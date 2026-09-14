مصادر «الشرق الأوسط»: الشباب يرفع طلب إقالة ليتش

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إدارة نادي الشباب رفعت أمس، إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلباً لإقالة المدرب الألماني توماس ليتش من منصبه، في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية التي رافقت الفريق منذ انطلاق الموسم.

و جاء طلب الإقالة بعد أن أخفق الشباب في تحقيق أي انتصار خلال أول سبع جولات من الدوري، إلى جانب خروجه المبكر من مسابقة كأس الملك، وهي النتائج التي رفعت مستوى الضغوط على الجهاز الفني، ودفعت الإدارة إلى التحرك لإنهاء ارتباطها بالمدرب الألماني قبل اتساع الفارق في جدول الترتيب.

وينتظر النادي العاصمي موافقة الرقابة المالية في الرابطة قبل الإعلان الرسمي، ليصبح ليتش ثاني مدرب تتم إقالته في الدوري هذا الموسم، بعد الصربي زاركو لازيتيتش مدرب التعاون، حيث تشابهت بداية الفريقين في غياب الانتصارات منذ انطلاق المسابقة، قبل أن تقود النتائج السلبية إلى رحيل المدربين.

ويحتل الشباب المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري، بعدما جمع أربع نقاط فقط من أصل 21 ممكنة، بواقع أربعة تعادلات وثلاث خسائر، من دون أن يحقق أي انتصار خلال الجولات السبع الأولى، في بدايةٍ صاحبها خروج مبكر من كأس الملك أمام الوحدة بنتيجة 3-2.