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الرياضة رياضة سعودية

الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل

استاد جابر يحتضن مباريات النصر والخلود والأهلي والقادسية

الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل (الشرق الأوسط)
الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل (الشرق الأوسط)
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الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل

الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل (الشرق الأوسط)
الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي ديسمبر المقبل (الشرق الأوسط)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً بشريكه التجاري الحصري «إس إم سي فايبز»، توقيع اتفاقية مع مجموعة «الراي» الإعلامية، تصبح بموجبها شريكاً رسمياً لاستضافة النسخة الثالثة عشرة من كأس السوبر السعودي لموسم 2026-2027، المقررة إقامتها في الكويت خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وجرى توقيع الاتفاقية، الاثنين، في الرياض، بحضور الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وبدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة.

وتقام منافسات البطولة على استاد جابر الأحمد الدولي بمشاركة أربعة أندية هي النصر والخلود والأهلي والقادسية، فيما تُجرى قرعة البطولة في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي.

ورحب الشيخ أحمد اليوسف الصباح باستضافة الكويت لكأس السوبر السعودي، مؤكداً أن البطولة تمثل إضافة للمشهد الرياضي الخليجي، ومتطلعاً إلى تقديم نسخة مميزة تليق بمكانة البطولة والفرق المشاركة فيها.

وأكد رئيس الاتحاد الكويتي أن الاستضافة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الكويت والسعودية، في ظل ما تحظى به كرة القدم السعودية من متابعة واهتمام كبيرين لدى الجماهير الكويتية.

من جانبه، أكد بدر الرزيزاء أهمية كأس السوبر السعودي ضمن منظومة مسابقات الاتحاد، موضحاً أن العمل مستمر على تطوير البطولة وتعزيز حضورها الجماهيري والتجاري.

وأضاف أن إقامة النسخة المقبلة في الكويت تمثل فرصة تاريخية لتعزيز حضور البطولة خليجياً والوصول إلى شريحة أوسع من الجماهير، إلى جانب بناء شراكات نوعية تسهم في تنمية قيمتها ودعم استدامة وتطوير كرة القدم السعودية.

وقال سلطان آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إم سي فايبز»، إن استضافة كأس السوبر السعودي في الكويت تمثل خطوة جديدة نحو توسيع حضور البطولة وتعزيز قيمتها التجارية، بما يحقق قيمة كبرى للبطولة وشركائها وجماهيرها.

بدوره، أعرب راشد الحميري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الراي» الإعلامية، عن سعادته بالشراكة في استضافة كأس السوبر السعودي، مؤكداً تطلع المجموعة إلى العمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم و«إس إم سي فايبز» لتقديم نسخة مميزة تواكب مكانة البطولة وحجم الاهتمام الذي تحظى به كرة القدم السعودية لدى الجمهور الكويتي.

وتحمل إقامة البطولة في الكويت بُعداً خليجياً يتجاوز المنافسة الرياضية، في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع السعودية والكويت، وما يربط شعبي البلدين من تقارب اجتماعي وجغرافي، إلى جانب الشغف المشترك بكرة القدم، بما يمنح البطولة أجواء جماهيرية مميزة ويعزز حضورها على المستوى الخليجي.

وتُعد الكويت المحطة الثامنة في مسيرة كأس السوبر السعودي، التي تنقلت منذ انطلاقها بين عدد من المدن محلياً ودولياً، من مكة المكرمة والرياض وجدة وأبها إلى لندن وأبوظبي وهونغ كونغ، قبل أن تحط رحالها للمرة الأولى في الكويت في ديسمبر المقبل.

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«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض

«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض (الشرق الأوسط)
«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض (الشرق الأوسط)
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«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض

«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض (الشرق الأوسط)
«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض (الشرق الأوسط)

كشف «دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن انضمام آخر فريقين إلى منافسات البطولة، إلى جانب مواجهات افتتاح الجولة الأولى، لتكتمل قائمة الفرق العشرة المشاركة قبل انطلاق المنافسات في العاصمة السعودية الرياض في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وجاء الإعلان خلال فعالية «أنبوكسينغ شو»، التي أقيمت السبت بمشاركة رؤساء الفرق العشرة، وشهدت الكشف عن قوائم اللاعبين ومواجهات الجولة الافتتاحية.

وانضم الفريقان السعوديان «آر إيه 2» بقيادة رائد، و«رايزنغ بيكس» بقيادة عبدالرحمن الشهري، إلى الفرق الثمانية التي سبق الإعلان عنها، لترتفع المشاركة السعودية إلى ثلاثة فرق، إلى جانب «دي آر 7» بقيادة دربحه، الذي يعود للمشاركة في المنافسات.

