عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:14 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: أتلتيكو مدريد يستفيق بثلاثية في سوسيداد

لاعبو أتليتيكو يتبادلون التهاني بالفوز الكبير على سوسيداد (أ.ف.ب)
لاعبو أتليتيكو يتبادلون التهاني بالفوز الكبير على سوسيداد (أ.ف.ب)
TT
TT

«لا ليغا»: أتلتيكو مدريد يستفيق بثلاثية في سوسيداد

لاعبو أتليتيكو يتبادلون التهاني بالفوز الكبير على سوسيداد (أ.ف.ب)
لاعبو أتليتيكو يتبادلون التهاني بالفوز الكبير على سوسيداد (أ.ف.ب)

صعد أتلتيكو مدريد للمركز الرابع بالدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيّفه ريال سوسيداد 3/صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء الفوز لفريق المدرب دييغو سيميوني بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من أثلتيك بلباو بالليغا بثلاثية بيضاء، ثم أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سوسيداد عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وسجل أتلتيكو مدريد الهدف الأول عن طريق أليكس غريمالدو في الدقيقة 84، منهيا فترة طويلة من المحاولات بين شوطي المباراة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني سجل الكندي جوناثان ديفيد، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل المدرب دييغو، الهدف الثالث.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تبدد المخاوف بشأن إصابة شتيلر نجم شتوتغارت

رياضة عالمية أنغيلو شتيلر لاعب وسط شتوتغارت (د.ب.أ)

تبدد المخاوف بشأن إصابة شتيلر نجم شتوتغارت

أعلن نادي شتوتغارت الألماني، الأحد، أن أنغيلو شتيلر لاعب وسط الفريق، تجنب إصابة خطيرة في الركبة نتيجة التحام داخل منطقة جزاء فريق هوفنهايم.

«الشرق الأوسط» (شتوتغارت (ألمانيا))
رياضة عالمية البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين (رويترز)
رياضة عالمية

نوريس: أنا «سيئ الحظ بشكل لا يصدق»

انتقل لاندو نوريس من نشوة الاحتفال بتحقيق أحد أفضل الانطلاقات من المركز الأول إلى الشعور بأنه «سيئ الحظ بشكل لا يُصدق».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية النرويجي إرلينغ هالاند لحظة تسجيله هدف مان سيتي أمام مان يونايتد (رويترز)
رياضة عالمية

«برو ريف» يعترف بخطأ تحكيمي في هدف هالاند بديربي مانشستر

أقرت «برو ريف»، الجهة المسؤولة عن حكام الدوري الإنجليزي، بوقوع «خطأ في التقدير» خلال احتساب هدف النرويجي إرلينغ هالاند لمصلحة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
رياضة عربية السائق اللبناني روجيه فغالي بطل رالي لبنان الدولي (رالي لبنان)
رياضة عربية

«بطولة الشرق الأوسط للراليات»: فغالي يحرز رالي لبنان الدولي للمرة الـ19

واصل السائق اللبناني روجيه فغالي هيمنته على فعاليات رالي لبنان الدولي، المرحلة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، بعدما تُوّج بلقبه للمرة التاسعة عشرة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
رياضة عالمية فيران توريس يحتفل بهدف سان جيرمان في بريست (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: فيران توريس يمنح سان جيرمان أول انتصار محلي

واصل فيران توريس مهاجم باريس سان جيرمان تألقه منذ الانضمام لصفوف الفريق قادما من برشلونة، ليهدي فريقه فوزه الأول في الدوري الفرنسي على مضيّفه بريست.

«الشرق الأوسط» (بريست (فرنسا))
الرياضة رياضة عالمية

تبدد المخاوف بشأن إصابة شتيلر نجم شتوتغارت

أنغيلو شتيلر لاعب وسط شتوتغارت (د.ب.أ)
أنغيلو شتيلر لاعب وسط شتوتغارت (د.ب.أ)
TT
TT

تبدد المخاوف بشأن إصابة شتيلر نجم شتوتغارت

أنغيلو شتيلر لاعب وسط شتوتغارت (د.ب.أ)
أنغيلو شتيلر لاعب وسط شتوتغارت (د.ب.أ)

أعلن نادي شتوتغارت الألماني، الأحد، أن أنغيلو شتيلر لاعب وسط الفريق، تجنب إصابة خطيرة في الركبة نتيجة التحام داخل منطقة جزاء فريق هوفنهايم.

ويعاني شتيلر /25 عاما/ من كدمة قوية بعد تعرضه للإصابة خلال فوز الفريق خارج ملعبه بنتيجة 2 / 1، السبت.

وبذلك يتمسك شتيلر بأمل انضمامه لقائمة منتخب ألمانيا في أول ظهور للمدرب الجديد، يورغن كلوب، الذي سيعلن عن خياراته يوم الخميس استعدادا لخوض أول أربع مباريات في دوري أمم أوروبا.

وغادر شتيلر الملعب بعد 35 مباراة من مباراة شتوتجارت ضد هوفنهايم، وذلك بعد احتكاك قوي مع أوزان كاباك.

من جانبه، قال سيباستيان هونيس مدرب شتوتغارت أن هذا الاحتكاك كان يستوجب احتساب ركلة جزاء لفريقه.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

نوريس: أنا «سيئ الحظ بشكل لا يصدق»

البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين (رويترز)
البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين (رويترز)
TT
TT

نوريس: أنا «سيئ الحظ بشكل لا يصدق»

البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين (رويترز)
البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين (رويترز)

انتقل لاندو نوريس من نشوة الاحتفال بتحقيق أحد أفضل الانطلاقات من المركز الأول في مسيرته ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى الشعور بأنه «سيئ الحظ بشكل لا يُصدق»، بعدما تحسر حامل اللقب على فوز تفلت من بين يديه الأحد من دون أن يكون له أي ذنب في ذلك.

