

وفي الوقت الذي تستعد فيه المنتخبات واللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية لـ«منافسات ناغويا»، تواصل اللجنة المنظمة لـ«الرياض 2026» استعداداتها لاستضافة الحدث، والعمل على مختلف الجوانب التشغيلية والتنظيمية لضمان تقديم تجربة متكاملة للرياضيين والوفود والجماهير ووسائل الإعلام.

وقالت الأستاذة منيرة السديري، الرئيسة التنفيذية لـ«دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية - الرياض 2026»: «مع تبقي 90 يوماً على انطلاق الدورة، ندخل مرحلة مهمة من استعداداتنا في الرياض، ونعمل بوتيرة متسارعة لاستكمال مختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة تليق برياضيي القارة الآسيوية ومكانة المملكة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى».

45 لجنة أولمبية تستعد للمنافسة في 18 رياضة (الأولمبية السعودية)

وأضافت: «تمثل (دورة الألعاب الآسيوية) في ناغويا محطة مهمة على الطريق إلى (الرياض)، ليس فقط للرياضيين الذين نتطلع إلى استقبال عدد كبير منهم مجدداً في ديسمبر، بل كذلك بالنسبة إلينا بصفتنا لجنة منظمة. ستكون (ناغويا) فرصة مهمة للاطلاع عن قرب على التجربة التشغيلية والتنظيمية والاستفادة منها، وتبادل الخبرات مع المنظومة الرياضية الآسيوية، في الوقت الذي نواصل فيه استعداداتنا لاستقبال آسيا في قلب الرياض».