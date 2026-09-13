هاميلتون: لا أحد يستطيع إيقاف مرسيدس!

أقر لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات، الأحد، بأن كيمي أنتونيللي وفريق مرسيدس حسما بشكل مؤكد لقبي بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات هذا العام.

وقال هاميلتون عقب انسحابه من سباق جائزة إسبانيا الكبرى ليظل في المركز الثالث في الترتيب العام لكنه يتأخر الآن بفارق 101 نقطة عن السائق الإيطالي الشاب (20 عاماً) الذي فاز بثمانية سباقات من 14 جولة حتى الآن، والذي حل بدلاً منه في مرسيدس بعد موسم 2024: «لن يقدر أحد على إيقافه وإيقاف مرسيدس هذا العام. قدموا عملاً استثنائياً ويستحقون ذلك».

ويتصدر فريق مرسيدس الترتيب العام بفارق 145 نقطة عن فيراري صاحب المركز الثاني، بينما يبتعد مكلارين حامل اللقب بفارق 52 نقطة أخرى في المركز الثالث.

ويُعد جورج راسل زميل أنتونيللي في مرسيدس، أقرب منافسيه، ويتأخر عنه بفارق 81 نقطة الآن.

وانسحب هاميلتون من السباق بسبب مشكلة في المكابح بعد انطلاقه من المركز الرابع وتقدمه للمركز الثالث في اللفة الأولى.

وقال عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق قبل انسحابه في اللفة السابعة من المركز الأخير: «ليس لدي مكابح يا رفاق». وهذه المرة الأولى التي ينهي فيها سباقاً هذا الموسم دون الحصول على أي نقطة.

وتصدر أنتونيللي بطولة العالم في 13 سباقاً متتالياً، وأصبح الأسبوع الماضي أول إيطالي منذ 1966 يفوز بسباق جائزة كبرى في بلده بفوزه في مونزا.

وبات بالفعل أصغر سائق يتصدر بطولة العالم، وأول إيطالي يحقق ذلك منذ عام 1953، كما أنه على وشك أن يصبح أصغر بطل للعالم على الإطلاق.

وقال السائق الشاب: «إنه أمر رائع، لكن يتعين علينا مواصلة الضغط وتحقيق النتائج، ومحاولة تقديم أفضل أداء ممكن في كل مرة أدخل فيها للحلبة. بالطبع نعم، أتمتع بفارق كبير في الصدارة لكن لا يمكن أبداً معرفة ما قد يحدث. لذلك يتعين علي الاستعداد لأي شيء واستغلال كل فرصة تسنح لي بأفضل ما يمكن، وبعد ذلك سنرى المركز الذي سننهي به الموسم».

واتفق ماكس فرستابن بطل العالم أربع مرات، الذي حل ثانياً الأحد مع رد بول، وسائق مكلارين لاندو نوريس حامل اللقب مع هاميلتون حول من سيكون البطل.

وقال فرستابن، الذي كان قريباً من انتزاع اللقب العام الماضي بعد عودة قوية، عن موقفه الحالي بتخلفه بفارق 147 نقطة عن السائق الإيطالي: «لست بالتأكيد بصدد العودة للمنافسة على اللقب».

واتفق معه نوريس الذي يتخلف بفارق 106 نقاط عن أنتونيللي ويحتل المركز الرابع في الترتيب العام، وقال: «إنه يتصدر بفارق 80 نقطة لأنه يقدم أداءً مذهلاً».

وأضاف السائق البريطاني: «أعتقد أنه من الرائع رؤية سائق صغير في السن يقدم هذا الأداء المذهل، ومن المرجح جدا أن يمضي قدما ويفوز بالبطولة».