ياسين بونو على رأس المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

وجد النجم المغربي ياسين بونو على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل حارس مرمى كرة قدم في العالم لعام 2026، المقدمة من مجلة «فرنس فوتبول» الشهيرة.

وضمت قائمة المرشحين، التي أعلنت عنها المجلة الفرنسية على حسابها بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي 10 مرشحين من بينهم ثلاث حراس مرمى إسبان.

ووجد في القائمة ياسين بونوِ، بالإضافة إلى الثلاثي الإسباني المكون من أوناي سيمون، حارس مرمى منتخب (الماتادور) الأساسي، المتوج بكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وديفيد رايا، وخوان غارسيا.

كما ضمت القائمة البلجيكي تيبو كورتوا، والسويسري جريجور كوبل، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، والسنغالي إدوارد ميندي، والروسي ماتفي سافونوف، وتمثلت كبرى المفاجآت في وجود فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الذي قاد بلاده للتأهل لدور الـ32 في مشاركته الأولى بالمونديال، في قائمة المرشحين أيضاً.

وأسهم ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال السعودي، في تأهل منتخب المغرب لدور الثمانية ببطولة كأس العالم 2026، كما أسهم في تتويج بلاده بكأس الأمم الأفريقية مطلع العام الحالي للمرة الثانية في تاريخه.

واعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فوز منتخب (أسود الأطلس) بنهائي المسابقة القارية اعتبارياً بعد انسحاب منافسه منتخب السنغال من اللقاء اعتراضاً على ركلة جزاء حصل عليها المنتخب المغربي في نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يتراجع منتخب (أسود التيرانغا) عن موقفه ويعود للمباراة التي انتهت بفوزه 1 - 0 في الوقت الإضافي.

وكان منتخب السنغال تقدم بطعن ضد قرار «كاف» أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) سوف يتم البت فيه في وقت لاحق.

يُشار إلى أن النسخة السبعين من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية سوف تقام في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.