عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:14 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الجولة 28: عرض هلالي مرعب... والرياض يصنع الحدث

واتكينز لاعب الهلال يحتفل مع مندش بعد هدفه في التعاون (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز لاعب الهلال يحتفل مع مندش بعد هدفه في التعاون (تصوير: سعد العنزي)
TT
TT

الجولة 28: عرض هلالي مرعب... والرياض يصنع الحدث

واتكينز لاعب الهلال يحتفل مع مندش بعد هدفه في التعاون (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز لاعب الهلال يحتفل مع مندش بعد هدفه في التعاون (تصوير: سعد العنزي)

شهدت الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين غزارة تهديفية وصلت إلى الرقم 28، من بينها ركلتي جزاء، في أسبوع خلا من البطاقات الحمراء.

وقدم الهلال عرضا هجوميا مرعبا بعد دكه شباك التعاون بسداسية نظيفة، في سابقة هي الأولى لـ"الزعيم" من خلال تسجيل 6 أهداف في مرمى "سكري القصيم" عبر لقاء واحد بالمسابقة، متجاوزاً حصيلته التهديفية أمامه في آخر 3 مواجهات مجتمعة (5 أهداف).

ورغم تعادل النصر مع الخليج، فقد نجح عبدالله الحمدان بالتسجيل لمباراتين متتاليتين لأول مرة منذ الربيع الماضي حين هز شباك النجمة والخليج.

وفي المنطقة الشرقية، حبس "ديربي القادسية والاتفاق" الأنفاس بتسجيل 6 أهداف لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما بالمسابقة، ليحافِظ الاتفاق على كونه آخر فريق زار شباك القادسية بثلاثية بالمحترفين منذ أبريل 2026، متصدراً قائمة أكثر أندية الدوري تسجيلاً عبر البدلاء بـ3 أهداف، فيما أكد القادسية قوته الهجومية المبكرة بـ9 أهداف في الشوط الأول خلال 7 جولات خلف الهلال.

وعلى صعيد الإنجازات الفردية والأرقام القياسية، فقد عادل الإنجليزي إيفان توني الرقم القياسي التاريخي لأعلى حصيلة تهديفية للاعب خلال أول 7 جولات منذ موسم 2009-2010 بوصوله للهدف رقم 10، محاكياً الإنجاز الأسطوري لعمر السومة مع الأهلي في موسم 2016-2017.

وشهدت مواجهة الأهلي والحزم مباغتة سريعة بتسجيل الحزم هدفاً بعد 87 ثانية فقط، كـثاني أسرع أهدافه تاريخياً بالمحترفين بعد هدفه أمام الاتحاد عام 2009 (12 ثانية)، وثاني أسرع هدف يستقبله الأهلي بالمسابقة منذ هدف سافيتش لاعب الهلال في أكتوبر 2023 (45 ثانية)، لينفرد الحزم بكونه الفريق الوحيد الذي سجل هدفين في أول 5 دقائق هذا الموسم.

وفي جانب الاتحاد، واصل المغربي يوسف النصيري التألق بهزه الشباك في مباراتين متتاليتين أمام الفيحاء والفيصلي، مكرراً هذه السلسلة بقميص "العميد" للمرة الثالثة.

وفي الشق الآخر من النتائج، تجرع الفتح مرارة أضعف انطلاقة في تاريخه بالمحترفين بفشله في تحقيق أي انتصار خلال أول 7 جولات لـلمرة الثانية بعد موسم 2016-2017، معادلاً حصيلته النقطية الأدنى بنفس الرصيد (3 نقاط).

ومن جانبه، صنع الرياض الحدث بإسقاطه للخلود بعدما ألحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم بعد انطلاقة الأخير الاستثنائية.

