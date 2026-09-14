عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:31 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

«ألعاب آسيا»: السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي

السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي (الشعار)
السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي (الشعار)
TT
TT

«ألعاب آسيا»: السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي

السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي (الشعار)
السلطات اليابانية ترفض دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي الكويتي (الشعار)

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن السلطات اليابانية واللجنة المنظمة لـ«دورة الألعاب الآسيوية» رفضتا دخول 3 من لاعبي المنتخب الأولمبي إلى اليابان، رغم إصدار بطاقات لهم بمثابة «تأشيرة دخول».

وأوضح «الاتحاد» أن اللاعبين هم: عبد الرحمن عجاج وعلي حسن وناصر خضر، مبيناً أنه أتم جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع «اللجنة الأولمبية الكويتية» لدخولهم اليابان.

وأكد «الاتحاد» أنه استوفى جميع المتطلبات والمستندات المطلوبة في وقتها وبالشكل الصحيح، وأرسلها إلى «اللجنة الأولمبية الكويتية»، التي تواصلت رسمياً مع اللجنة المنظمة واستخرجت البطاقات، مشدداً على عدم وجود أي تقصير من الجانب الكويتي.

وأوضح أن «الاتحاد» و«اللجنة الأولمبية الكويتية» تعاملا مع المتطلبات وفق النظم واللوائح المعمول بها في جميع البطولات.

وبيّن «الاتحاد الكويتي» أن «الدورة» تقام تحت مظلة «المجلس الأولمبي الآسيوي»، الذي يكون تعامله المباشر مع اللجان الأولمبية وليس مع الاتحادات.

مواضيع
رياضة اليابان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«فلاشينغ ميدوز»: شيلتون يتطلع إلى مزيد من الفرص في الـ«غراند سلام»

رياضة عالمية بن شيلتون (د.ب.أ)

«فلاشينغ ميدوز»: شيلتون يتطلع إلى مزيد من الفرص في الـ«غراند سلام»

خسر الأميركي بن شيلتون أول نهائي له في إحدى بطولات «غراند سلام» أمام الألماني ألكسندر زفيريف في «بطولة الولايات المتحدة المفتوحة»...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة سعودية «دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

«دوري الملوك» يكمل عقد فرقه العشرة قبل انطلاقته في الرياض

كشف «دوري الملوك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن انضمام آخر فريقين إلى منافسات البطولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة عالمية التعادل حسم موقعة لومان ولانس (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الدوري الفرنسي: لانس يتجنّب الهزيمة أمام لومان... وتواصل غياب عبد الحميد

تجنّب لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، الهزيمة في ملعب العائد لومان، وأنقذ نقطة التعادل 2 - 2 الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (لومان (فرنسا))
رياضة عالمية تركي آل الشيخ (الهيئة العامة للترفيه)
رياضة عالمية

للمرة الثالثة توالياً... تركي آل الشيخ يتصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الملاكمة

تصدّر تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة قائمة مجلة «بوكسينغ نيوز» لأكثر 50 شخصية تأثيراً في اللعبة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية تواجه ميونيخ منافسة قوية في سباق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 2029 أو 2031 (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ميونيخ تواجه منافسة قوية في سباق استضافة مونديال ألعاب القوى

تواجه ميونيخ منافسة قوية في سباق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 2029 أو 2031.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
الرياضة رياضة عربية

«بطولة الشرق الأوسط للراليات»: فغالي يحرز رالي لبنان الدولي للمرة الـ19

السائق اللبناني روجيه فغالي بطل رالي لبنان الدولي (رالي لبنان)
السائق اللبناني روجيه فغالي بطل رالي لبنان الدولي (رالي لبنان)
TT
TT

«بطولة الشرق الأوسط للراليات»: فغالي يحرز رالي لبنان الدولي للمرة الـ19

السائق اللبناني روجيه فغالي بطل رالي لبنان الدولي (رالي لبنان)
السائق اللبناني روجيه فغالي بطل رالي لبنان الدولي (رالي لبنان)

واصل السائق اللبناني روجيه فغالي هيمنته على فعاليات رالي لبنان الدولي، المرحلة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، بعدما تُوّج بلقبه للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، معززا بذلك رقمه القياسي، على متن سيارة «تويوتا جي آر ياريس».

وقطع فغالي مسافة السباق الإسفلتي الوحيد في البطولة الإقليمية، والبالغة 678,29 كلم منها 197,91 كلم طول المراحل الخاصة للسرعة وعددها 11، بزمن 1:52.07 ساعة، أمام مواطنيه باسل أبو حمدان على متن «سكودا فابيا أر أس»، وإلياس الدهني على متن «سكودا فابيا ار اس» أيضا، في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وحضر السباق رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الإماراتي محمد بن سليّم والذي سبق أن تُوّج سائقاً بلقب السباق اللبناني أربع مرات.

وكان يُفترض أن يشارك السعودي حمزة باخشب في السباق، إلا أنه لم يحضر، كما اضطر القطري ناصر خليفة العطية الى الانسحاب لأسباب خاصة، بينما لم يشارك القطري ناصر صالح العطية الذي تُوّج باللقب اللبناني مرتين سابقا.

وجاء اللبناني كارل رزق رابعا على متن «ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10»، ومواطنه طارق يونس خامسا على متن «سكودا فابيا»، وكانت لافتة مشاركة السائقة اللبنانية ريا داغر التي حلّت سادسة على متن «رينو كليو».

وكانت أفضل نتيجة لغير اللبنانيين للأردني شاكر جويهان الذي حلّ عاشرا على متن «ميتسوبيتشي لانسر»، وجاء مواطنه سامي فليفل في المركز الرابع عشر على متن «ميتسوبيتشي لانسر»، والعماني زكريا العمري في المركز الخامس عشر على متن «سوبارو ايمبريزا».