وتشهد الجولة الافتتاحية إعادة لنهائي «كأس الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي، عندما يلتقي «دي آر 7» مع «إف دبليو زد»، بينما تجمع مواجهة أردنية فريقي «ثري بي إس» و«ريد زون»، في لقاء يضع نجمي المنتخب الأردني يزن النعيمات وعلي علوان وجهاً لوجه، بصفتهما من رؤساء الفريقين المشاركين.

وأكد رؤساء الفرق خلال الفعالية جاهزيتهم لانطلاق الموسم الجديد والمنافسة على اللقب، ودعوا جماهيرهم إلى حضور المباريات ومساندة فرقهم في «كول أرينا» بالرياض.

من جانبه، أكد وائل الفايز، المدير التنفيذي لـ«دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المنطقة تعد واحدة من أسرع أسواق الرياضة والترفيه نمواً في العالم، معتبراً الجولة الأولى بداية مرحلة جديدة في مسيرة البطولة.

وأضاف أن الموسم الجديد يمثل أول موسم كامل للمسابقة بمشاركة عشرة فرق، بينها ثلاثة فرق سعودية، مشيراً إلى أن البطولة تستهدف تقديم تجربة تجمع بين المنافسة الرياضية والمحتوى الرقمي والحضور الجماهيري.

وتقام الجولة الأولى من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) في «كول أرينا» ببوليفارد الرياض، وتمثل أول موسم دوري كامل للمنافسة الإقليمية، بعدما شهدت النسخة الافتتاحية من «كأس الملوك» عام 2025 مشاركة ثمانية فرق.

وتضم البطولة عشرة فرق من خمس دول عربية، إذ تشارك السعودية بفرق «دي آر 7» بقيادة دربحه، و«آر إيه 2» بقيادة رائد، و«رايزنغ بيكس» بقيادة عبد الرحمن الشهري.

وتمثل قطر بفريق «إيه بي أو إف سي» بقيادة أبو فلة، والكويت بفريق «إف دبليو زد» بقيادة فواز، ومصر بفريق «تيربو» بقيادة تربون.

ويشارك المغرب بفريقي «بخيرة إف سي» بقيادة يونس زارو وأشرف صابيري، و«ألترا شميشة» بقيادة إلياس المالكي، بينما يمثل الأردن فريقا «ثري بي إس» بقيادة عبسي و«ريد زون» بقيادة ماهركو.

وتندرج منافسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن منظومة دوري الملوك العالمية، التي تضم سبعة دوريات إقليمية للرجال في البرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمكسيك وإسبانيا، إضافة إلى دوري السيدات في المكسيك وإسبانيا، وبطولتي «كينغز وورلد كاب كلوبز» للأندية و«كينغز وورلد كاب نيشنز» للمنتخبات.

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مهرجان ولي العهد للهجن: «انتباه» و«ترف» تحلقان بالسيوف في الختام الكبير

من منافسات يوم الختام في مهرجان ولي العهد للهجن (الشرق الأوسط)
من منافسات يوم الختام في مهرجان ولي العهد للهجن (الشرق الأوسط)
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مهرجان ولي العهد للهجن: «انتباه» و«ترف» تحلقان بالسيوف في الختام الكبير

من منافسات يوم الختام في مهرجان ولي العهد للهجن (الشرق الأوسط)
من منافسات يوم الختام في مهرجان ولي العهد للهجن (الشرق الأوسط)

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أُقيم أمس (الأحد) الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة، الذي ينظِّمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان سباقات الهجن في محافظة الطائف.

وتوّج الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين؛ إذ شهد اليوم الختامي إقامة أربعة أشواط، على مسافة 6 كيلومترات، شاركت فيها نخبة من المطايا، والبالغ عددها 114 مطية وسط تنافسٍ كبيرٍ بين ملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي، وتم تخصيص جوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليون ريال، تُمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

بهذه المناسبة، رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر والتقدير لولي العهد على رعايته لمهرجان الهجن في نسخته الثامنة.

وقال في تصريح صحافي إن رعاية ولي العهد للمهرجان تعد مصدر فخر واعتزاز لجميع المشاركين والعاملين في هذا الحدث الوطني الكبير، وتجسّد المكانة التي تحظى بها رياضة الهجن ضمن منظومة الرياضة السعودية، في ظل ما تجده من دعم واهتمام كريمين أسهما في تحقيق نقلات نوعية لهذه الرياضة العريقة وتعزيز حضورها على مختلف المستويات.

