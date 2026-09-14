عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:31 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إيراولا يقيم أحمال اللاعبين مع استعداد ليفربول لمواجهة توتنهام

أندوني إيراولا (رويترز)
أندوني إيراولا (رويترز)
TT
TT

إيراولا يقيم أحمال اللاعبين مع استعداد ليفربول لمواجهة توتنهام

أندوني إيراولا (رويترز)
أندوني إيراولا (رويترز)

قال أندوني إيراولا مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه لا يزال يتعرف على اللاعبين القادرين على تحمل متطلبات اللعب كل ثلاثة أيام، في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لاستضافة توتنهام هوتسبير في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم غداً الثلاثاء.

وبدأ ليفربول مشواره في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة متذبذبة تحت قيادة إيراولا، بعد تعادله في ثلاث من أول أربع مباريات في الدوري، على الرغم من فوزه على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وقال الإسباني إن إدارة أحمال العمل لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً.

وقال إيراولا للصحافيين: «هناك لاعبون يلعبون كل ثلاثة أيام دون أي مشاكل. إنهم أقوياء جداً، وأداؤهم لا يتغير كثيراً».

وأضاف: «وهناك لاعبون آخرون يكون الخطر أكبر بالنسبة لهم ويختلف مستواهم. علي التعرف على من هو جاهز للعب مباراة كل ثلاثة أيام ومن يحتاج إلى الراحة حتى لا يتأثر مستواه».

وأشار مدرب ليفربول إلى أن اللاعبين أصحاب الخبرة، مثل القائد فيرجيل فان دايك، أثبتوا بالفعل قدرتهم على تحمل جدول المباريات المزدحم، لكن تقييم اللاعبين الأصغر سناً والوافدين الجدد سيستغرق مزيداً من الوقت.

وقال إيراولا: «لدينا بعض اللاعبين الآخرين، ذوي الخبرة، الذين خاضوا مثل هذه التجربة من قبل، وأعلم أنهم قادرون على ذلك».

وتابع: «فيرجيل قادر على ذلك؛ لأنه خاض هذه التجربة من قبل، ولديه الخبرة، ولا يتأثر مستواه كثيراً».

وأكمل: «أما بالنسبة للاعبين الأصغر سناً والوافدين الجدد، فهناك بعض علامات الاستفهام، بالنسبة لهم وبالنسبة لي وللجميع. سيتعين علينا دراسة كل حالة على حدة».

كما ألمح إيراولا إلى إجراء تغييرات في مواجهة توتنهام غداً؛ إذ من المقرر أن يشارك جيورجي مامارداشفيلي للمرة الأولى مع ليفربول هذا الموسم في حراسة المرمى بدلاً من الحارس الأساسي أليسون بيكر.

وقال إيراولا: «أعتقد أن الشكوك بشأن بيكر قليلة، فهو يقدم أداءً جيداً جداً».

وصرّح: «أقدر جيورجي بشدة، فأنا أعرفه من إسبانيا. لقد حاولنا التعاقد معه في بورنموث قبل قدومي إلى هنا. بالنسبة إليّ، هو حارس مرمى جيد جداً وسيبدأ مباراة الغد».

وعلى صعيد الإصابات، قال إيراولا إن المدافع جو غوميز عاد إلى التدريبات وسيكون جاهزاً للعب، فيما يتواصل غياب كونور برادلي عن الملاعب.

مواضيع
رياضة ليفربول رياضة إنجليزية كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصادر «الشرق الأوسط»: الشباب يرفع طلب إقالة ليتش

رياضة سعودية توماس ليتش (نادي الشباب)

مصادر «الشرق الأوسط»: الشباب يرفع طلب إقالة ليتش

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إدارة نادي الشباب رفعت أمس، إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلباً لإقالة المدرب الألماني توماس ليتش من منصبه.

عبد العزيز الصميلة (الرياض)
رياضة عالمية روبرت مورينو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

المدرب الإسباني المؤقت لكوريا الجنوبية لن يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي

قال المدرب الإسباني المؤقت لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم روبرت مورينو الاثنين، إنه يريد أن يجعل جماهير كرة القدم في البلاد «سعيدة».