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات رالي أخبار لبنان لبنان
الرياضة رياضة عربية

«بطولة ألتيميت لألعاب القوى»: الجزائري سجاتي يفوز بسباق 800 متر

الجزائري جمال سجاتي يحسم سباق 800 م للرجال ببودابست (أ.ب)
الجزائري جمال سجاتي يحسم سباق 800 م للرجال ببودابست (أ.ب)
TT
TT

«بطولة ألتيميت لألعاب القوى»: الجزائري سجاتي يفوز بسباق 800 متر

الجزائري جمال سجاتي يحسم سباق 800 م للرجال ببودابست (أ.ب)
الجزائري جمال سجاتي يحسم سباق 800 م للرجال ببودابست (أ.ب)

فاز الجزائري جمال سجاتي بسباق 800 متر للرجال، فيما توج البرازيلي أليسون دوس سانتوس، حامل الرقم القياسي العالمي، بسباق 400 م حواجز للرجال في الليلة الختامية من النسخة الأولى لبطولة العالم لألعاب القوى (ألتيميت) الأحد.

وتمكن الجزائري سجاتي من تجاوز الكندي ماركو أروب، بطل العالم 2023، في الخطوات الأخيرة ليفوز بسباق 800 م للرجال بزمنا قدره دقيقة واحدة و41.91 ثانية، ووصل أروب إلى خط النهاية وحقق زمنا قدره دقيقة واحدة و42.28 ثانية، في حين احتل البطل الأولمبي الكيني إيمانويل وانيوني المركز الثالث بزمن قدره (دقيقة واحدة و42.44 ثانية).

الأميركية جاسمين جونز بطلة 400 م حواجز للسيدات ببودابست (أ.ب)

وبعد أن سجل رقما قياسيا عالميا قبل أسبوعين، سجل البرازيلي دوس سانتوس زمنا قدره 45.98 ثانية ليتفوق على منافسيه الأميركي راي بنجامين الذي سجل زمنا قدره (46.40 ثانية) والنرويجي حامل الرقم القياسي السابق كارستن وارهولم (46.78 ثانية). كما فازت الأميركية جاسمين جونز بسباق السيدات بزمنا قدره 52.45 ثانية.

وسجل روميش باثيراج القادم من سيريلانكا 91.09 متراً ليحصد لقب رمي الرمح للرجال بفارق يقارب خمسة أمتار عن أقرب منافسيه.

وفازت العداءة الإثيوبية ليكينا أميباو بسباق 5000 م للسيدات بزمن قدره 14 دقيقة و30.36 ثانية.

يذكر أن قيمة جوائز النسخة الأولى من بطولة العالم لألعاب القوى (ألتيميت) تبلغ 10 ملايين دولار، وهي الأعلى في تاريخ هذه الرياضة. وحضر أكثر من 60 ألف مشجع على مدار الأيام الثلاثة التي بيعت تذاكرها بالكامل في بودابست.

مواضيع
الرياضة العاب القوى أخبار الجزائر المجر
الرياضة رياضة عربية

لوشيسكو مدرب السد: مواجهة الاستقلال الإيراني صعبة

الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق السد القطري (نادي السد)
الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق السد القطري (نادي السد)
TT
TT

لوشيسكو مدرب السد: مواجهة الاستقلال الإيراني صعبة

الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق السد القطري (نادي السد)
الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق السد القطري (نادي السد)

أكّد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق السد القطري، جاهزية فريقه لمواجهة الاستقلال الإيراني، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2026 - 2027.

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة التي ستقام بالبصرة العراقية، إن البطولة الآسيوية تمثل تحدياً مختلفاً عن المنافسات المحلية، مشيراً إلى قوة فريق الاستقلال وما يملكه من لاعبين مميزين.

وأضاف: «إنها بطولة جديدة ومختلفة عن الدوري المحلي، والاستقلال فريق قوي، ويمتلك لاعبين جيدين، ولذلك يجب أن نركز منذ بداية المباراة، وأن نبذل أقصى جهد ممكن من أجل الخروج بنتيجة إيجابية».

وشدّد مدرب السد على ضرورة دخول المباراة بكامل التركيز، قائلاً: «يجب أن يكون تركيزنا بنسبة 100 في المائة داخل الملعب. لدينا بعض اللاعبين المصابين الذين بقوا في الدوحة، لكن جميع اللاعبين الموجودين معنا في البصرة على أتم الجاهزية لخوض اللقاء».

وأعرب لوشيسكو عن سعادته بحفاوة الاستقبال، التي وجدتها بعثة السد في مدينة البصرة العراقية، موجهاً شكره إلى القائمين على استقبال الفريق.

وقال: «سعيد جداً بالاستقبال الحافل الذي وجدناه في البصرة، وأشكر الجميع على هذه الحفاوة، ونحن ممتنون كثيراً لذلك».

وأكد المدرب الروماني أن فريقه يدرك صعوبة المهمة أمام الاستقلال، مشدداً على أهمية التعامل مع كل مباراة بصورة منفصلة وعدم التفكير فيما بعدها.

واصل: «تنتظرنا مواجهة قوية أمام الاستقلال، وعلينا التركيز على كل مباراة في وقتها، وأن نقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق ما نسعى إليه».

من جانبه، أكد بيدرو ميغيل، لاعب السد، أهمية التحضير الجيد للمواجهة، مشيراً إلى أن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لا تعرف المواجهات السهلة.

وقال ميغيل: «لا توجد مباراة سهلة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ولذلك يجب أن نكون في كامل الجاهزية».

وأضاف: «سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، حتى تكون بداية مميزة للسد في البطولة هذا الموسم».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي أخبار قطر أخبار إيران العراق