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مصادر «الشرق الأوسط»: الشباب يرفع طلب إقالة ليتش

توماس ليتش (نادي الشباب)
توماس ليتش (نادي الشباب)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الشباب يرفع طلب إقالة ليتش

توماس ليتش (نادي الشباب)
توماس ليتش (نادي الشباب)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إدارة نادي الشباب رفعت أمس، إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلباً لإقالة المدرب الألماني توماس ليتش من منصبه، في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية التي رافقت الفريق منذ انطلاق الموسم.

و جاء طلب الإقالة بعد أن أخفق الشباب في تحقيق أي انتصار خلال أول سبع جولات من الدوري، إلى جانب خروجه المبكر من مسابقة كأس الملك، وهي النتائج التي رفعت مستوى الضغوط على الجهاز الفني، ودفعت الإدارة إلى التحرك لإنهاء ارتباطها بالمدرب الألماني قبل اتساع الفارق في جدول الترتيب.

وينتظر النادي العاصمي موافقة الرقابة المالية في الرابطة قبل الإعلان الرسمي، ليصبح ليتش ثاني مدرب تتم إقالته في الدوري هذا الموسم، بعد الصربي زاركو لازيتيتش مدرب التعاون، حيث تشابهت بداية الفريقين في غياب الانتصارات منذ انطلاق المسابقة، قبل أن تقود النتائج السلبية إلى رحيل المدربين.

ويحتل الشباب المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري، بعدما جمع أربع نقاط فقط من أصل 21 ممكنة، بواقع أربعة تعادلات وثلاث خسائر، من دون أن يحقق أي انتصار خلال الجولات السبع الأولى، في بدايةٍ صاحبها خروج مبكر من كأس الملك أمام الوحدة بنتيجة 3-2.

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الرياضة رياضة سعودية

«ألعاب آسيا» اختبار أخير للرياضيين المشاركين في «بطولة الرياض الدولية 2026»

90 يوماً تفصلنا عن انطلاق «الرياض 2026» المرتقب (الأولمبية السعودية)
90 يوماً تفصلنا عن انطلاق «الرياض 2026» المرتقب (الأولمبية السعودية)
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«ألعاب آسيا» اختبار أخير للرياضيين المشاركين في «بطولة الرياض الدولية 2026»

90 يوماً تفصلنا عن انطلاق «الرياض 2026» المرتقب (الأولمبية السعودية)
90 يوماً تفصلنا عن انطلاق «الرياض 2026» المرتقب (الأولمبية السعودية)

بدأ العد التنازلي لانطلاق «دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة - الرياض 2026»، مع تبقي 90 يوماً على انطلاق منافساتها بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة أكثر من 4500 رياضي ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية آسيوية، يتنافسون في 18 رياضة.

ومع دخول الاستعدادات للحدث القاري مراحلها المتقدمة، تتجه أنظار القارة الآسيوية خلال الأيام المقبلة إلى «دورة الألعاب الآسيوية الـ20 - ناغويا 2026»، التي تمثل إحدى المحطات المهمة على «الطريق إلى الرياض»، في ظل التقارب الزمني بين الحدثين والمشاركة الواسعة المرتقبة للرياضيين الآسيويين في كلتا الدورتين.

ومن المتوقع أن تشارك نسبة كبيرة من الرياضيين المشاركين في «ناغويا 2026» مجدداً في العاصمة السعودية خلال ديسمبر المقبل؛ مما يجعل «ناغويا» محطة تنافسية مهمة للرياضيين والمنتخبات الآسيوية قبل التوجه إلى الرياض وخوض منافسات «دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية».

ويمثل هذا التقاطع بين الدورتين امتداداً لموسم رياضي آسيوي حافل، تنتقل خلاله رحلة عدد كبير من رياضيي القارة من «ناغويا» إلى «الرياض»، في مسار يعكس تنوع الرياضات الآسيوية واتساع قاعدة المشاركة، ويمنح الجماهير فرصة لمتابعة نخبة من الرياضيين في محطتين قاريتين متتاليتين خلال عام 2026.

الرياض تستعد لاستقبال نخبة رياضيي القارة الآسيوية (الأولمبية السعودية)

وفي الوقت الذي تستعد فيه المنتخبات واللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية لـ«منافسات ناغويا»، تواصل اللجنة المنظمة لـ«الرياض 2026» استعداداتها لاستضافة الحدث، والعمل على مختلف الجوانب التشغيلية والتنظيمية لضمان تقديم تجربة متكاملة للرياضيين والوفود والجماهير ووسائل الإعلام.

