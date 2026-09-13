عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:14 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

البرازيلي بيزيرا يعتذر لجماهير الزمالك قبل رحيله

البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)
البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)
TT
TT

البرازيلي بيزيرا يعتذر لجماهير الزمالك قبل رحيله

البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)
البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)

قدّم البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، اعتذاراً إلى إدارة النادي وجماهيره وزملائه والجهاز الفني قبل رحيله المرتقب عن صفوف الفريق والانتقال إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وقال بيزيرا في بيان عبر حسابه بموقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، الأحد، إنه قضى موسماً رائعاً مع الزمالك، وكان أحد أفراد الفريق الذي تُوج بلقب الدوري، مؤكداً اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء.

وأضاف: «من القاهرة أود أن أعتذر لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولزملائي اللاعبين كل واحد منهم وللجهاز الفني بالكامل ولجماهير الزمالك، وأتمنى أن تقبلوا هذا الاعتذار، وأنا على أتم الاستعداد لتقبُّل أي إجراءات تأديبية قد يفرضها عليَّ النادي».

وأوضح اللاعب البرازيلي أنه لا يمكنه تجاهل الحب الذي حظي به من جماهير الزمالك وهتافاتهم باسمه في المدرجات، مشيراً إلى أن هذا الدعم ساعده على تقديم أفضل ما لديه خلال الموسم الماضي بمساعدة زملائه.

وأكد بيزيرا أن علاقته بالجميع داخل الفريق ممتازة، وأنه يشعر بالامتنان تجاه النادي وإدارته بسبب رغبتهم في استمراره ومحاولاتهم للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

وتابع: «اخترت الرحيل لأنني أعتقد أن لديَّ الآن فرصة عظيمة قد لا تتكرر، وهي بمنزلة حلم كبير لي ولعائلتي؛ ولهذا السبب أصررت على رغبتي في الانتقال في هذه المرحلة من مسيرتي بعد أن قدمت كل ما لديَّ للزمالك طوال الموسم الماضي، وهو ما شهد عليه جمهور النادي».

وشدد بيزيرا على احترامه لارتباطه الحالي بالزمالك ورغبته في إتمام انتقاله إلى ناديه الجديد وفقاً للشروط التي تحددها إدارة القلعة البيضاء.

وكشف بيزيرا: «اليوم كلاعب في نادي الزمالك ومع التقدير الكبير الذي أحمله للجميع داخل هذا النادي أتمنى أن تتحقق رغبتي وقراري بالانتقال إلى نادٍ جديد، وفقاً للشروط التي يحددها الزمالك، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنني سأنسى الدور الذي لعبته الجماهير في مسيرتي».

وأكد اللاعب أنه يأمل في الرحيل عن الزمالك مع استمرار علاقته الطيبة بجميع أفراد النادي، مؤكداً أنه لم يجد خلال فترة وجوده سوى التقدير والاحترام والاحترافية العالية.

واختتم بيزيرا بيانه قائلاً: «سيظل نادي الزمالك وجماهيره فصلاً مضيئاً ودائماً في مسيرتي الكروية، ومرة أخرى أعتذر للجميع، وسأظل دائماً أعتز بنادي الزمالك وجماهيره الذين سيحتلون مكانة خاصة في قلبي».

مواضيع
الرياضة كرة القدم نادي الزمالك رياضة مصرية مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تبدد المخاوف بشأن إصابة شتيلر نجم شتوتغارت

رياضة عالمية أنغيلو شتيلر لاعب وسط شتوتغارت (د.ب.أ)

تبدد المخاوف بشأن إصابة شتيلر نجم شتوتغارت

أعلن نادي شتوتغارت الألماني، الأحد، أن أنغيلو شتيلر لاعب وسط الفريق، تجنب إصابة خطيرة في الركبة نتيجة التحام داخل منطقة جزاء فريق هوفنهايم.

«الشرق الأوسط» (شتوتغارت (ألمانيا))
رياضة عالمية البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين (رويترز)
رياضة عالمية

نوريس: أنا «سيئ الحظ بشكل لا يصدق»

انتقل لاندو نوريس من نشوة الاحتفال بتحقيق أحد أفضل الانطلاقات من المركز الأول إلى الشعور بأنه «سيئ الحظ بشكل لا يُصدق».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية النرويجي إرلينغ هالاند لحظة تسجيله هدف مان سيتي أمام مان يونايتد (رويترز)
رياضة عالمية

