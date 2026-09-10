«عمومية الهلال»: نواف بن سعد «مستمر»... والحقباني «نائباً»

عقدت الجمعية العمومية لشركة نادي الهلال اجتماعها الأول بعد اكتمال استحواذ شركة «المملكة القابضة» على 70 في المائة من أسهم شركة النادي، بحضور ممثلي «المملكة القابضة» و«صندوق الاستثمارات العامة» الذي يملك 30 في المائة من أسهم شركة الهلال، وشهدت الجمعية اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة النادي.

واستمر الأمير نواف بن سعد في التشكيل الجديد رئيساً لمجلس إدارة شركة نادي الهلال، في حين شغل عبد المجيد الحقباني منصب نائب الرئيس، وعضوية كل من نواف التمياط كابتن الفريق والمنتخب السعودي سابقاً، والمهندس طلال الميمان، والمهندس ياسر الداود، وعادل العبدالسلام، وخالد كريديه.

الجدير بالذكر أن شركة «المملكة القابضة» كانت قد أكملت إجراءات استحواذها على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال من «صندوق الاستثمارات العامة»، وذلك في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، بموجب اتفاقية بيع وشراء الأسهم التي وقّعها الطرفان في 16 من شهر أبريل (نيسان) الماضي.