وكان متسابق مكلارين يبدو في طريقه لتحقيق انتصاره الثالث هذا الموسم بعد انطلاقه من الصدارة في الظهور الأول لحلبة مدريد الجديدة عبر سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ووسع الفارق ليتجاوز ست ثوان قبل أن تتسبب سيارة الأمان الافتراضية في تبديد فرصه.

وفي ظل كون التجاوز شبه مستحيل على هذه الحلبة، اضطر نوريس إلى الاكتفاء بالمركز الثالث خلف كيمي أنتونيللي متسابق مرسيدس الفائز بالسباق، وماكس فرستابن متسابق رد بول.

وقال نوريس عن الموقف الذي سمح لمنافسيه خلفه بالدخول إلى حارة الصيانة وكسب ميزة زمنية ثمينة، بينما تعذر عليه ذلك لتجاوزه مدخل حارة الصيانة قبلها بثوان فقط «لم يكن بوسعي فعل أي شيء».

وعندما دخل حارة الصيانة في اللفة التالية، كانت الصدارة قد ضاعت منه نهائيا.

وقال نوريس: «أهنئ كيمي وماكس، فقد قدما سباقا جيدا اليوم، الحظ فقط لم يكن حليفنا».

وأدى حلول السائق البريطاني في الثالث اليوم في البقاء في المركز الرابع بالترتيب العام بفارق 106 نقاط خلف أنتونيلي المتصدر، الذي سجل انتصاره الثامن هذا الموسم.

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بأن الفوز «ضاع من بين يديه»، أوضح نوريس موقفه.

وقال: «يعتمد ذلك على كيفية تعريفك لعبارة (ضاع من بين يديه)، الأمر لا يرتبط بأننا ارتكبنا خطأ تسبب في الخسارة، كنا سيئي الحظ للغاية اليوم فحسب. كنت الوحيد على شبكة الانطلاق بأكملها الذي لم يحصل على فرصة إجراء التوقف في الصيانة، هذا سوء حظ».

وأضاف: «مررت بأوقات كثيرة استفدت فيها من ذلك في الماضي وأوقات خسرت فيها، وهذه هي أجواء السباقات، لكن ليس (هذا بالأمر الجيد) عندما تقاتل من أجل الفوز».

وفي رده على سؤال عما إذا كان بإمكانه أو لفريقه توقع إعلان إدارة السباق عن سيارة الأمان الافتراضية فور توقف لانس سترول متسابق أستون مارتن على الحلبة: «ليس خطأ الفريق، وليس خطأي، الأمر بهذه البساطة، كنا سيئي الحظ فحسب».

وقال نوريس إن البقاء على الحلبة لفترة أطول لم يكن خيارا مطروحا أيضا في ظل امتلاك المنافسين إطارات أحدث.

وأوضح: «كان علي الدخول في نهاية اللفة لأنها كانت الفرصة الوحيدة، كان الهدف تقليل الخسائر في الصيانة، خاصة أن إطارات الجميع تكون أبرد وتسعى لتقليل الخسائر في حارة الصيانة قدر الإمكان».

وتابع: «الإطارات المتوسطة كانت قد تآكلت تماما، بينما كانت الإطارات الصلبة مذهلة».

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«برو ريف» يعترف بخطأ تحكيمي في هدف هالاند بديربي مانشستر

النرويجي إرلينغ هالاند لحظة تسجيله هدف مان سيتي أمام مان يونايتد (رويترز)
النرويجي إرلينغ هالاند لحظة تسجيله هدف مان سيتي أمام مان يونايتد (رويترز)
TT
TT

«برو ريف» يعترف بخطأ تحكيمي في هدف هالاند بديربي مانشستر

النرويجي إرلينغ هالاند لحظة تسجيله هدف مان سيتي أمام مان يونايتد (رويترز)
النرويجي إرلينغ هالاند لحظة تسجيله هدف مان سيتي أمام مان يونايتد (رويترز)

أقرت «برو ريف»، الجهة المسؤولة عن حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، بوقوع «خطأ في التقدير» خلال احتساب هدف النرويجي إرلينغ هالاند لمصلحة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد، في مواجهة الأحد على ملعب أولد ترافورد.

وأوضح متحدث باسم «برو ريف» أن قرار الحكم داخل الملعب في لقطة الدقيقة 60 كان احتساب التسلل على هالاند، قبل أن تراجع تقنية حكم الفيديو المساعد اللقطة وتقرر أن المهاجم النرويجي كان في موقف صحيح، ليُحتسب الهدف.

وأضاف: «في الهجمة نفسها، ثبت أن إنزو فرنانديز لم يلعب الكرة، ولذلك أصبح تحديد مخالفة التسلل مسألة تقديرية. وفي هذه الحالة لم يدرك حكم الفيديو المساعد التأثير المحتمل لموقعه، وكان يتعين عليه أن يوصي الحكم بإجراء مراجعة ميدانية للواقعة».

وأكدت «برو ريف» أنها تواصلت مساء الأحد مع مانشستر يونايتد لإبلاغه بأن ما حدث يُعد «خطأ في التقدير»، مشيرة إلى أن الواقعة ستخضع للمراجعة.

ويُعد صدور توضيح بهذه الصراحة من مسؤولي التحكيم عقب المباراة مباشرة أمراً لافتاً، إذ تضمن إقراراً واضحاً بأن تقنية الفيديو لم تتعامل مع اللقطة بالطريقة الصحيحة، وأن القرار كان يستوجب عودة حكم الساحة إلى شاشة المراجعة قبل اعتماد الهدف.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد بريطانيا