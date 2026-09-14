«ألعاب آسيا»: السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن السلطات اليابانية واللجنة المنظمة لـ«دورة الألعاب الآسيوية» رفضتا دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي إلى اليابان، رغم إصدار بطاقات لهم بمثابة «تأشيرة دخول».

وأوضح «الاتحاد» أن اللاعبين هم: عبد الرحمن عجاج وعلي حسن وناصر خضر، مبيناً أنه أتم جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع «اللجنة الأولمبية الكويتية» لدخولهم اليابان.

وأكد «الاتحاد» أنه استوفى جميع المتطلبات والمستندات المطلوبة في وقتها وبالشكل الصحيح، وأرسلها إلى «اللجنة الأولمبية الكويتية»، التي تواصلت رسمياً مع اللجنة المنظمة واستخرجت البطاقات، مشدداً على عدم وجود أي تقصير من الجانب الكويتي.

وأوضح أن «الاتحاد» و«اللجنة الأولمبية الكويتية» تعاملا مع المتطلبات وفق النظم واللوائح المعمول بها في جميع البطولات.

وبيّن «الاتحاد الكويتي» أن «الدورة» تقام تحت مظلة «المجلس الأولمبي الآسيوي»، الذي يكون تعامله المباشر مع اللجان الأولمبية وليس مع الاتحادات.