وقالت الأستاذة منيرة السديري، الرئيسة التنفيذية لـ«دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية - الرياض 2026»: «مع تبقي 90 يوماً على انطلاق الدورة، ندخل مرحلة مهمة من استعداداتنا في الرياض، ونعمل بوتيرة متسارعة لاستكمال مختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة تليق برياضيي القارة الآسيوية ومكانة المملكة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى».

45 لجنة أولمبية تستعد للمنافسة في 18 رياضة (الأولمبية السعودية)

وأضافت: «تمثل (دورة الألعاب الآسيوية) في ناغويا محطة مهمة على الطريق إلى (الرياض)، ليس فقط للرياضيين الذين نتطلع إلى استقبال عدد كبير منهم مجدداً في ديسمبر، بل كذلك بالنسبة إلينا بصفتنا لجنة منظمة. ستكون (ناغويا) فرصة مهمة للاطلاع عن قرب على التجربة التشغيلية والتنظيمية والاستفادة منها، وتبادل الخبرات مع المنظومة الرياضية الآسيوية، في الوقت الذي نواصل فيه استعداداتنا لاستقبال آسيا في قلب الرياض».

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الرياضة الملاكمة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل

الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل (الشرق الأوسط)
الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل (الشرق الأوسط)
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الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل

الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل (الشرق الأوسط)
الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل (الشرق الأوسط)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً بشريكه التجاري الحصري «إس إم سي فايبز»، توقيع اتفاقية مع مجموعة «الراي» الإعلامية، تصبح بموجبها شريكاً رسمياً لاستضافة النسخة الثالثة عشرة من كأس السوبر السعودي لموسم 2026-2027، المقررة إقامتها في الكويت خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وجرى توقيع الاتفاقية، الاثنين، في الرياض، بحضور الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وبدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة.

وتقام منافسات البطولة على استاد جابر الأحمد الدولي بمشاركة أربعة أندية هي النصر والخلود والأهلي والقادسية، فيما تُجرى قرعة البطولة في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي.

ورحب الشيخ أحمد اليوسف الصباح باستضافة الكويت لكأس السوبر السعودي، مؤكداً أن البطولة تمثل إضافة للمشهد الرياضي الخليجي، ومتطلعاً إلى تقديم نسخة مميزة تليق بمكانة البطولة والفرق المشاركة فيها.

وأكد رئيس الاتحاد الكويتي أن الاستضافة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الكويت والسعودية، في ظل ما تحظى به كرة القدم السعودية من متابعة واهتمام كبيرين لدى الجماهير الكويتية.

من جانبه، أكد بدر الرزيزاء أهمية كأس السوبر السعودي ضمن منظومة مسابقات الاتحاد، موضحاً أن العمل مستمر على تطوير البطولة وتعزيز حضورها الجماهيري والتجاري.

وأضاف أن إقامة النسخة المقبلة في الكويت تمثل فرصة تاريخية لتعزيز حضور البطولة خليجياً والوصول إلى شريحة أوسع من الجماهير، إلى جانب بناء شراكات نوعية تسهم في تنمية قيمتها ودعم استدامة وتطوير كرة القدم السعودية.

وقال سلطان آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إم سي فايبز»، إن استضافة كأس السوبر السعودي في الكويت تمثل خطوة جديدة نحو توسيع حضور البطولة وتعزيز قيمتها التجارية، بما يحقق قيمة كبرى للبطولة وشركائها وجماهيرها.

بدوره، أعرب راشد الحميري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الراي» الإعلامية، عن سعادته بالشراكة في استضافة كأس السوبر السعودي، مؤكداً تطلع المجموعة إلى العمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم و«إس إم سي فايبز» لتقديم نسخة مميزة تواكب مكانة البطولة وحجم الاهتمام الذي تحظى به كرة القدم السعودية لدى الجمهور الكويتي.

وتحمل إقامة البطولة في الكويت بُعداً خليجياً يتجاوز المنافسة الرياضية، في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع السعودية والكويت، وما يربط شعبي البلدين من تقارب اجتماعي وجغرافي، إلى جانب الشغف المشترك بكرة القدم، بما يمنح البطولة أجواء جماهيرية مميزة ويعزز حضورها على المستوى الخليجي.

