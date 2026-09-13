لوشيسكو مدرب السد: مواجهة الاستقلال الإيراني صعبة

أكّد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق السد القطري، جاهزية فريقه لمواجهة الاستقلال الإيراني، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2026 - 2027.

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة التي ستقام بالبصرة العراقية، إن البطولة الآسيوية تمثل تحدياً مختلفاً عن المنافسات المحلية، مشيراً إلى قوة فريق الاستقلال وما يملكه من لاعبين مميزين.

وأضاف: «إنها بطولة جديدة ومختلفة عن الدوري المحلي، والاستقلال فريق قوي، ويمتلك لاعبين جيدين، ولذلك يجب أن نركز منذ بداية المباراة، وأن نبذل أقصى جهد ممكن من أجل الخروج بنتيجة إيجابية».

وشدّد مدرب السد على ضرورة دخول المباراة بكامل التركيز، قائلاً: «يجب أن يكون تركيزنا بنسبة 100 في المائة داخل الملعب. لدينا بعض اللاعبين المصابين الذين بقوا في الدوحة، لكن جميع اللاعبين الموجودين معنا في البصرة على أتم الجاهزية لخوض اللقاء».

وأعرب لوشيسكو عن سعادته بحفاوة الاستقبال، التي وجدتها بعثة السد في مدينة البصرة العراقية، موجهاً شكره إلى القائمين على استقبال الفريق.

وقال: «سعيد جداً بالاستقبال الحافل الذي وجدناه في البصرة، وأشكر الجميع على هذه الحفاوة، ونحن ممتنون كثيراً لذلك».

وأكد المدرب الروماني أن فريقه يدرك صعوبة المهمة أمام الاستقلال، مشدداً على أهمية التعامل مع كل مباراة بصورة منفصلة وعدم التفكير فيما بعدها.

واصل: «تنتظرنا مواجهة قوية أمام الاستقلال، وعلينا التركيز على كل مباراة في وقتها، وأن نقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق ما نسعى إليه».

من جانبه، أكد بيدرو ميغيل، لاعب السد، أهمية التحضير الجيد للمواجهة، مشيراً إلى أن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لا تعرف المواجهات السهلة.

وقال ميغيل: «لا توجد مباراة سهلة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ولذلك يجب أن نكون في كامل الجاهزية».

وأضاف: «سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، حتى تكون بداية مميزة للسد في البطولة هذا الموسم».