«الشرق الأوسط» (سيول)
رياضة عالمية أطلق اللاعبون حملتهم في 2025 للمطالبة بتمثيل أكبر في عملية صنع القرار بالبطولات الأربع الكبرى (رويترز)
رياضة عالمية

مجلس جديد يقود مفاوضات لاعبي التنس مع «غراند سلام» لتحسين المكافآت

قال كبار لاعبي التنس اليوم الاثنين إنهم سيمتنعون عن إجراء حملات إعلامية للمطالبة بمزيد من النفوذ والمزايا المالية من البطولات الأربع الكبرى

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة سعودية الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدر ممثلاً في شريكه التجاري الحصري «إس إم سي فايبز»، توقيع اتفاقية مع مجموعة «الراي» الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة عالمية بن شيلتون (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

خسارة شيلتون تطيل غياب الرجال الأميركيين عن ألقاب التنس الكبرى

سيمتد غياب رجال الولايات المتحدة عن منصات التتويج بالبطولات الأربع الكبرى إلى 24 عاماً بعد أن تغلّب الألماني ألكسندر زفيريف على بن شيلتون في نهائي دورة أميركا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الرياضة رياضة عالمية

الأهلي لاستعادة الثقة... والزمالك يواجه متذيل ترتيب الدوري المصري

الأهلي يسعى لاستعادة الثقة أمام أبو قير للأسمدة (نادي الأهلي المصري)
الأهلي يسعى لاستعادة الثقة أمام أبو قير للأسمدة (نادي الأهلي المصري)
TT
TT

الأهلي لاستعادة الثقة... والزمالك يواجه متذيل ترتيب الدوري المصري

الأهلي يسعى لاستعادة الثقة أمام أبو قير للأسمدة (نادي الأهلي المصري)
الأهلي يسعى لاستعادة الثقة أمام أبو قير للأسمدة (نادي الأهلي المصري)

يبحث الأهلي عن استعادة ثقة جماهيره عندما يلاقي أبو قير للأسمدة، الثلاثاء، بينما يحل الزمالك ضيفاً على متذيل الترتيب غزل المحلة الأربعاء، ويسعى بيراميدز لمواصلة سجله المثالي أمام الشرقية إنبي، الخميس، في المرحلة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم.

ويعتلي بيراميدز صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (12)، بفارق نقطتين عن الزمالك والأهلي.

وتتوقف المسابقة بعد الجولة الخامسة، لإفساح المجال أمام منتخب مصر الذي يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

يواجه أنغولا بالقاهرة يوم 25 سبتمبر (أيلول)، ثم يحل ضيفاً على جنوب السودان بعدها بأربعة أيام، في المجموعة الثانية، على أن يلتقي ودياً بعدها مع جنوب أفريقيا بالقاهرة يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول).

ويسعى الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات أمام أبو قير للأسمدة، بعدما فرض عليه المقاولون العرب التعادل 1 - 1 في الجولة الماضية، ما سبّب حالة من التوتر لدى جماهير الفريق الأحمر الذي تراجع للمركز الثالث.

وتعيش جماهير الأهلي فترة من القلق منذ إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث والغياب عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 2003.

كما أبدت الجماهير عدم رضاها عن أداء الفريق في الدوري هذا الموسم، رغم الفوز في مبارياته الثلاث الأولى بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

وقال عموتة عقب مباراة المقاولون العرب: «كلنا نتحمل مسؤولية النتيجة وليس فرداً بعينه. ارتكبنا الكثير من الأخطاء وعلينا تداركها لتصحيح الأمور قبل التوقف الدولي».

ولم تتوقف خسائر الأهلي عند النتائج؛ حيث فقد الفريق قلبي دفاعه عمرو الجزار الذي تعرض للإصابة بقطع في أربطة الركبة، وياسر إبراهيم الذي أصيب بالتواء في الكاحل، بالإضافة للظهير الأيسر أحمد نبيل (كوكا) الذي أصيب بشد في العضلة الخلفية.

من جانبه، يأمل الوافد الجديد أبو قير للأسمدة في استغلال تعثر الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما حقق الفوز في مباراته الأولى ومن ثم تلقى 3 هزائم متتالية ليقبع في المركز السادس عشر (3 نقاط).