وتُعد الكويت المحطة الثامنة في مسيرة كأس السوبر السعودي، التي تنقلت منذ انطلاقها بين عدد من المدن محلياً ودولياً، من مكة المكرمة والرياض وجدة وأبها إلى لندن وأبوظبي وهونغ كونغ، قبل أن تحط رحالها للمرة الأولى في الكويت في ديسمبر المقبل.

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الرياضة رياضة سعودية

«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض

«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض (الشرق الأوسط)
«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض (الشرق الأوسط)
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«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض

«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض (الشرق الأوسط)
«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض (الشرق الأوسط)

كشف «دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن انضمام آخر فريقين إلى منافسات البطولة، إلى جانب مواجهات افتتاح الجولة الأولى، لتكتمل قائمة الفرق العشرة المشاركة قبل انطلاق المنافسات في العاصمة السعودية الرياض في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وجاء الإعلان خلال فعالية «أنبوكسينغ شو»، التي أقيمت السبت بمشاركة رؤساء الفرق العشرة، وشهدت الكشف عن قوائم اللاعبين ومواجهات الجولة الافتتاحية.

وانضم الفريقان السعوديان «آر إيه 2» بقيادة رائد، و«رايزنغ بيكس» بقيادة عبدالرحمن الشهري، إلى الفرق الثمانية التي سبق الإعلان عنها، لترتفع المشاركة السعودية إلى ثلاثة فرق، إلى جانب «دي آر 7» بقيادة دربحه، الذي يعود للمشاركة في المنافسات.

وتشهد الجولة الافتتاحية إعادة لنهائي «كأس الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي، عندما يلتقي «دي آر 7» مع «إف دبليو زد»، بينما تجمع مواجهة أردنية فريقي «ثري بي إس» و«ريد زون»، في لقاء يضع نجمي المنتخب الأردني يزن النعيمات وعلي علوان وجهاً لوجه، بصفتهما من رؤساء الفريقين المشاركين.

وأكد رؤساء الفرق خلال الفعالية جاهزيتهم لانطلاق الموسم الجديد والمنافسة على اللقب، ودعوا جماهيرهم إلى حضور المباريات ومساندة فرقهم في «كول أرينا» بالرياض.

من جانبه، أكد وائل الفايز، المدير التنفيذي لـ«دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المنطقة تعد واحدة من أسرع أسواق الرياضة والترفيه نمواً في العالم، معتبراً الجولة الأولى بداية مرحلة جديدة في مسيرة البطولة.

وأضاف أن الموسم الجديد يمثل أول موسم كامل للمسابقة بمشاركة عشرة فرق، بينها ثلاثة فرق سعودية، مشيراً إلى أن البطولة تستهدف تقديم تجربة تجمع بين المنافسة الرياضية والمحتوى الرقمي والحضور الجماهيري.

وتقام الجولة الأولى من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) في «كول أرينا» ببوليفارد الرياض، وتمثل أول موسم دوري كامل للمنافسة الإقليمية، بعدما شهدت النسخة الافتتاحية من «كأس الملوك» عام 2025 مشاركة ثمانية فرق.

وتضم البطولة عشرة فرق من خمس دول عربية، إذ تشارك السعودية بفرق «دي آر 7» بقيادة دربحه، و«آر إيه 2» بقيادة رائد، و«رايزنغ بيكس» بقيادة عبد الرحمن الشهري.

وتمثل قطر بفريق «إيه بي أو إف سي» بقيادة أبو فلة، والكويت بفريق «إف دبليو زد» بقيادة فواز، ومصر بفريق «تيربو» بقيادة تربون.

ويشارك المغرب بفريقي «بخيرة إف سي» بقيادة يونس زارو وأشرف صابيري، و«ألترا شميشة» بقيادة إلياس المالكي، بينما يمثل الأردن فريقا «ثري بي إس» بقيادة عبسي و«ريد زون» بقيادة ماهركو.

وتندرج منافسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن منظومة دوري الملوك العالمية، التي تضم سبعة دوريات إقليمية للرجال في البرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمكسيك وإسبانيا، إضافة إلى دوري السيدات في المكسيك وإسبانيا، وبطولتي «كينغز وورلد كاب كلوبز» للأندية و«كينغز وورلد كاب نيشنز» للمنتخبات.

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