ملاك المطايا خلال الأشواط الختامية (الشرق الأوسط)

وأضاف: «لقد واصل مهرجان ولي العهد للهجن ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المهرجانات الرياضية والتراثية في المنطقة، من خلال ما شهده من مشاركة واسعة ومستويات تنافسية متميزة، أسهمت في إبراز رياضة الهجن والمحافظة على إرثها الأصيل، كما أود في الختام أن أتقدم بالشكر الجزيل لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على حضوره الحفل وتتويجه الفائزين الذين أبارك لهم هذا المنجز المتميز».

وقد فازت بالشوط الأول المطية «المايدي» فئة زمول عام لمالكها الإماراتي حمد العامري وحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال وبندقية، فيما فازت بالشوط الثاني المطية «نهاب» فئة زمول مفتوح لمالكها هجن الرئاسة الإماراتية، وحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال وبندقية، فيما حازت المطية «انتباه» فئة حيل عام لمالكها السعودي عقاب محمد الدهاسي على لقب الشوط الثالث، وجائزة مالية تبلغ مليوناً و500 ألف ريال وسيف، فيما تفوقت في الشوط الرابع المطية «ترف» فئة حيل مفتوح لمالكها هجن الشحانية من قطر، وظفرت بجائزة مالية قدرها مليون و500 ألف ريال وسيف.

كما كرّم الفائز بجائزة كأس مهرجان ولي العهد للهجن للنقاط مالك الهجن عبد الله القحطاني، إذ حصل على كأس البطولة ومبلغ 500 ألف ريال.

يُشار إلى أن المهرجان قد انطلق في الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي، وشهد إقامة 248 شوطاً، للفئات «مفاريد، وحقايق، ولقايا، وجذاع، وثنايا، وحيل، وزمول».

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سباق الهجن السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي «النخبوي» يدشن حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة باختاكور

لاعبو الاتحاد أظهروا معنويات عالية خلال تدريباتهم في قطر (موقع النادي)
لاعبو الاتحاد أظهروا معنويات عالية خلال تدريباتهم في قطر (موقع النادي)
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الأهلي «النخبوي» يدشن حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة باختاكور

لاعبو الاتحاد أظهروا معنويات عالية خلال تدريباتهم في قطر (موقع النادي)
لاعبو الاتحاد أظهروا معنويات عالية خلال تدريباتهم في قطر (موقع النادي)

تدشن الأندية السعودية، الاثنين، رحلتها في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة بثلاث مواجهات؛ إذ يدشن الأهلي حامل اللقب رحلته أمام باختاكور الأوزبكي في جدة، فيما يحل الاتحاد ضيفاً على الشمال القطري في استاد البيت بمدينة الخور، ويعود القادسية إلى الواجهة القارية بعد سنوات طويلة من الغياب عندما يستقبل الوصل الإماراتي على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتأتي بداية المشوار القاري قبل دخول المنافسات المحلية فترة التوقف الأولى هذا الموسم، بالتزامن مع أيام «فيفا» الدولية وإقامة بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» التي تستضيفها السعودية، ما يمنح الأندية الثلاثة رغبة إضافية في إنهاء المرحلة الأولى بانتصارات تعزز حضورها قبل التوقف.

وفي الخور، يبدأ الاتحاد مغامرته القارية بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية محلياً قادته إلى وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في وقت يسعى فيه إلى نقل حضوره اللافت إلى الساحة الآسيوية.

وكان الاتحاد قد أكمل عقد الأندية السعودية في البطولة ورفع عدد ممثليها إلى خمسة بعدما عبر الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4 - 1 في مباراة الملحق، ليحجز مقعده في مرحلة الدوري.

ويقدم الفريق تحت قيادة الألماني ينز فيسينغ مستويات متصاعدة، ويدخل مواجهة الشمال واضعاً نصب عينيه انتصاراً أول يمنحه بداية مثالية في مشوار طويل يتطلع خلاله إلى المنافسة والذهاب بعيداً.

ويملك فيسينغ قائمة زاخرة بالخيارات الهجومية، يتقدمها الجزائري حسام عوار والمغربي يوسف النصيري والفرنسي جورج إيلينيخينا والهولندي ستيفن بيرغوين، إلى جانب مواطنه جورجينيو فينالدوم والكولومبي ريتشارد ريوس، وهي أسماء تمنح الاتحاد حلولاً متنوعة في مواجهة منافس يدخل اللقاء بسجل محلي خالٍ من الخسارة.

