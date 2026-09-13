لاج «راضي»... وبوريتش «غير راضي»

أبدى البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، قناعته بالتعادل السلبي أمام أبها ضمن الدوري السعودي، موضحاً أن التحسن الدفاعي الذي شهدته المنظومة خلال الأشهر الماضية سيعقبه عمل مكثف لتطوير الفعالية الهجومية.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: من السهل الحديث عن هذه المباراة؛ في الشوط الأول فقدنا الكثير من الكرات، وهذا أفقدنا الثقة داخل أرضية الميدان، لكننا أجرينا تغييرات بين الشوطين وصنعنا فرصاً في الشوط الثاني، وأعتقد أن التعادل نتيجة عادلة اليوم.

وبسؤاله عن الصلابة الدفاعية للفريق مقابل المعاناة الهجومية أمام الخصوم التي لا تستحوذ على الكرة، أجاب: أتفق مع هذا الطرح؛ نحتاج إلى التطور في بعض الحالات الهجومية، ولذلك غيّرنا الخطة اليوم. تمكنا من بناء منظومة دفاعية جيدة خلال الشهرين الماضيين، وسنعمل في الفترة المقبلة على تطوير الجانب الهجومي بالشكل المطلوب.

بدوره عبّر الكرواتي دامير بوريتش، المدير الفني لفريق أبها، عن عدم رضاه عقب التعادل، مؤكداً أن النتيجة لا تعكس مجريات اللقاء ولا تعتبر عادلة.

وقال بوريتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: ما حدث اليوم يشبه تماماً ما حدث في مباراة النصر؛ الشوط الأول لعبنا فيه بشكل جيد جداً، وفي كل مباراة هذا الموسم نخلق الفرص ولكننا نواجه سوء حظ غريب. أنا غير راضٍ تماماً عن نتيجة التعادل.

وأضاف: في الشوط الثاني انخفض مجهود الفريق بشكل واضح وتراجع رتم المباراة، بينما أجرى الدرعية بعض التبديلات التي منحتهم حيوية أكبر. في الشوط الأول كنت أتوقع أن نخرج متقدمين بهدف أو هدفين دون مقابل، لكن في الشوط الثاني حدث تكافؤ بين الفريقين، وبالنسبة لي لا أرى أن نتيجة التعادل كانت عادلة إطلاقاً.

واختتم بوريتش حديثه بالإشارة إلى محصلة النقاط وتقييم عمله الإداري والفني، قائلا: حصلنا على نقطتين وكان بإمكاننا تحقيق 5 نقاط أو أكثر، وبعض الناس لا يأخذ هذه الظروف بعين الاعتبار. لا أحب الحديث عن عملي أو مستقبلي؛ أنا مدرب محترف وأحاول جاهداً إنجاح الأمور. في وقت النجاح والإيجابية يُشاد بالجميع، وعند السلبية يتم تحميل شخص واحد فقط المسؤولية؛ وفي النهاية سنكمل عملنا ونتحدث مع اللاعبين ونستغل فترة التوقف بأفضل شكل.