من جانبه، يدخل الزمالك مواجهة غزل المحلة وسط حالة من الثقة بعدما نجح الفريق الأبيض في تحقيق 3 انتصارات متتالية، كما تغلب على بورت الجيبوتي بنتيجة 6 - 1 في مجموع المباراتين ليبلغ الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، مما أضفى حالة من الهدوء على المدرب معتمد جمال وجماهير الزمالك.

ورغم حالة القلق التي أصابت محبي الزمالك قبل بداية الموسم، بسبب إيقاف النادي عن القيد لأسباب تأديبية، ورحيل المدافع حسام عبد المجيد، بالإضافة لتمرد الجناح البرازيلي خوان بيزيرا الذي رفض العودة للفريق، فإن بداية الموسم كانت جيدة من حيث النتائج رغم تحفظ جماهير الأبيض على الأداء حتى الآن.

وقال معتمد جمال: «نواجه ظروفاً صعبة للغاية، وأضطر لإجراء تغييرات لأسباب كثيرة مما يؤثر على الفريق. الشيء الجيد أننا نحقق الفوز تلو الآخر، وأشكر اللاعبين الذين تحملوا الصعاب ويقدمون كل ما لديهم».

أما غزل المحلة فيتذيل الترتيب بنقطة وحيدة من مبارياته الأربع الأولى، ما دفع إدارة النادي لإقالة الجهاز الفني بقيادة أحمد خطاب وتعيين خالد جلال لاعب ومدرب الزمالك السابق مديراً فنياً، ليستهل مشواره أمام ناديه القديم.

ويأمل بيراميدز في مواصلة انطلاقته المثالية بتحقيق فوز خامس على التوالي، حين يحل ضيفاً على الشرقية إنبي بملعب السلام بالقاهرة الخميس.

واستهل بيراميدز مشوار الدوري مع مدربه الجديد الجنوب أفريقي رولاني موكوينا بتحقيق 4 انتصارات متتالية ليعتلي الترتيب بالعلامة الكاملة، ودون أن يستقبل أي هدف.

ونجح أيضاً في تخطي الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على غور ماهيا الكيني ذهاباً وإياباً وبنتيجة 7 - 1 في مجموع المباراتين.

وقال موكوينا: «هدفنا هو التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ بيراميدز، لكننا ما زلنا في بداية الموسم وندرك صعوبة المنافسة مع أندية كبيرة خاصة الأهلي والزمالك. نأخذ كل مباراة على حدة، وتركيزنا الآن على تحقيق فوز آخر قبل التوقف الدولي».

من جهته، يحتل الشرقية إنبي المركز 14، ويسعى مدربه محمد بركات لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز مستغلاً الدفعة المعنوية، بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة بالجولة الماضية أمام زد.

مواضيع
الرياضة كرة القدم النادي الأهلي المصري مصر
الرياضة رياضة عالمية

تعيين روبرتي رئيساً مؤقتاً للجنة المنظمة لأولمبياد 2030 الشتوي

فينسن روبرتي (أ.ف.ب)
فينسن روبرتي (أ.ف.ب)
TT
TT

تعيين روبرتي رئيساً مؤقتاً للجنة المنظمة لأولمبياد 2030 الشتوي

فينسن روبرتي (أ.ف.ب)
فينسن روبرتي (أ.ف.ب)

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد 2030 الشتوي المقرر في جبال الألب الفرنسية، اليوم الاثنين، تعيين فينسن روبرتي رئيساً مؤقتاً للجنة عقب رحيل إدجار غروسبيرون، في أحدث انتكاسة تواجهها الاستعدادات المضطربة للدورة.

ووافقت الجمعية العامة الاستثنائية على تعديل مؤقت في اللوائح يسمح لروبرتي بالجمع بين هذا المنصب ومنصبه الحالي كمدير عام حتى تعيين خليفة دائم.

وقال روبرتي للصحافيين اليوم: «أحرص على استمرار عمل اللجنة المنظمة حتى تعيين رئيس جديد. اللجنة المنظمة لألعاب جبال الألب الفرنسية تعمل بكامل طاقتها».

وأضاف: «سأقوم بهذا الدور المؤقت ما دعت الحاجة».

