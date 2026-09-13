الجولة 28: عرض هلالي مرعب... والرياض يصنع الحدث

شهدت الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين غزارة تهديفية وصلت إلى الرقم 28، من بينها ركلتي جزاء، في أسبوع خلا من البطاقات الحمراء.

وقدم الهلال عرضا هجوميا مرعبا بعد دكه شباك التعاون بسداسية نظيفة، في سابقة هي الأولى لـ"الزعيم" من خلال تسجيل 6 أهداف في مرمى "سكري القصيم" عبر لقاء واحد بالمسابقة، متجاوزاً حصيلته التهديفية أمامه في آخر 3 مواجهات مجتمعة (5 أهداف).

ورغم تعادل النصر مع الخليج، فقد نجح عبدالله الحمدان بالتسجيل لمباراتين متتاليتين لأول مرة منذ الربيع الماضي حين هز شباك النجمة والخليج.

وفي المنطقة الشرقية، حبس "ديربي القادسية والاتفاق" الأنفاس بتسجيل 6 أهداف لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما بالمسابقة، ليحافِظ الاتفاق على كونه آخر فريق زار شباك القادسية بثلاثية بالمحترفين منذ أبريل 2026، متصدراً قائمة أكثر أندية الدوري تسجيلاً عبر البدلاء بـ3 أهداف، فيما أكد القادسية قوته الهجومية المبكرة بـ9 أهداف في الشوط الأول خلال 7 جولات خلف الهلال.

وعلى صعيد الإنجازات الفردية والأرقام القياسية، فقد عادل الإنجليزي إيفان توني الرقم القياسي التاريخي لأعلى حصيلة تهديفية للاعب خلال أول 7 جولات منذ موسم 2009-2010 بوصوله للهدف رقم 10، محاكياً الإنجاز الأسطوري لعمر السومة مع الأهلي في موسم 2016-2017.

وشهدت مواجهة الأهلي والحزم مباغتة سريعة بتسجيل الحزم هدفاً بعد 87 ثانية فقط، كـثاني أسرع أهدافه تاريخياً بالمحترفين بعد هدفه أمام الاتحاد عام 2009 (12 ثانية)، وثاني أسرع هدف يستقبله الأهلي بالمسابقة منذ هدف سافيتش لاعب الهلال في أكتوبر 2023 (45 ثانية)، لينفرد الحزم بكونه الفريق الوحيد الذي سجل هدفين في أول 5 دقائق هذا الموسم.

وفي جانب الاتحاد، واصل المغربي يوسف النصيري التألق بهزه الشباك في مباراتين متتاليتين أمام الفيحاء والفيصلي، مكرراً هذه السلسلة بقميص "العميد" للمرة الثالثة.

وفي الشق الآخر من النتائج، تجرع الفتح مرارة أضعف انطلاقة في تاريخه بالمحترفين بفشله في تحقيق أي انتصار خلال أول 7 جولات لـلمرة الثانية بعد موسم 2016-2017، معادلاً حصيلته النقطية الأدنى بنفس الرصيد (3 نقاط).

ومن جانبه، صنع الرياض الحدث بإسقاطه للخلود بعدما ألحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم بعد انطلاقة الأخير الاستثنائية.

جماهيرياً، تصدرت مواجهة الخليج والنصر المشهد بـ14,143 مشجعاً، يليه ديربي القادسية والاتفاق بحضور 9,143 متفرجاً، ثم لقاء الأهلي والحزم بـ6,158 مشجعاً، واختتمت القائمة بمواجهة التعاون والهلال بـ4,152 مشجعاً.