«برو ريف» يعترف بخطأ تحكيمي في هدف هالاند بديربي مانشستر

أقرت «برو ريف»، الجهة المسؤولة عن حكام الدوري الإنجليزي، بوقوع «خطأ في التقدير» خلال احتساب هدف النرويجي إرلينغ هالاند لمصلحة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
رياضة عربية السائق اللبناني روجيه فغالي بطل رالي لبنان الدولي (رالي لبنان)
رياضة عربية

«بطولة الشرق الأوسط للراليات»: فغالي يحرز رالي لبنان الدولي للمرة الـ19

واصل السائق اللبناني روجيه فغالي هيمنته على فعاليات رالي لبنان الدولي، المرحلة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، بعدما تُوّج بلقبه للمرة التاسعة عشرة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
رياضة عالمية لاعبو أتليتيكو يتبادلون التهاني بالفوز الكبير على سوسيداد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«لا ليغا»: أتلتيكو مدريد يستفيق بثلاثية في سوسيداد

صعد أتلتيكو مدريد للمركز الرابع بالدوري الإسباني لكرة  القدم، وذلك بعد فوزه على مضيّفه ريال سوسيداد 3/صفر، مساء الأحد.

«الشرق الأوسط» (سان سباستيان (إسبانيا))
الرياضة رياضة عربية

«بطولة الشرق الأوسط للراليات»: فغالي يحرز رالي لبنان الدولي للمرة الـ19

السائق اللبناني روجيه فغالي بطل رالي لبنان الدولي (رالي لبنان)
السائق اللبناني روجيه فغالي بطل رالي لبنان الدولي (رالي لبنان)
TT
TT

«بطولة الشرق الأوسط للراليات»: فغالي يحرز رالي لبنان الدولي للمرة الـ19

السائق اللبناني روجيه فغالي بطل رالي لبنان الدولي (رالي لبنان)
السائق اللبناني روجيه فغالي بطل رالي لبنان الدولي (رالي لبنان)

واصل السائق اللبناني روجيه فغالي هيمنته على فعاليات رالي لبنان الدولي، المرحلة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، بعدما تُوّج بلقبه للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، معززا بذلك رقمه القياسي، على متن سيارة «تويوتا جي آر ياريس».

وقطع فغالي مسافة السباق الإسفلتي الوحيد في البطولة الإقليمية، والبالغة 678,29 كلم منها 197,91 كلم طول المراحل الخاصة للسرعة وعددها 11، بزمن 1:52.07 ساعة، أمام مواطنيه باسل أبو حمدان على متن «سكودا فابيا أر أس»، وإلياس الدهني على متن «سكودا فابيا ار اس» أيضا، في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وحضر السباق رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الإماراتي محمد بن سليّم والذي سبق أن تُوّج سائقاً بلقب السباق اللبناني أربع مرات.

وكان يُفترض أن يشارك السعودي حمزة باخشب في السباق، إلا أنه لم يحضر، كما اضطر القطري ناصر خليفة العطية الى الانسحاب لأسباب خاصة، بينما لم يشارك القطري ناصر صالح العطية الذي تُوّج باللقب اللبناني مرتين سابقا.

وجاء اللبناني كارل رزق رابعا على متن «ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10»، ومواطنه طارق يونس خامسا على متن «سكودا فابيا»، وكانت لافتة مشاركة السائقة اللبنانية ريا داغر التي حلّت سادسة على متن «رينو كليو».

وكانت أفضل نتيجة لغير اللبنانيين للأردني شاكر جويهان الذي حلّ عاشرا على متن «ميتسوبيتشي لانسر»، وجاء مواطنه سامي فليفل في المركز الرابع عشر على متن «ميتسوبيتشي لانسر»، والعماني زكريا العمري في المركز الخامس عشر على متن «سوبارو ايمبريزا».

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات رالي أخبار لبنان لبنان
الرياضة رياضة عربية

«بطولة ألتيميت لألعاب القوى»: الجزائري سجاتي يفوز بسباق 800 متر

الجزائري جمال سجاتي يحسم سباق 800 م للرجال ببودابست (أ.ب)
الجزائري جمال سجاتي يحسم سباق 800 م للرجال ببودابست (أ.ب)
TT
TT

«بطولة ألتيميت لألعاب القوى»: الجزائري سجاتي يفوز بسباق 800 متر

الجزائري جمال سجاتي يحسم سباق 800 م للرجال ببودابست (أ.ب)
الجزائري جمال سجاتي يحسم سباق 800 م للرجال ببودابست (أ.ب)

فاز الجزائري جمال سجاتي بسباق 800 متر للرجال، فيما توج البرازيلي أليسون دوس سانتوس، حامل الرقم القياسي العالمي، بسباق 400 م حواجز للرجال في الليلة الختامية من النسخة الأولى لبطولة العالم لألعاب القوى (ألتيميت) الأحد.

