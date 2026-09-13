اتحاد الكرة و«الرابطة»: استغلال المآسي الشخصية للاستفزاز مرفوض

أعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين عن استنكارهما لما وصفاه بـ«الممارسات غير المقبولة» التي شهدتها مباراة التعاون والهلال في دوري المحترفين السعودي من قبل بعض الجماهير الحاضرة، والتي تتنافى مع قيم كرة القدم السعودية والروح الرياضية.

وشدد الاتحاد والرابطة أن استغلال المآسي الشخصية للإساءة أو الاستفزاز يُعد سلوكًا مرفوضًا لا مكان له في كرة القدم السعودية.

كما أكد الاتحاد السعودي أن اللجان المختصة رصدت تلك الممارسات، وقد باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وسوف يعلن عنها فور استكمالها.

وكان نادي التعاون أعرب عن استنكاره ورفضه القاطع للهتافات المسيئة، وأكد أن أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي تعد «تصرفات فردية لا يجوز نسبتها إلى جماهير التعاون»، التي قال إنه يعتز بها وبوعيها وتاريخها في الوقوف خلف ناديها بروح رياضية ومسؤولة، مشدداً في الوقت ذاته على رفضه أي إساءة أياً كان مصدرها أو المستهدف منها.

وكانت شركة نادي الهلال قد رفعت شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، إزاء ما وصفته بـ«أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة» من فئة من جماهير التعاون تجاه البرتغالي روبن نيفيز خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم شرعت صباح الأحد في التحقيق حول صدور الأهازيج والعبارات المسيئة ضد لاعب الهلال من مدرجات التعاون، على أن تتخذ قرارها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.