محزري: عزيمتنا خلف السداسية... وللتعاون فضلٌ عليّ

أكد محمد محزري، لاعب فريق الهلال، أن عزيمتهم للدخول لمواجهة التعاون بقوة، هي التي أسهمت بخروج الفريق منتصراً بنتيجة 6 - 0.

وأضاف: «في المباراة الأخيرة أمام نيوم لم نكن جيدين فنياً، لذلك عزمنا على إظهار ردة فعل قوية في لقاء التعاون، ونجحنا في ذلك، وخلال هذه المواجهة قمنا برفع مستوى التركيز، وأصلحنا الأخطاء التي ارتكبناها أمام نيوم، وتحديداً في جزئية التعامل مع الكرات الثابتة».

️ | محمد محزري لاعب نادي #الهلال في حديثه لممثلي وسائل الإعلام:-لم نكن جيدين في لقاء نيوم، وعقدنا العزم لإظهار ردة فعل في لقاء اليوم.-بالنسبة للتعاون الخسارة «واردة» في كرة القدم وإن شاء الله يعوضون في المباراة القادمة. pic.twitter.com/SlfqUSIH5F — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 12, 2026

وتابع: «غداً، سنبدأ التحضير للمواجهة المقبلة أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، ونحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وإن شاء الله نتوفق في تحقيق الانتصارات».

وعن تحيته لجماهير التعاون فريقه السابق، قال: «نادي التعاون له فضل عليّ، وجماهيره أكن لهم معزة ومحبة خاصة، لذلك هم يستحقون التحية، والخسارة واردة في عالم كرة القدم، وأتمنى التوفيق للتعاون في المستقبل».