جماهيرياً، تصدرت مواجهة الخليج والنصر المشهد بـ14,143 مشجعاً، يليه ديربي القادسية والاتفاق بحضور 9,143 متفرجاً، ثم لقاء الأهلي والحزم بـ6,158 مشجعاً، واختتمت القائمة بمواجهة التعاون والهلال بـ4,152 مشجعاً.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مدرب الرياض «فخور بلاعبيه»... وباكنغهام: الخسارة درس

رياضة سعودية لاعبو الرياض خلال احتفالهم بالفوز (موقع النادي)

مدرب الرياض «فخور بلاعبيه»... وباكنغهام: الخسارة درس

قال البرازيلي ماريسيو دولاك، مدرب الرياض، إن لاعبيه قدموا عملا مميزا خلال الفوز على الدرعية ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

إبراهيم الشليل (الرياض )
رياضة سعودية من مباراة الدرعية وأبها في الرياض (واس)
رياضة سعودية

لاج «راضي»... وبوريتش «غير راضي»

أبدى البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، قناعته بالتعادل السلبي أمام أبها ضمن الدوري السعودي.

رياضة سعودية عبد الإله المالكي لاعب الدرعية يعترض على أحد قرارات حكم المباراة (واس)
رياضة سعودية

الدرعية وأبها... تعادل «باهت»

لم يقدم الدرعية وأبها ما يشفع لأحدهما بالفوز، لتنتهي مواجهتهما في العاصمة الرياض بالتعادل السلبي، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

عبد الله الثميري (الرياض )
رياضة سعودية كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)
رياضة سعودية

الدوري السعودي: الرياض يكسر غرور الخلود

كسر الرياض غرور الخلود المنتشي بنتائجه المثالية في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وألحق به أول خسارة بعدما أسقطه بثنائية نظيفة.

إبراهيم الشليل (الرياض )
رياضة سعودية فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
رياضة سعودية

مساعد مدرب نيوم: كان بإمكاننا مضاعفة الرباعية

أكد نيلسون كالديري مساعد مدرب نيوم أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على الفتح، وكان يمكنه أن يضاعف النتيجة الرباعية.

حامد القرني (تيوك)
الرياضة رياضة سعودية

تحت رعاية ولي العهد... سعود بن مشعل يكرم أبطال الهجن

الأمير سعود بن مشعل خلال مراسم تتويج الأبطال (واس)
الأمير سعود بن مشعل خلال مراسم تتويج الأبطال (واس)
TT
TT

تحت رعاية ولي العهد... سعود بن مشعل يكرم أبطال الهجن

الأمير سعود بن مشعل خلال مراسم تتويج الأبطال (واس)
الأمير سعود بن مشعل خلال مراسم تتويج الأبطال (واس)

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توج الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد، الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

وحضر الحفل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.وتوّج نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بالأشواط الختامية للمهرجان، التي شهدت إقامة أربعة أشواط لمسافة (6) كيلومترات، بمشاركة (114) مطية من نخبة الهجن السعودية والخليجية.

وحقق "المايدي" لمالكه الإماراتي حمد العامري لقب شوط "زمول – عام"، متوجًا بالبندق وجائزة قدرها مليون ريال، فيما حصد "نهاب" لهجن الرئاسة الإماراتية لقب "زمول – مفتوح"، والبندق وجائزة مليون ريال.وفي منافسات "الحيل"، ظفرت "انتباه" لمالكها السعودي عقاب محمد الدهاسي بلقب "حيل – عام"، محققة السيف وجائزة (1.5) مليون ريال، فيما توّجت "ترف "لهجن الشحانية القطرية بلقب "حيل – مفتوح"، ونالت السيف وجائزة (1.5) مليون ريال.

وكرّم مالك الهجن السعودي عبدالله القحطاني، الفائز بكأس مهرجان ولي العهد للهجن للنقاط، وتسلم كأس البطولة وجائزة مالية قدرها (500) ألف ريال.

وبهذه المناسبة رفع وزير الرياضة خالص الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للمهرجان، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد ما يحظى به القطاع الرياضي ورياضة الهجن على وجه الخصوص من دعم واهتمام، بوصفها موروثًا أصيلًا يعكس جانبًا من ثقافة المملكة وهويتها.وثمّن حضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة للحفل الختامي وتتويجه الفائزين، مشيدًا بما شهدته النسخة الثامنة من منافسات وتنظيم.

