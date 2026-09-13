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الرياضة رياضة سعودية

اتحاد الكرة و«الرابطة»: استغلال المآسي الشخصية للاستفزاز مرفوض

البيان أكد أن اللجان المختصة باشرت وقائع مباراة الهلال والتعاون

الرابطة أبدت استنكارها للأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والتعاون (الشرق الأوسط)
الرابطة أبدت استنكارها للأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والتعاون (الشرق الأوسط)
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اتحاد الكرة و«الرابطة»: استغلال المآسي الشخصية للاستفزاز مرفوض

الرابطة أبدت استنكارها للأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والتعاون (الشرق الأوسط)
الرابطة أبدت استنكارها للأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والتعاون (الشرق الأوسط)

أعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين عن استنكارهما لما وصفاه بـ«الممارسات غير المقبولة» التي شهدتها مباراة التعاون والهلال في دوري المحترفين السعودي من قبل بعض الجماهير الحاضرة، والتي تتنافى مع قيم كرة القدم السعودية والروح الرياضية.

وشدد الاتحاد والرابطة أن استغلال المآسي الشخصية للإساءة أو الاستفزاز يُعد سلوكًا مرفوضًا لا مكان له في كرة القدم السعودية.

كما أكد الاتحاد السعودي أن اللجان المختصة رصدت تلك الممارسات، وقد باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وسوف يعلن عنها فور استكمالها.

وكان نادي التعاون أعرب عن استنكاره ورفضه القاطع للهتافات المسيئة، وأكد أن أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي تعد «تصرفات فردية لا يجوز نسبتها إلى جماهير التعاون»، التي قال إنه يعتز بها وبوعيها وتاريخها في الوقوف خلف ناديها بروح رياضية ومسؤولة، مشدداً في الوقت ذاته على رفضه أي إساءة أياً كان مصدرها أو المستهدف منها.

وكانت شركة نادي الهلال قد رفعت شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، إزاء ما وصفته بـ«أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة» من فئة من جماهير التعاون تجاه البرتغالي روبن نيفيز خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم شرعت صباح الأحد في التحقيق حول صدور الأهازيج والعبارات المسيئة ضد لاعب الهلال من مدرجات التعاون، على أن تتخذ قرارها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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تحت رعاية ولي العهد... سعود بن مشعل يكرم أبطال الهجن

الأمير سعود بن مشعل خلال مراسم تتويج الأبطال (واس)
الأمير سعود بن مشعل خلال مراسم تتويج الأبطال (واس)
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تحت رعاية ولي العهد... سعود بن مشعل يكرم أبطال الهجن

الأمير سعود بن مشعل خلال مراسم تتويج الأبطال (واس)
الأمير سعود بن مشعل خلال مراسم تتويج الأبطال (واس)

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توج الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد، الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

وحضر الحفل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.وتوّج نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بالأشواط الختامية للمهرجان، التي شهدت إقامة أربعة أشواط لمسافة (6) كيلومترات، بمشاركة (114) مطية من نخبة الهجن السعودية والخليجية.

وحقق "المايدي" لمالكه الإماراتي حمد العامري لقب شوط "زمول – عام"، متوجًا بالبندق وجائزة قدرها مليون ريال، فيما حصد "نهاب" لهجن الرئاسة الإماراتية لقب "زمول – مفتوح"، والبندق وجائزة مليون ريال.وفي منافسات "الحيل"، ظفرت "انتباه" لمالكها السعودي عقاب محمد الدهاسي بلقب "حيل – عام"، محققة السيف وجائزة (1.5) مليون ريال، فيما توّجت "ترف "لهجن الشحانية القطرية بلقب "حيل – مفتوح"، ونالت السيف وجائزة (1.5) مليون ريال.

وكرّم مالك الهجن السعودي عبدالله القحطاني، الفائز بكأس مهرجان ولي العهد للهجن للنقاط، وتسلم كأس البطولة وجائزة مالية قدرها (500) ألف ريال.

وبهذه المناسبة رفع وزير الرياضة خالص الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للمهرجان، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد ما يحظى به القطاع الرياضي ورياضة الهجن على وجه الخصوص من دعم واهتمام، بوصفها موروثًا أصيلًا يعكس جانبًا من ثقافة المملكة وهويتها.وثمّن حضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة للحفل الختامي وتتويجه الفائزين، مشيدًا بما شهدته النسخة الثامنة من منافسات وتنظيم.

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سباق الهجن السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الرياض «فخور بلاعبيه»... وباكنغهام: الخسارة درس

لاعبو الرياض خلال احتفالهم بالفوز (موقع النادي)
لاعبو الرياض خلال احتفالهم بالفوز (موقع النادي)
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مدرب الرياض «فخور بلاعبيه»... وباكنغهام: الخسارة درس

لاعبو الرياض خلال احتفالهم بالفوز (موقع النادي)
لاعبو الرياض خلال احتفالهم بالفوز (موقع النادي)

قال البرازيلي ماريسيو دولاك، مدرب الرياض، إن لاعبيه قدموا عملا مميزا خلال الفوز على الدرعية ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي: اللاعبون قدموا أشياء مميزة في المباراة، وأشكرهم على ذلك، وأنا فخور بهم، وهذا ما قلته لهم في غرفة الملابس. أمامنا عمل كبير خلال فترة التوقف، وما زلت غير راضٍ عن بعض الأمور في النادي، خصوصاً فيما يتعلق بالإصابات.