وقال بيير-أوليفييه بيكرز-فيوجان، رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية لأولمبياد 2030، إن هذا التعيين «يضمن الاستقرار واستمرارية المشروع».

وأضاف في حديثه للصحافيين: «لقد أعجبنا بالخبرة والمهنية والقيادة الهادئة التي أضافها إلى هذا المشروع منذ وصوله».

واستقال غروسبيرون، بطل التزلج الحر في أولمبياد 1992، بعد 18 شهراً فقط من توليه المسؤولية وسط خلافات حول تنظيم الألعاب وحوكمتها.

وجاء رحيله في أعقاب استقالة المدير العام السابق سيريل لينيت، الذي تنحى عن منصبه في وقت سابق من هذا العام جراء ما وصفه «بخلافات لا يمكن تجاوزها».

وقال بيكرز-فيوجان «إن رحيل رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية ليس حدثاً تافهاً».

وأضاف: «نلاحظ أن الرئيس غروسبيرون، بصفته بطلاً أولمبياً عظيماً، قد تحمل المسؤولية وقرر أنه في ضوء التوترات الإدارية التي ظهرت في الأشهر الأخيرة، حان الوقت لتعيين رئيس جديد للجنة المنظمة».

وتابع: «من الواضح أن هناك حالة من التوتر بين الأطراف المعنية؛ إذ يشعر البعض أنه لا يتم الاستماع إليهم بما يكفي، فيما يشعر آخرون بأنهم لا يتمتعون بالحرية الكافية».

وواجه مشروع أولمبياد جبال الألب الفرنسية عدة تحديات، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في مايو (أيار) بنقل فعاليات الرياضات الجليدية من نيس إلى ليون.

وكان من المقرر في الأصل أن تصبح نيس «المركز الجنوبي» للرياضات الجليدية، لكن رئيس البلدية المنتخب حديثاً، إريك سيوتي، رفض السماح باستخدام ملعب أليانز ريفيرا معقل نادي نيس لكرة القدم، كحلبة جليدية مؤقتة لمنافسات هوكي الرجال.

وتعني رغبة اللجنة الأولمبية الدولية في الحفاظ على تجمع موحد للرياضات الجليدية أن فعاليات الجليد ستنقل إلى ليون، باستثناء التزلج السريع، الذي ستستضيفه حلبة «تيالف» الجليدية في مدينة هيرنفين الهولندية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية مؤتمراً صحافياً في ليون يوم الأربعاء عقب مراجعتها الثانية للاستعدادات الخاصة لألعاب 2030 الشتوية.

وقال بيكرز-فيوجان: «من بين أمور أخرى، تهدف زيارة لجنة التنسيق إلى إعطاء الموافقة النهائية على توزيع الرياضات والتخصصات التي تم اختيارها في ليون».

مواضيع
الرياضة أولمبياد الألعاب الأولمبية الشتوية فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

آسياد 2026: الكوريون يتذمرون من «أسوأ» أماكن إقامة «على الإطلاق»

تذمرُ مسؤولين كوريين جنوبيين من أماكن الإقامة في دورة الألعاب الآسيوية (رويترز)
تذمرُ مسؤولين كوريين جنوبيين من أماكن الإقامة في دورة الألعاب الآسيوية (رويترز)
TT
TT

آسياد 2026: الكوريون يتذمرون من «أسوأ» أماكن إقامة «على الإطلاق»

تذمرُ مسؤولين كوريين جنوبيين من أماكن الإقامة في دورة الألعاب الآسيوية (رويترز)
تذمرُ مسؤولين كوريين جنوبيين من أماكن الإقامة في دورة الألعاب الآسيوية (رويترز)

تذمر مسؤولون كوريون جنوبيون، الاثنين، من أماكن الإقامة في دورة الألعاب الآسيوية التي تنطلق هذا الأسبوع في اليابان، عادّين أنها «الأسوأ على الإطلاق»، مع التحذير أيضاً من «نقص حاد» في الغرف.

وقال مسؤول في كرة السلة الكورية الجنوبية إن الأسرّة الموجودة داخل أكواخ تشبه حاويات الشحن أقصر من أن يتمكن اللاعبون من التمدد عليها، فيما لجأ مسؤولون من الفلبين إلى استئجار مساكن عبر تطبيق «آر بي إن بي».