مواضيع
سباق الهجن السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الرياض «فخور بلاعبيه»... وباكنغهام: الخسارة درس

لاعبو الرياض خلال احتفالهم بالفوز (موقع النادي)
لاعبو الرياض خلال احتفالهم بالفوز (موقع النادي)
TT
TT

مدرب الرياض «فخور بلاعبيه»... وباكنغهام: الخسارة درس

لاعبو الرياض خلال احتفالهم بالفوز (موقع النادي)
لاعبو الرياض خلال احتفالهم بالفوز (موقع النادي)

قال البرازيلي ماريسيو دولاك، مدرب الرياض، إن لاعبيه قدموا عملا مميزا خلال الفوز على الدرعية ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي: اللاعبون قدموا أشياء مميزة في المباراة، وأشكرهم على ذلك، وأنا فخور بهم، وهذا ما قلته لهم في غرفة الملابس. أمامنا عمل كبير خلال فترة التوقف، وما زلت غير راضٍ عن بعض الأمور في النادي، خصوصاً فيما يتعلق بالإصابات.

وحول تأثير الغيابات على الفريق، قال دولاك: بالتأكيد، اللاعبون الغائبون مؤثرون، لكن ذلك يمنحنا فرصة للاستفادة من اللاعبين الشباب، كما حدث الموسم الماضي مع عدد من اللاعبين. مثل هذه الظروف تمنحهم فرصة للمشاركة وإثبات أنفسهم، وهذا أمر جيد.

في المقابل، بارك ديس باكنغهام، مدرب الخلود، للرياض انتصاره، مشيراً إلى أن فريقه مطالب بالاستفادة من المباراة والتعلم من الأخطاء التي ارتكبها.

وأضاف: العمل مع الفريق تراكمي، وكل مدرب يسعى إلى وضع بصمته، وما سنستمر عليه هو العمل والمحاولة والسعي نحو تحقيق النجاح.

وتابع: خضنا منذ بداية الموسم 8 أو 9 مباريات، وقدمنا خلالها مستويات جيدة. الرياض نجح في التسجيل من أول فرصة واستغلها، وعلينا أن نتعلم من هذه المباراة ونراجع عملنا حتى لا نكرر الأخطاء نفسها.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

اتحاد الكرة و«الرابطة»: استغلال المآسي الشخصية للاستفزاز مرفوض

الرابطة أبدت استنكارها للأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والتعاون (الشرق الأوسط)
الرابطة أبدت استنكارها للأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والتعاون (الشرق الأوسط)
TT
TT

اتحاد الكرة و«الرابطة»: استغلال المآسي الشخصية للاستفزاز مرفوض

الرابطة أبدت استنكارها للأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والتعاون (الشرق الأوسط)
الرابطة أبدت استنكارها للأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والتعاون (الشرق الأوسط)

أعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين عن استنكارهما لما وصفاه بـ«الممارسات غير المقبولة» التي شهدتها مباراة التعاون والهلال في دوري المحترفين السعودي من قبل بعض الجماهير الحاضرة، والتي تتنافى مع قيم كرة القدم السعودية والروح الرياضية.

وشدد الاتحاد والرابطة أن استغلال المآسي الشخصية للإساءة أو الاستفزاز يُعد سلوكًا مرفوضًا لا مكان له في كرة القدم السعودية.

كما أكد الاتحاد السعودي أن اللجان المختصة رصدت تلك الممارسات، وقد باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وسوف يعلن عنها فور استكمالها.

وكان نادي التعاون أعرب عن استنكاره ورفضه القاطع للهتافات المسيئة، وأكد أن أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي تعد «تصرفات فردية لا يجوز نسبتها إلى جماهير التعاون»، التي قال إنه يعتز بها وبوعيها وتاريخها في الوقوف خلف ناديها بروح رياضية ومسؤولة، مشدداً في الوقت ذاته على رفضه أي إساءة أياً كان مصدرها أو المستهدف منها.

وكانت شركة نادي الهلال قد رفعت شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، إزاء ما وصفته بـ«أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة» من فئة من جماهير التعاون تجاه البرتغالي روبن نيفيز خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم شرعت صباح الأحد في التحقيق حول صدور الأهازيج والعبارات المسيئة ضد لاعب الهلال من مدرجات التعاون، على أن تتخذ قرارها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

مواضيع
نادي الهلال السعودية