وحول تأثير الغيابات على الفريق، قال دولاك: بالتأكيد، اللاعبون الغائبون مؤثرون، لكن ذلك يمنحنا فرصة للاستفادة من اللاعبين الشباب، كما حدث الموسم الماضي مع عدد من اللاعبين. مثل هذه الظروف تمنحهم فرصة للمشاركة وإثبات أنفسهم، وهذا أمر جيد.

في المقابل، بارك ديس باكنغهام، مدرب الخلود، للرياض انتصاره، مشيراً إلى أن فريقه مطالب بالاستفادة من المباراة والتعلم من الأخطاء التي ارتكبها.

وأضاف: العمل مع الفريق تراكمي، وكل مدرب يسعى إلى وضع بصمته، وما سنستمر عليه هو العمل والمحاولة والسعي نحو تحقيق النجاح.

وتابع: خضنا منذ بداية الموسم 8 أو 9 مباريات، وقدمنا خلالها مستويات جيدة. الرياض نجح في التسجيل من أول فرصة واستغلها، وعلينا أن نتعلم من هذه المباراة ونراجع عملنا حتى لا نكرر الأخطاء نفسها.

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لاج «راضي»... وبوريتش «غير راضي»

من مباراة الدرعية وأبها في الرياض (واس)
من مباراة الدرعية وأبها في الرياض (واس)
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لاج «راضي»... وبوريتش «غير راضي»

من مباراة الدرعية وأبها في الرياض (واس)
من مباراة الدرعية وأبها في الرياض (واس)

أبدى البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، قناعته بالتعادل السلبي أمام أبها ضمن الدوري السعودي، موضحاً أن التحسن الدفاعي الذي شهدته المنظومة خلال الأشهر الماضية سيعقبه عمل مكثف لتطوير الفعالية الهجومية.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: من السهل الحديث عن هذه المباراة؛ في الشوط الأول فقدنا الكثير من الكرات، وهذا أفقدنا الثقة داخل أرضية الميدان، لكننا أجرينا تغييرات بين الشوطين وصنعنا فرصاً في الشوط الثاني، وأعتقد أن التعادل نتيجة عادلة اليوم.

وبسؤاله عن الصلابة الدفاعية للفريق مقابل المعاناة الهجومية أمام الخصوم التي لا تستحوذ على الكرة، أجاب: أتفق مع هذا الطرح؛ نحتاج إلى التطور في بعض الحالات الهجومية، ولذلك غيّرنا الخطة اليوم. تمكنا من بناء منظومة دفاعية جيدة خلال الشهرين الماضيين، وسنعمل في الفترة المقبلة على تطوير الجانب الهجومي بالشكل المطلوب.

بدوره عبّر الكرواتي دامير بوريتش، المدير الفني لفريق أبها، عن عدم رضاه عقب التعادل، مؤكداً أن النتيجة لا تعكس مجريات اللقاء ولا تعتبر عادلة.

وقال بوريتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: ما حدث اليوم يشبه تماماً ما حدث في مباراة النصر؛ الشوط الأول لعبنا فيه بشكل جيد جداً، وفي كل مباراة هذا الموسم نخلق الفرص ولكننا نواجه سوء حظ غريب. أنا غير راضٍ تماماً عن نتيجة التعادل.

وأضاف: في الشوط الثاني انخفض مجهود الفريق بشكل واضح وتراجع رتم المباراة، بينما أجرى الدرعية بعض التبديلات التي منحتهم حيوية أكبر. في الشوط الأول كنت أتوقع أن نخرج متقدمين بهدف أو هدفين دون مقابل، لكن في الشوط الثاني حدث تكافؤ بين الفريقين، وبالنسبة لي لا أرى أن نتيجة التعادل كانت عادلة إطلاقاً.

واختتم بوريتش حديثه بالإشارة إلى محصلة النقاط وتقييم عمله الإداري والفني، قائلا: حصلنا على نقطتين وكان بإمكاننا تحقيق 5 نقاط أو أكثر، وبعض الناس لا يأخذ هذه الظروف بعين الاعتبار. لا أحب الحديث عن عملي أو مستقبلي؛ أنا مدرب محترف وأحاول جاهداً إنجاح الأمور. في وقت النجاح والإيجابية يُشاد بالجميع، وعند السلبية يتم تحميل شخص واحد فقط المسؤولية؛ وفي النهاية سنكمل عملنا ونتحدث مع اللاعبين ونستغل فترة التوقف بأفضل شكل.

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