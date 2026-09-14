آندرسون لاعب السيتي: فودين كان في قمة السعادة بعد الفوز على يونايتد رغم طرده

أكد إليوت آندرسون، لاعب مانشستر سيتي، أن زميله فيل فودين كان في قمة السعادة داخل غرفة الملابس، رغم طرده خلال الفوز على مانشستر يونايتد 1 - 0 في ديربي مانشستر الأحد.

وتعرض فودين للطرد في منتصف الشوط الأول بعدما ركل برونو فرنانديز إثر احتكاك خشن من لاعب يونايتد، ليضطر سيتي إلى استكمال المباراة بـ10 لاعبين، قبل أن يحسم إيرلينغ هالاند الفوز بهدف احتُسب بعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد.

وقال آندرسون عن فودين: «كان يمر بمزيج من المشاعر... بالطبع كان حزيناً لعدم استكمال المباراة، لكنه كان يقفز فرحاً في غرفة الملابس، مثلنا جميعاً. طرده جعل المباراة أصعب، لكنه دفعنا إلى التكاتف، وأظهرنا روحاً قتالية وقيادة حقيقية. لم يكن خروجه مثالياً، لكننا قاتلنا من أجل الفوز، ونجحنا في التعامل مع التغيير الذي فرضه ذلك على طريقة لعبنا».

وأضاف آندرسون أن الفوز يعكس قوة شخصية الفريق، الذي حقق 4 انتصارات متتالية في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار: «لا شك في أننا نملك الجودة، لكننا نُظهر أيضاً عقلية قوية. لم نستسلم، وقاتلنا في كل التحام وكل مواجهة، وانتظرنا الفرصة، ثم جاء هدف إيرلينغ».

وأصبح هالاند الهداف التاريخي لمواجهات ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفه الـ9 في هذه المواجهة، بينما اختير آندرسون أفضل لاعب في المباراة.

وأشاد آندرسون بزميله إنزو فرنانديز، الذي انضم إلى سيتي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وقال عنه: «إنه لاعب جيد للغاية، ويملك جودة كبيرة في التعامل مع الكرة، ومعرفة أن هناك لاعباً إلى جوارك يساندك تمثل مساعدة كبيرة. إنه لاعب رائع».