ولا يبدو الشمال القطري منافساً سهلاً؛ إذ يحتل المركز الثالث في الدوري القطري برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، حقق خلالها انتصارين وتعادلين دون أن يتعرض لأي خسارة.

ويقود الفريق ديفيد براتس، ويعتمد على مجموعة من عناصر الخبرة يتقدمها الجزائري بغداد بونجاح، والإسباني بابلو ماري الذي خاض تجربة قصيرة مع الهلال الموسم الماضي، والسنغالي يوسف سابالي، والبرتغالي تياغو سيلفا.

وفي جدة، يعود الأهلي إلى البطولة التي اعتلى منصتها في النسخة الماضية، عندما يستقبل باختاكور الأوزبكي على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، واضعاً أمامه هدفاً واضحاً يتمثل في بدء رحلة الدفاع عن لقبه بانتصار.

ويدخل الأهلي المنافسات القارية بطموحات كبيرة رغم التذبذب الذي صاحب مسيرته محلياً؛ إذ خاض سبع مباريات في الدوري السعودي، انتصر في أربع منها وخسر ثلاثاً دون أن يسجل أي تعادل، ليحتل المركز الخامس.

ويظهر الأهلي هذا الموسم بهوية مختلفة بعد التغييرات التي طرأت على الفريق، بداية من رحيل مدربه الألماني ماتياس يايسله وتولي الهولندي مارينو بوسيتش المهمة، مروراً بمغادرة الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه.

وفي المقابل، يعول بوسيتش على القوة التهديفية للإنجليزي إيفان توني، إلى جانب البرازيلي غالينو، فيما عزز النادي صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، يتقدمها الفرنسي إبراهيما ديابي والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو والأوكراني أرتيم بوندارينكو.

ويأمل الأهلي أن تكون البطولة القارية مساحة لاستعادة الاستقرار والثقة بعد تذبذب نتائجه المحلية، خصوصاً أن دخوله المنافسات بصفته حامل اللقب يضعه أمام مسؤولية مختلفة، ويجعله أحد أبرز الفرق المرشحة للمنافسة.

أما باختاكور فيصل إلى جدة بخبرة كبيرة في المشاركات الآسيوية، وإن ظلت نتائجه القارية دون طموحاته في الكثير من النسخ الماضية.

ويحتل الفريق الأوزبكي المركز الثاني في الدوري المحلي الذي يقترب من مراحله الأخيرة، ويصل إلى المواجهة بحالة معنوية جيدة بعدما سجل انتصارين متتاليين بثلاثية في المسابقة المحلية، ما يمنحه قدراً من الثقة قبل اختبار حامل اللقب.

وفي الدمام، تحمل مواجهة القادسية والوصل قصة مختلفة؛ إذ يعود الفريق القدساوي إلى الواجهة القارية بعد سنوات طويلة من الغياب، واضعاً نُصب عينيه تسجيل بداية تليق بالمشروع الذي أعاده إلى المنافسات الآسيوية.

نايف مسعود أحد أوراق الأهلي الرابحة (تصوير: علي خمج)

ونجح القادسية في حجز مقعده القاري بعد موسمه المحلي المميز، ويصل إلى البطولة الحالية وهو يقدم مستويات لافتة تحت قيادة الآيرلندي بريندان رودجرز، وبقائمة من الأسماء تمنحه القدرة على تجاوز حدود المشاركة والبحث عن الذهاب بعيداً.

ورغم التعادل المثير 3-3 أمام غريمه التقليدي الاتفاق في الجولة الأخيرة من الدوري، فإن القادسية يتطلع إلى إظهار ردة فعل قوية أمام الوصل وكتابة بداية ناجحة في ظهوره القاري المنتظر.

ويملك رودجرز ترسانة من النجوم يتقدمها الهولندي تيجاني ريندرز والإيطالي ماتيو ريتيغي والمكسيكي جوليان كينيونيس، إلى جانب الإسباني ناتشو فرنانديز، فيما تحضر مجموعة من العناصر المحلية البارزة بقيادة مصعب الجوير ومحمد أبو الشامات.

وعلى الجانب الآخر، يحط الوصل في السعودية بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الذي يعرف أجواء الكرة السعودية جيداً بعدما سبق له تدريب النصر، ما يمنح المواجهة بعداً فنياً إضافياً.

ويحتل الوصل المركز الخامس في الدوري الإماراتي، ويمتلك بدوره عدداً من العناصر القادرة على صناعة الفارق، يتقدمها البرازيلي ريناتو جونيور ونيكولاس خيمينيز والمهاجم الإيراني مهدي طارمي.

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