ولا توجد قرية رياضية مخصصة للرياضيين في هذه الألعاب، إذ يعتمد المنظمون بدلاً من ذلك على سفينة سياحية وأكواخ خشبية مؤقتة وفنادق في محاولة لخفض التكاليف.

وتُفتتح الدورة رسمياً السبت في مدينة ناغويا ومحافظة آيتشي، لكن منافسات كرة القدم وكرة السلة انطلقت بالفعل.

وقال جونغ جاي - يونغ، نائب رئيس الاتحاد الكوري لكرة السلة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه غير راض إطلاقاً عن الأكواخ التي يقيم فيها منتخب الرجال، مضيفاً: «استناداً إلى خبرتي، هذه أسوأ إقامة شهدتها على الإطلاق».

وتابع: «الرياضيون الذين يزيد طولهم على مترين لا يستطيعون حتى مد أرجلهم على الأسرّة. هذا أمر غير معقول».

ونشر لاعب المنتخب الكوري لكرة السلة بيون جون - هيونغ مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر مغسلة تُسرب المياه وأرضية مغمورة بالمياه داخل كوخه.

وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: «ساعدونا رجاءً».

ومن المقرر أن يقيم في هذه الأكواخ قرابة ألفي رياضي ومسؤول طوال فترة الدورة التي تمتد لأكثر من أسبوعين.

ويشعر مسؤولون رياضيون من الهند بقلق كبير حيال هذه الأكواخ إلى درجة أنهم بنوا نماذج مماثلة لها لمساعدة الرياضيين على التكيف معها.

واتهم جونغ المنظمين بعدم الاستجابة لمخاوف كوريا الجنوبية، قائلاً: «المنظمون لم يدلوا بأي تعليق حتى الآن. نحن قلقون جداً، ونجري مناقشات مكثفة مع اللجنة الرياضية والأولمبية الكورية بشأن ما ينبغي فعله حيال ذلك».

وأجلي الأسبوع الماضي المئات من الرياضيين لفترة وجيزة من أماكن إقامتهم، بعدما شهدت ناغويا هطولاً قياسياً للأمطار.

ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الألعاب أكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول، في عدد يفوق المشاركين في الألعاب الأولمبية.

وكان المنظمون المحليون يتوقعون في البداية مشاركة 15 ألف شخص، وقالوا الشهر الماضي إنه «لا تتوافر لديهم لا القوى العاملة ولا الميزانية» للتعامل مع هذا الارتفاع الكبير في الأعداد.

وأكد المجلس الأولمبي الآسيوي لاحقاً أن الجميع سيحصلون على مكان للإقامة.

كما أعرب نجوم في رياضة الكريكيت عن مخاوفهم بشأن نقص الفنادق من المستوى الرفيع.

وقال مسؤول في اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المشاكل ما زالت قائمة قبل أيام قليلة من انطلاق الدورة.

وأضاف: «في الوقت الراهن، هناك نقص حاد في أماكن الإقامة ليس فقط للوفد الكوري الجنوبي المشارك في الألعاب الآسيوية، بل أيضاً للوفود الآتية من مختلف أنحاء العالم إلى منطقة آيتشي - ناغويا».

وتابع: «نبذل كل ما بوسعنا لحل هذه المشكلة، وضمان عدم وجود مثل هذه العقبات».

وقال أبراهام تولينتينو، رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن جميع رياضيي بلاده حصلوا على غرف للإقامة.

لكنه أضاف أن «بعض المسؤولين، مثل المدربين، نُقلوا إلى فنادق أخرى وإلى مساكن عبر (آر بي إن بي)».

ولم يرد منظمو الألعاب الآسيوية على الفور على طلب للتعليق من «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومن المقرر أن تصل السفينة السياحية الإيطالية «كوستا سيرينا» إلى ناغويا الثلاثاء.

وسيُقيم على متن السفينة ما بين أربعة وخمسة آلاف رياضي.

أما البقية فسيقيمون في فنادق، بما في ذلك في طوكيو، حيث ستقام منافسات السباحة والغطس والفروسية.

مواضيع
الرياضة دورة الألعاب الآسيوية اليابان