وتمكن الجزائري سجاتي من تجاوز الكندي ماركو أروب، بطل العالم 2023، في الخطوات الأخيرة ليفوز بسباق 800 م للرجال بزمنا قدره دقيقة واحدة و41.91 ثانية، ووصل أروب إلى خط النهاية وحقق زمنا قدره دقيقة واحدة و42.28 ثانية، في حين احتل البطل الأولمبي الكيني إيمانويل وانيوني المركز الثالث بزمن قدره (دقيقة واحدة و42.44 ثانية).

الأميركية جاسمين جونز بطلة 400 م حواجز للسيدات ببودابست (أ.ب)

وبعد أن سجل رقما قياسيا عالميا قبل أسبوعين، سجل البرازيلي دوس سانتوس زمنا قدره 45.98 ثانية ليتفوق على منافسيه الأميركي راي بنجامين الذي سجل زمنا قدره (46.40 ثانية) والنرويجي حامل الرقم القياسي السابق كارستن وارهولم (46.78 ثانية). كما فازت الأميركية جاسمين جونز بسباق السيدات بزمنا قدره 52.45 ثانية.

وسجل روميش باثيراج القادم من سيريلانكا 91.09 متراً ليحصد لقب رمي الرمح للرجال بفارق يقارب خمسة أمتار عن أقرب منافسيه.

وفازت العداءة الإثيوبية ليكينا أميباو بسباق 5000 م للسيدات بزمن قدره 14 دقيقة و30.36 ثانية.

يذكر أن قيمة جوائز النسخة الأولى من بطولة العالم لألعاب القوى (ألتيميت) تبلغ 10 ملايين دولار، وهي الأعلى في تاريخ هذه الرياضة. وحضر أكثر من 60 ألف مشجع على مدار الأيام الثلاثة التي بيعت تذاكرها بالكامل في بودابست.

مواضيع
الرياضة العاب القوى أخبار الجزائر المجر
الرياضة رياضة عربية

لوشيسكو مدرب السد: مواجهة الاستقلال الإيراني صعبة

الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق السد القطري (نادي السد)
الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق السد القطري (نادي السد)
TT
TT

لوشيسكو مدرب السد: مواجهة الاستقلال الإيراني صعبة

الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق السد القطري (نادي السد)
الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق السد القطري (نادي السد)

أكّد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق السد القطري، جاهزية فريقه لمواجهة الاستقلال الإيراني، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2026 - 2027.

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة التي ستقام بالبصرة العراقية، إن البطولة الآسيوية تمثل تحدياً مختلفاً عن المنافسات المحلية، مشيراً إلى قوة فريق الاستقلال وما يملكه من لاعبين مميزين.

وأضاف: «إنها بطولة جديدة ومختلفة عن الدوري المحلي، والاستقلال فريق قوي، ويمتلك لاعبين جيدين، ولذلك يجب أن نركز منذ بداية المباراة، وأن نبذل أقصى جهد ممكن من أجل الخروج بنتيجة إيجابية».

وشدّد مدرب السد على ضرورة دخول المباراة بكامل التركيز، قائلاً: «يجب أن يكون تركيزنا بنسبة 100 في المائة داخل الملعب. لدينا بعض اللاعبين المصابين الذين بقوا في الدوحة، لكن جميع اللاعبين الموجودين معنا في البصرة على أتم الجاهزية لخوض اللقاء».

وأعرب لوشيسكو عن سعادته بحفاوة الاستقبال، التي وجدتها بعثة السد في مدينة البصرة العراقية، موجهاً شكره إلى القائمين على استقبال الفريق.

وقال: «سعيد جداً بالاستقبال الحافل الذي وجدناه في البصرة، وأشكر الجميع على هذه الحفاوة، ونحن ممتنون كثيراً لذلك».

وأكد المدرب الروماني أن فريقه يدرك صعوبة المهمة أمام الاستقلال، مشدداً على أهمية التعامل مع كل مباراة بصورة منفصلة وعدم التفكير فيما بعدها.

واصل: «تنتظرنا مواجهة قوية أمام الاستقلال، وعلينا التركيز على كل مباراة في وقتها، وأن نقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق ما نسعى إليه».

من جانبه، أكد بيدرو ميغيل، لاعب السد، أهمية التحضير الجيد للمواجهة، مشيراً إلى أن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لا تعرف المواجهات السهلة.

وقال ميغيل: «لا توجد مباراة سهلة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ولذلك يجب أن نكون في كامل الجاهزية».

وأضاف: «سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، حتى تكون بداية مميزة للسد في البطولة هذا الموسم».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي أخبار قطر أخبار إيران العراق